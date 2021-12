„V našich P3 parkoch presadzujeme trvalo udržateľné riešenia, ktoré zahŕňajú v rámci areálov aj množstvo zelene. Ako príklad by som uviedol náš prvý park mestského typu P3 Bratislava Airport, ktorý prinesie v jednotlivých fázach výstavby rôzne relaxačno – oddychové zóny,“ hovorí Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks.

Udržateľnosť je aktuálne veľmi horúcou témou, ktorá sa dotýka už všetkých oblastí biznisu. Každá moderná firma túto tému a otázky s ňou súvisiace zapracovala do svojich strategických plánov pre svoj ďalší rozvoj a podnikanie. P3 Logistic Parks nie je výnimkou. „Všetky naše projekty, či už zrealizované, alebo plánované, podliehajú prísnym kritériám zodpovedného a udržateľného podnikania. Tento trend okrem odbornej verejnosti začína stále silnejšie vnímať aj široká verejnosť, ktorá vyhodnocuje zodpovedný prístup k podnikaniu firiem a jeho celkové dopady na spoločnosť,“ uvádza Peter Jánoši.

Ilustračné foto Zdroj: P3 Logistic Parks

Výber lokality pomáha znížiť uhlíkovú stopu

V rámci svojej eko-filozofie zostavila spoločnosť P3 Logistic Parks plán k udržateľnému rozvoju priemyselnej výstavby. „Ako developeri a prevádzkovatelia logistických nehnuteľností máme pred sebou veľkú výzvu a zároveň príležitosť navrhnúť parky a budovy, ktoré energiu nielen spotrebúvajú, ale ju budú napríklad aj prostredníctvom solárnych striech alebo veterných turbín vyrábať,“ tvrdí Peter Jánoši. O tom, akú stopu v krajine developer zanechá však rozhoduje už aj výber samotnej lokality. Umiestnením parku v blízkosti diaľnice dochádza k znižovaniu uhlíkovej stopy. Tomu napomáha aj využívanie služieb lokálnych dodávateľov a zdrojov, čím developer zabezpečí elimináciu dovozu materiálov z veľkej diaľky. Kvalitnejšia tepelná ochrana hál zase prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov, napríklad pri vykurovaní a príprave teplej vody.

Ekologické hospodárenie s vodou

„Naše parky sú súčasťou širšieho ekosystému, preto sa ich snažíme začleniť do okolitého prostredia,“ hovorí Peter Jánoši. S tým súvisí napríklad aj vysádzanie zelene v logistických parkoch, ktoré korešponduje s miestnym ekosystémom. Mimoriadny lokálny význam má pritom ekologické vodné hospodárstvo. „Ako zdroj závlahy vo všetkých P3 parkoch využívame dažďovú vodu z retenčných nádrží,“ dopĺňa. Systémom zvodov dažďová voda odteká do veľkokapacitných retenčných nádrží, odkiaľ sa postupne vsakuje do zeme. Osvedčené riešenie zabezpečí, aby dažďová voda zostávala v pôde na mieste spádu a neodvádzala sa do priľahlých tokov.

Ilustračné foto Zdroj: P3 Logistic Parks

Špičkové haly, oddychové zóny aj kancelárie s výhľadom na 300-ročný dub

„Staviame moderné nehnuteľnosti najvyššej kvalitatívnej úrovne A, ktoré spĺňajú prísne environmentálne kritériá, väčšina z nich má certifikát BREEAM Very Good,“ uvádza Peter Jánoši. Certifikácia budov hovorí o hospodárnosti a efektívnosti využívania energií v rámci priestorov, o šetrnosti k životnému prostrediu a zároveň sleduje, ako sa v budove ľudia cítia. Nie je preto prekvapením, že v moderných parkoch vznikajú napríklad aj relaxačné zóny.

Oddychovú zónu má v pláne developer zriadiť aj vo svojom parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne, kde v septembri začal s výstavbou novej haly DC7B. Súčasťou parku je totiž aj 300-ročný dub letný. „Tento strom je spätý s obcou, jej obyvateľmi a už aj s nami. Zachovávame ho v plnej kráse, výstavba sa ho nijak nedotkne, naopak, prispôsobili sme mu plány a zmenšili úžitkovú zastavanú plochu o približne 3 000 m²,“ dodáva Peter Jánoši. V spojení s ekologickými riešeniami tak developer znižuje energetické náklady na prevádzku svojich budov a zvyšuje hodnotu stavieb. Všetky haly P3 sú vybavené moderným systémom vykurovania a ventilácie, majú zvýšenú tepelnú izoláciu strechy aj úsporné inteligentné LED osvetlenie. Budovy sú zároveň konštrukčne pripravené na ďalšie rozšírenie kancelárskych alebo obchodných priestorov.