Nie je iba frázou, že do silného organizmu sa negatívne vplyvy dostanú ťažšie. A silný organizmus je ten, ktorý má naplnenú jednu zo svojichich základných potrieb – dostatok spánku. Problémom dnešnej doby a prakticky celosvetovou epidémiou sa stáva problém so spánkom. Nespavosťou trpí čoraz viac ľudí, o niečo viac sa tento problém týka väčších miest.

Vedecké výskumy hovoria spánku ÁNO

Spánkom sa zaoberalo viacero vedeckých prieskumov. Štúdie napríklad naznačujú, že spánok má určujúci vplyv v tom, ako sa náš organizmus dokáže brániť pred vírusmi. Čím viac spíme, tým odolnejší náš organizmus je a pri dostatočnom spánku reaguje aj oveľa efektívnejšie na tvorbu protilátok po zaočkovaní.

Vedci zo San Francisca urobili napríklad experiment, počas ktorého skúmali spánkové návyky 164 zdravých ľudí. Títo boli rozdelení do dvoch skupín - tí, ktorí spia viac ako 7 hodín denne a tí, ktorí spia 5 a menej hodín denne. Obidvom skupinám v rovnakých podmienkach kvapkali do nosa vírus bežnej chrípky, pričom v prvej skupine vírusu podľahol 1 zo 6 skúmaných, avšak v skupine s nižším množstvom spánku vírusu podľahol až každý druhý testovaný.

Vedci sa tiež zaoberali reakciou organizmu na očkovaciu látku v prípade očkovania proti žltačke. Zistili, že organizmus nevyspatého a unaveného človeka produkoval len polovicu protilátok oproti ľuďom s väčším množstvom a kvalitou spánku.

Vedci sa zamerali aj na skúmanie rizika zranenia pri rozličnom množstve a kvalite spánku, a to konkrétne pri basketbalistoch v NBA. Zistilo sa, že pri hráčoch, ktorí spávali pravidelne okolo 9 hodín, je riziko zlomeniny nižšie ako 20 %, kým u tých, ktorí spávali približne 6 hodín, sa riziko zvýšilo až na 80 %!

Ilustračné foto Zdroj: ZORAS

Neviete sa kvalitne vyspať? Pomôžte si!

Pozrite sa, aká je príjemná:

Ako to funguje?

Ilustračné foto Zdroj: ZORAS

