A to nielen z pohľadu priam zvodného dizajnu, luxusného a technológiami nabitého vybavenia, ale aj jeho jazdných vlastností. O tie sa dokáže postarať iba ten najprogresívnejší hybridný pohon na planéte. A minulý rok vylepšený model RX 450h či jeho 7-miestna verzia RX L sú dôkazom, že Lexus je jednoducho kráľom prémiových hybridov.

O celosvetovom význame modelu RX svedčí fakt, že sa stal vôbec prvým luxusným hybridným vozidlom s vlastným dobíjaním. Ten dorazil po prvýkrát na trh v roku 2005. Aktuálny model, dnes už vo svojej štvrtej generácii, posúva hranice koncepcie luxusných SUV ešte ďalej.

Započúvajte sa do ticha

Elektrifikovaný pohon áut dnes už nie je ničím výnimočným. Ale hybridný pohon, pri ktorom čerpá batéria energiu výlučne rekuperáciou, bez potreby nabíjania cez kábel, je niečo, čo Lexus RX doťahuje do úplne iného rozmeru – z hľadiska komfortu a nerušenej, bezhlučnej jazdy a aj z hľadiska úspory na všetkých frontoch. Pri rozbiehaní a pomalej jazde mestom prúdi autom iba elektrina, jazda je pritom maximálne tichá, na čom sa podpisuje aj odhlučnený podvozok či priestor motora. Ticho pracuje aj benzínový 3,5-litrový motor, ktorý sa zapája pri rýchlejšej jazde a dokáže to dynamicky vytiahnuť až na 260 koní. V novom modeli sú vylepšené aj funkcie elektrického pohonu všetkých kolies E-Four, aby poskytovali lepšiu odozvu aj pri zrýchľovaní v zákrutách. To si najlepšie užijete v jazdnom režime Sport+, ktorý môžete kedykoľvek prepnúť na čisto elektrickú jazdu alebo Eco režim, kedy budete zaručene prekvapení nízkou spotrebou.

Vnútro ako z vesmírnej lode

Pocit z robustného, no vizuálne odlíšiteľného SUV sa ešte viac umocní, keď si sadnete za volant. Výhľad na cestu a prehľad pred sebou vylepšuje vysoké sedenie aj technológie, ktoré umožňujú mať okolie pod kontrolou z celého, 360-st. uhla a ktoré vás vo vnútri jednoducho obklopujú. Futuristicky pôsobí veľký centrálny 12,3-palcový dotykový displej multimediálneho systému, ktorého intuitívne ovládanie joystickom ako z akčnej videohry si zamilujete. O remeselnom prepracovaní interiéru, z ktorého dýcha ničím nenapodobiteľný duch japonskej pohostinnosti „omotenashi“, ani nehovoriac...

Bezpečie pre veľkú rodinu

Popri synonymách ako luxus a úspora vďaka hybridnému pohonu sa značka Lexus spája jednoznačne aj so slovom bezpečnosť. RX dostal najnovšiu verziu balíka funkcií Lexus Safety System +, ktorého poslaním je využívať najmodernejšiu vedu a techniku v prospech maximálneho predchádzania kolízií či zmierňovania ich následkov. Patrí medzi ne napr. funkcia detekcie chodcov cez deň aj v noci či detekcia cyklistov, keď sa dostanú do vašej dráhy. Nový Lexus RX priniesol aj svetovú novinku – systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) typu BladeScan, ktorý využíva rýchlo rotujúce zrkadlo v tvare čepelí. To produkuje jemnejšie a ďalej dosahujúcejšie osvetlenie priestoru pred autom, a to bez rizika oslnenia vodičov oproti vám.

Atribút prémiového SUV na bezpečné, dlhé jazdy s rodinou umocňuje aj fakt, že model RX sa pýši najväčším batožinovým priestorom spomedzi áut Lexus. Štandardne ponúka 539 litrov. Spolu so zadnými sedadlami, ktoré sa dajú prakticky sklápať a vyklápať pomocou tlačidiel, vzniká priestor s objemom až 1612 litrov. Základná 5-miestna verzia RX má pritom aj svojho predĺženého súrodenca RX L, ktorý má o dve sedadlá naviac a ktorého batožinový priestor sa dá nafúknuť ešte o ďalších 52 litrov.

Atraktívna výbava Limited Edition teraz so zľavou 14 500 €

