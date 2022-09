September praje všetkým milovníkom filmových zážitkov. Spríjemnite si začiatok školských či pracovných dní s filmovými novinkami. Či už preferujete historické filmy, romantiku alebo hrôzostrašné horory, septembrová ponuka Cinema City zláka do kina určite každého. Vychutnajte si novinky na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos.

Idris Elba v ňom ako čarovný džin z fľaše rozpráva príbehy túžby naprieč históriou, takže režisér George Miller ponúkne divákom akúsi svojskú verziu Rozprávok tisíc a jednej noci. Prvé zábery z filmu Tritisíc rokov túžby ukazujú, že George Miller ho natočil v podobnom divokom a excentrickým štýle, aký ho preslávil v snímke Mad Max: Zbesilá cesta z roku 2015. Osamelá intelektuálka, doktorka Alithea Binnie (Tilda Swinton), má striktne racionálny prístup k životu. Na jednej zo svojich ciest po svete však zažije niečo, čo prevráti jej svet kompletne hore nohami. Na trhu v Istanbule si kúpi starožitný suvenír, z ktorého ako v rozprávke nechcene vypustí džina (Idris Elba). Ten jej ponúkne splniť tri želania výmenou za svoju slobodu. Neodolateľná ponuka má však háčik. Doktorka sa vyzná v mytológii a veľmi dobre vie, že s džinom sa neradno zahrávať bez následkov, keďže takto splnené priania sa väčšinou napokon obrátia proti tomu, kto si ich želal. Džin jej začne rozprávať fantastické príbehy zo svojej minulosti a z histórie ľudí. Napokon sa Alithea predsa len nechá zlákať a vysloví želanie, ktoré obidvoch prekvapí… To, aké želanie Alithea vysloví sa dozviete v Cinema City od 1. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Po smrti svojej matky, a bez ďalších žijúcich príbuzných, sa Evie rozhodne podstúpiť test DNA. Objaví tak strateného bratranca, o ktorého existencii doteraz nevedela. Na pozvanie od svojej znovunájdenej rodiny sa ocitne na honosnej svadbe na anglickom vidieku, zvádzaná príťažlivým aristokratom. Postupne však odhalí zvrátené tajomstvá a choré úmysly skrývajúce sa za prehnanou štedrosťou svojich „najbližších“. Rodinná idylka sa tak čoskoro zmení na hrôzostrašnú nočnú moru a boj o prežitie, ktorý si budete môcť zažiť s filmom Pozvánka do pekla od 8. septembra v Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Film inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka svojim činom legendou. Jeho životnú cestu si môžete pozrieť v snímke Ján Žižka od 8. septembra v kinosálach Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

To, že sa vzali, považujú obaja za svoju najväčšiu životnú chybu. Teraz však musia spojiť sily a zabrániť dcére, aby rovnakú chybu neurobila aj ona a vyslobodili ju „z pazúrov“ chytrého, pekného a podnikavého domorodca, ktorý sa živí pestovaním a predajom morských rias. V príprave rafinovaných pascí, ktoré majú ich dcére zložiť ružové okuliare, sú síce veľmi dobrí, žiadna z nich však neklapne tak, ako naplánovali. Čo je však horšie, kulisy morského raja začínajú prebúdzať spomienky na krajšiu časť ich spoločnej minulosti. A aj keď sa bránia zubami nechtami, nebezpečenstvo, že do toho znova spadnú, doslova visí vo vzduchu. Táto záchranná operácia sa skrátka vyvíja úplne nečakane. Nenechajte si ujsť Ladies Movie Night s predpremiérou filmu Vstupenka do raja v Cinema City od 13. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

V najnovšom anime filme, ktorý sa odohráva počas série Dragon Ball Super, hlavní hrdinovia budú musieť čeliť novej hrozbe. Son Goku porazil v minulosti Red Ribbon armádu, avšak niekto sa ju znova snaží vzkriesiť. Vytvorili preto dokonalých androidov Gamma 1 a Gamma 2, ktorí si hovoria „Super hrdinovia“ a začnú útočiť nielen na Piccola, ale aj Gokuovho syna Son Gohana... Aká je ich pravá úloha? Dokážu ich naši hrdinovia zastaviť? Na tieto otázky Vám odpovie anime snímka Dragon Ball Super: Super Hero od 15. septembra v Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

S hudobným filmom Moonage daydream sa vydáte na vzrušujúcu výpravu do života jedného z najoriginálnejších a najvýznamnejších muzikantov všetkých čias – Davida Bowieho. Režisér Brett Morgen stvoril pôsobivý kaleidoskop kombinujúci doposiaľ nevidené zábery, nesmrteľnú Bowieho hudbu a jeho vlastný komentár. Davidovi Bowiemu sa darilo viac ako päťdesiat rokov ovplyvňovať svet svojou hudbou, životným štýlom a názormi, ktoré často predbiehali dobu alebo priamo

ovplyvňovali jej budúcu tvár. V roku 2018 správcovia umelcovej pozostalosti umožnili dokumentaristovi Brettovi Morgenovi prístup do Bowieho archívu, v ktorom našiel doposiaľ nevidené zábery z jeho súkromia, nepublikované záznamy z vystúpení, zbierku obrazov, ktoré namaľoval, jeho vlastnú poéziu a audionahrávky postrehov a názorov. Nečakajte film, kde na Bowieho spomínajú jeho známi a kolegovia. V tomto filme na seba spomína predovšetkým on sám. Film Moonage Daydream si môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 15. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Nie je to indiánsky film ala Winetou, ale súčasná slovensko-česko- poľská komédia v hlavnej úlohe s Karlom Rodenom. Opisuje hektický život zaneprázdneného finančníka, do ktorého vstúpi duch starého indiánskeho náčelníka a začne jeho premena na človeka s hodnotami… Snímku Indián si môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 22. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Žena v domácnosti z 50. rokov (Florence Pugh) žijúca so svojím manželom (Harry Styles) v utopickej experimentálnej komunite sa začína obávať, že očarujúca spoločnosť môže skrývať znepokojujúce tajomstvá. Tajuplný snímok Neboj sa, zlatko si môžete vychutnať v Cinema City od 22. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Kya je mladá žena, ktorú v detstve opustila celá jej rodina. Vďaka svojej vynaliezavosti a sile dokázala prežiť na vlastnú päsť v tajomných močiaroch Severnej Karolíny. Po nešťastnej udalosti spojenej s jej bývalou romantickou známosťou sa stáva hlavnou podozrivou v komplikovanom vyšetrovaní. Dôkazov proti jej nevine je naozaj veľa. Dramatický snímok Kde raky spievajú si môžete od 29. septembra pozrieť v kinosálach Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Írska popová skupina Westlife mieri do kín! Len 29. septembra môžete zažiť fenomenálny koncert z vypredaného Wembley Stadium v Londýne v rámci tour k novému albumu “Wild Dreams”. Koncert sa uskutočnil tento rok v auguste a jedná sa o historicky prvú show Westlife na tomto najväčšom britskom futbalovom štadióne, ktorá sa tým nezmazateľne zapísala do histórie skupiny. Skupinu Westlife s ich snímkom Westlife - Live at Wimbley Stadium si môžete vychutnať od 29. septembra v Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Okrem týchto noviniek si môžete ešte stále pozrieť Bullet Train. Akčnú komédiu v hlavnej úlohe s Bradom Pittom premietame aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Taktiež na štvrtý diel romantickej ságy After s názvom After: Puto, ktorý sa začína tam, kde sa predchádzajúci film skončil. Na svoje si prídu aj nielen malí, ale aj veľkí v animovanom filme Labky v akcii, v ktorej sa dá nesúrodá trojica dokopy, aby prekonali všetky prekážky, spoznali silu priateľstva a oslobodili svoje mesto.