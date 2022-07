Poďte si užiť filmové leto s priateľmi, rodinou alebo drahou polovičkou a popritom celý mesiac hráte o množstvo skvelých cien s každou zakúpenou vstupenkou v sieti kín Cinema City. Filmy si taktiež môžete užiť aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX, na ktoré sa rozhodne oplatí ísť.

Od 7. júla sa môžete tešiť na nový film od Marvel Studios s názvom Thor: Láska a hrom. V ňom sa Thor (Chris Hemsworth) vydáva na cestu, ktorá sa nepodobá ničomu, čo ho kedy stretlo – na cestu za vnútorným pokojom. Thorov odchod na odpočinok však preruší galaktický zabijak známy ako Gorr (Christian Bale), ktorý sa usiluje o vyhubenie bohov. V boji proti hrozbe si Thor prizve na pomoc Valkyriu (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a bývalú priateľku Jane Foster (Natalie Portman), ktorá na Thorovo prekvapenie, nevysvetliteľne ovláda rovnako ako on sám jeho magické kladivo Mjolnir. Spoločne sa vydávajú na strastiplné vesmírne dobrodružstvo, aby odhalili tajomstvo pomsty a zastavili ho skôr, než bude neskoro. Ako dopadne ich vesmírne dobrodužstvo si môžete pozrieť od 7.júla aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou Jurského sveta vo 4DX v Cinema City Aupark.

King je levíča, ktoré na letisku ujde pašerákom a nájde útočisko v dome Inès a Alexa. Brat a sestra vedia, že ich nový kamarát patrí do voľnej prírody a dostanú bláznivý nápad - vziať ho do rodnej Afriky! Situáciu im však komplikujú colníci, ktorí po uniknutom levíčati intenzívne pátrajú. Plán dvoch detí dostane reálne kontúry až vtedy, keď sa k ich dobrodružstvu pripojí Max, ich rozmarný dedko, ktorého dovtedy videli párkrát... Ako dopadne príbeh filmu King si môžete pozrieť od 7. júla vo všetkých kinách Cinema City.

Telefón je odpojený. A zvoní.

Finney Shaw je trinásťročný chlapec, ktorému zmení život sadistický vrah. Ten ho unesie a uväzní vo zvukotesnej pivnici, kde nemá zmysel volať o pomoc. V miestnosti z ktorej zdanlivo niet úniku, sa nachádza telefón, aký by ste už len ťažko našli. Finneyho spoločníkmi sa na druhej strane linky stanú predchádzajúce únoscove obete. Tie majú jeden spoločný cieľ – postarať sa o to, aby Finneyho príbeh neskončil tak tragicky ako ten ich. Režisér Scott Derrickson (Doktor Strange, V moci diabla) sa vrátil k svojim koreňom a v produkcii majstrov na filmovú hrôzu zo spoločnosti Blumhouse natočil hororový thriller Čierny telefón. Ako dopadne príbeh hororu sa dozviete 14. júla vo všetkých kinách Cinema City.

Nancy (Emma Thompson) za celý svoj život spala iba s vlastným mužom, ktorý navyše v posteli nestál za nič. Keď zostane sama, uvedomí si, že vlastne vôbec netuší, čo je to dobrý sex. Namiesto čítania ženských časopisov a študovania odbornej literatúry sa rozhodne pre podstatne rýchlejšiu a jednoduchšiu formu vzdelávania v tomto obore a objedná si služby skúseného profesionála. Lenže presvedčiť samu seba je tá najťažšia vec na svete, a preto prvé stretnutie s pánom Veľkým v hotelovej izbe dopadne trochu inak ako Nancy očakávala. Napriek tomu je jasné, že chce tohto neskutočne príťažlivého mladého muža vidieť znovu, pretože si pri ňom začína veriť a prestáva pochybovať o svojich túžbach a pocitoch. Film Veľa šťastia, pán veľký si môžete pozrieť od 14. júla vo všetkých kinách Cinema City.

Päť celkom rozdielnych žien sa musí pozrieť do zrkadla a vysporiadať sa s požiadavkami okolia, ale aj s nárokmi, ktoré na seba kladú ony samy. Päťdesiatnička Frauke si už nepripadá dostatočne atraktívna, v čom ju utvrdzuje aj manželova nevšímavosť. Ich dcéra Julie chce preraziť ako modelka a zo všetkých síl sa snaží, aby tomu jej telo zodpovedalo. Iný problém rieši dcéra Juliinej nadriadenej, študentka Leyla, ktorá sa necíti byť prijatá taká, akou naozaj je. Juliina švagriná Sonja zasa bojuje s telesnými zmenami po dvoch pôrodoch. Materské povinnosti ju dostávajú pod obrovský tlak, no zdá sa, že jej muž pre to nemá pochopenie. A nakoniec je tu Sonjina najlepšia kamarátka, učiteľka Vicky, ktorá učí svojich študentov, že vzhľad tvorí len malú časť toho, čo robí ľudí výnimočnými. Je navyše presvedčená, že ženy a muži si nikdy nemôžu byť skutočne rovnocennými. Jej teóriu však naruší kolega, ktorý by pre ňu v praxi rád znamenal viac. Film Nádherná si môžete pozrieť od 21. júla vo všetkých kinách Cinema City.

Superpes Krypto a Superman sú nerozluční priatelia, ktorí zdieľajú rovnaké superschopnosti a bok po boku bojujú proti zločinu v Metropolise. Keď Supermana a zvyšok Justice League unesú, Krypto musí presvedčiť zvieraciu bandu z útulku – psa Acea, prasa PB, korytnačku Merton a veveričku Chipa – aby ovládli svoje nové superschopnosti a pomohli mu zachrániť superhrdinov. Podarí sa im záchrana? To sa dozviete 28. júla v animovanom filme DC liga superzvierat vo všetkých kinách Cinema City.

Aj tento mesiac sa môžu nielen dámy tešiť na Ladies Movie Night s predpremiérou filmu Striedavka. Príbeh Zuzany (Kristína Svarinská), ktorá sa ako študentka na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Honzu (Martin Hofmann). Honza však bol vtedy ženatý s Adélou (Jitka Čvančarová), s ktorou má deti Adama a Viléma. Honza sa teda rozviedol s Adélou a tá si našla Roberta (Jiří Vyorálek), ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou (Anna Polívková), s ktorou má dcéry Júliu a Báru. Zuzana nemá deti, až teraz jedno čaká s Honzom a okrem toho sa stará o svoju babku (Eva Holubová), ktorá začína trpieť demenciou. Všetci títo ľudia musia spolu vychádzať, chodiť do školy, do práce, k zubárovi, na krúžky, na ragbyové tréningy, mať čo jesť a nezblázniť sa z toho. A presne o tom je život. A Striedavka...

Ak sa neviete dočkať, českú romantickú komédiu si môžete pozrieť v predstihu, konkrétne 26. júla na Ladies Movie Night v Cinema City Eurovea alebo od 28. júla vo všetkých kinách Cinema City.

Celý júl si môžete v Cinema City nielen vychutnať filmové novinky na veľkom plátne, ale aj zotrieť skvelé ceny vo veľkej letnej súťaži. Pri návšteve ktoréhokoľvek kina Cinema City dostanete ku každej vstupenke stierací žreb, s ktorým okamžite hráte o viac ako 200 tisíc výhier ako napríklad 2x VIP vstupenku na preteky SLOVAKIA RING, 1x zážitkový balíček pre 2 osoby od SLOVAKIA RING, 2x vstupenku na preteky od SLOVAKIA RING a mnoho iných zaujímavých výhier. Vychutnajte si bohatú ponuku nielen júlových filmových noviniek, ale aj filmových trhákov, ktoré sa ešte stále premietajú v kinách Cinema City aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Ešte stále si môžete pozrieť veľkolepý film Baza Luhrmanna, ktorý sa ponára do života a hudby Elvisa Presleyho - ELVIS. Veľkolepý záver k filmom Jurský park a Jurský svet, ktorý vytvára sen každého fanúšika o napätí, akcii a prehistorických jašteroch a zároveň hľadá odpoveď na otázku, či by sme prežili medzi dinosaurami vo filme Jurský svet: Nadvláda. Okrem toho sa najžtlšia a najúspešnejšia animovaná filmová séria vrátila do kín vo svojom absolútne kľúčovom momente. Film Mimoni 2: Zloduch prichádza dozaista poteší nielen malých, ale aj veľkých filmových nadšencov. Príbeh Mimoňov a Jurský svet: Nadvláda sa premieta aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.