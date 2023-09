Víťazi pocestujú na EURO 24 do Nemecka. Školy sa môžu registrovať do 15. októbra 2023.

Základné školy sa už môžu prihlasovať

Zahralo si v ňom viacero reprezentantov, vychoval množstvo talentov. Legendárny futbalový turnaj pre žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl oslávi v tomto školskom roku svoje štvrťstoročie. Futbalové zápolenie každoročne spája tisíce malých futbalistov a futbalistky z celého Slovenska. Všetky základné školy sa môžu zaregistrovať do jubilejného 25. ročníka McDonald’s Cupu do 15. októbra 2023 na stránke www.mcdonaldscup.sk a na https://sutaze.skolskysport.sk/ .

McDonald’s Cup je u nás sviatkom futbalu už 25 rokov. Prináša nielen víťazstvá, ale aj emócie, radosť z hry a nové priateľstvá. Zapojené deti hrajú v duchu fair-play a tešia sa z aktívneho pohybu. V minulom ročníku sa do neho prihlásilo rekordných 1 010 základných škôl. Vyhlasovateľom turnaja je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a spoločnosť McDonald's Slovakia. Podmienkou pre každé družstvo je účasť minimálne dvoch dievčat na zápasoch.

Ilustračné foto Zdroj: McDonald’s Cup

„McDonald’s Cup má na Slovensku stabilné miesto a každý školský rok je neodmysliteľnou súčasťou detskej futbalovej sezóny. Veríme, že na jubilejnom 25. ročníku pokoríme hranicu prihlásených škôl a opäť rozhýbeme tisícky detí z celého Slovenska. Aktuálne robíme všetko preto, aby bol jubilejný ročník výnimočný. Pre malých futbalistov a futbalistky chystáme viacero prekvapení a množstvo zaujímavých pohybových aktivít počas celého roka,“ pozýva všetkých na jubilejný 25. ročník Lucia Poláčeková z McDonald's Slovakia. Ako ďalej dodáva, registrovať do turnaja sa jednotlivé školy môžu do 15. októbra 2023 a účasť na turnaji je bezplatná.

Ilustračné foto Zdroj: McDonald’s Cup

Motivácia pre prihlásené školy

Jubilejný 25. ročník celosvetovo známeho podujatia bude výnimočný vo viacerých smeroch. „Každá základná škola, ktorá sa prihlási do aktuálneho ročníka McDonald’s Cupu, automaticky putuje do žrebovania, kde môže získať 4 x 2 500€ a športový balíček od McDonald’s Cupu,“ informuje Lucia Poláčeková a verí, že sa do 25. ročníka McDonald’s Cup zapojí ešte väčší počet základných škôl, a vytvoríme nový rekord v počte registrácií.

Hrajú nás tisíce, víťazíme všetci, také je motto futbalového turnaja. Vyhrať tak môžu aj tímy, ktoré možno nebudú najlepšie na ihrisku, ale usmeje sa na nich šťastie. Štyri víťazné školy vyžrebujú organizátori po skončení registrácie.

Oslava detského futbalu nielen s futbalovými hviezdami

„McDonald’s Cup je neoddeliteľnou súčasťou školských súťaží pre deti prvého stupňa našich základných škôl. Futbal v školách je výborným prostriedkom na budovanie vzťahu k športu a športovým zážitkom. Deti, ktoré majú dostatok pohybu, vykazujú dobré zdravia aj vyššiu sústredenosť, čo sa prejavuje aj v učení a potrebe dosiahnuť úspech v ktorejkoľvek oblasti. Futbal je všestranný šport, rozvíjajúci jednotlivé funkčné schopnosti preto je vhodný ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá,“ povedal Cyril Janoško, koordinátor grassroots futbalu SFZ.

Pre všetky deti zapojené do legendárneho McDonald’s Cupu čaká množstvo cien a ocenení, ako aj veľa sprievodných súťaží, ktoré budú prebiehať počas celého ročníka. Víťazi 25. ročníka McDonald’s Cup zažijú nezabudnuteľný výlet na EURO 24 v Nemecku. Nových Majstrov Slovenska a držiteľov lístkov na EURO 24 v Nemecku spoznáme začiatkom júna 2024.

Ilustračné foto Zdroj: McDonald’s Cup

Góly pomáhajú chorým deťom

Každý jeden gól počas 25. ročníka pomôže chorým deťom. Organizátor venuje za každý presný zásah na bránu, sumu neziskovej organizácii Ronald McDonald House Charities, ktorej poslaním je vytvárať, vyhľadávať a podporovať projekty, ktoré priamo zlepšujú zdravie a pohodu detí, ktoré sa ocitnú hospitalizované v nemocniciach.

A ako sa darilo školákom a školáčkam v počte presných striel na bránku? To sa dozvieme na júnovom finále Sviatku futbalu, kde najlepší strelec a strelkyňa 25. ročníka venujú šek a pomôžu tak svojím rovesníkom v nemocniciach.

Čo po škole? Po škole s McDonald’s Cupom!

Súčasťou turnaja je projekt Po škole s McDonald’s Cupom, vďaka ktorému môžu deti na vybratých školách naprieč Slovenskom trénovať každý týždeň bezplatne s kvalifikovaným trénerom. Práve v súčasnej dobe prináša krúžok futbalu Po škole s McDonald’s Cupom deťom ďalšiu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity priamo na športoviskách základných škôl.

Voľnočasová aktivita pre deti prvého stupňa vo veku od 8 do 11 rokov má za cieľ podporiť záujem chlapcov a dievčat o kolektívne športy a futbal. „Po škole s McDonald’s Cupom bude organizovať kvalifikovaný tréner alebo trénerka s platnou futbalovou licenciou. Pôjde o ľudí z lokálneho futbalového klubu alebo priamo učiteľa zo základnej školy, ktorý má taktiež platnú licenciu,“ dodáva Cyril Janoško zo Slovenského futbalového zväzu, ktorý je odborným garantom a spoluorganizátorom projektu.