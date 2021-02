No rovnako popisujú Slováci aj svoju osudovú Škodovku, ktorá je súčasťou našich sŕdc už 125 rokov. Pri príležitosti nedávneho Valentína sa s nami podelili o ich príbehy, ktoré dokazujú, že štvorkolesový tátoš s okrídleným šípom na kapote je skutočne plnohodnotnou súčasťou rodiny.

S Favoritkou až pred oltár

Martinov život je úzko spätý so Škodovkami už od jeho desiatich rokov, kedy si po prvý raz vyskúšal, aké je to sedieť za volantom. S týmto dobrodružstvom sa mu spája ŠKODA 105. V jeho rodine zostali okrídlenému šípu verní po dlhé roky a postupne na ich dvore pribudla aj ŠKODA 120 a ŠKODA FABIA. S láskou však najviac spomína na svoju Favoritku. „Toto bola moja štvorkolesová láska. Užil som si s ňou veľa zábavy. Povozila ma po výletoch, sestru viezla pred oltár,“ hovorí s nostalgiou. Hoci na tejto konkrétnej sa už na nej podpísal zub času. Škodovke zostáva naďalej verný.

S Favoritkou až pred oltár Zdroj: Škoda

Keď sa sen stane skutočnosťou rovno na Valentína

Model ŠKODA KAMIQ prišiel na náš trh len nedávno, no veľmi rýchlo si získal srdcia Slovákov a stal sa najpredávanejším autom vo svojej kategórii. Dôkazom je aj príbeh Dominiky, ktorej srdcovkou sa KAMIQ stal len nedávno, a to priamo na Valentína. „Dlho som si na nové autíčko šetrila, pozerala som si videá, až som sa rozhodla si ho zaobstarať. Pre korona opatrenia som nebola ani v showroome, no moje srdce vedelo, čo vybrať,“ hovorí šťastná Dominika. „Môj sen sa stal skutočnosťou, a keď som si po neho prišla, tak bol ešte krajší, než som si predstavovala. Veľmi sa z neho teším a myslím si, že niekedy si človek môže spraviť radosť na Valentína aj sám,“ hovorí presvedčene.

Keď sa sen stane skutočnosťou rovno na Valentína Zdroj: Škoda

Nehynúca láska k OCTAVII

V Samuelovej rodine od roku 2010 nenájdete iné auto, ako je ŠKODA OCTAVIA. Tá prvá im robí radosť doteraz a nikdy nesklamala. „Ešte nás nenechala odstavených nikde na krajnici. Hoci bola trochu ťuknutá cudzím zavinením, dostala všetku láska a nie je to na nej vidno. Za tých desať rokov má najazdených poctivých 138 000 kilometrov, šesťkrát sme sa odviezli na dovolenku a vždy nás dopravila domov bez problémov. Je ako súčasť našej rodiny,“ hovorí Samuel. Odkedy má aj on vodičák, na iné auto by nedopustil. „Nikdy ma nesklamala. Jazdím na nej rok, starám sa o ňu a dávam jej viac lásky a času ako škole,“ hovorí s úsmevom. Ako dodáva, do rodiny sa chystajú privítať ďalší model novej OCTAVIE. „Dúfam, že aj ona bude v rodine dlhé roky a bude slúžiť ako tá doteraz. Samozrejme, tá na predaj nie je a zostáva mi,“ uzatvára Samuel.

Nehynúca láska k OCTAVII Zdroj: Škoda

Prvé randenie v Škodovke

So svadbou sa spája aj ďalší valentínsky príbeh. Rozprávkové „kde bolo, tak bolo“ sa odohralo na Kunovskej priehrade, kde sa odohrával zraz Škoda Old Rally. „Ja za volantom a teraz už moja manželka ako navigátor,“ spomína na začiatky vzťahu Martin. Hoci nie je ľahké držať v hlave všetky dátumy, tento sa Martinovi vryl hlboko do pamäti. „Bol to víkend 19-20.4.2013. Odvtedy sa naše prvé randenie posunulo cez vážny vzťah až do manželstva a teraz už aj syna Michala. Bez našej Škody Favorit by sa nič s toho nestalo,“ dodáva s láskou Martin.

Prvé randenie v Škodovke Zdroj: Škoda

ŠKODA v rodine už celé desaťročia

Vášeň pre Škodovky je v Tomášovej rodine zapísaná už celé desaťročia. V 60. rokoch takto pózoval v ŠKODA SPARTAK 440 brat jeho deda. Ide o najstaršiu fotografiu so Škodvokou, ktorú sa v jeho rodine podarilo uchovať. Vernosť okrídlenému šípu zostala v Tomášovej rodine doteraz. Nechýbali im doma ŠKODA 100, 120, FELICIA ani OCTAVIA. „S mojou ojazdenou Feliciou som obehal niekoľko okolitých štátov a nikdy na nesklamala, ani v tom horšom teréne. Hoci má cez 20 rokov, dodnes jazdí u iného majiteľa a nie je to žiadna popolnica na kolesách! Takmer dva roky som spokojným majiteľom ŠKODY FABIA, konečne som si doprial nové auto," hovorí Tomáš a my mu želáme veľa šťastných kilometrov.

ŠKODA v rodine už celé desaťročia Zdroj: Škoda

Tá pravá automobilová láska

Tomáš vedel, že OCTAVIA je pre neho tá práva osudová, ešte predtým, než vôbec mohol získať vodičský preukaz. Jeho srdcovkou sa stala OCTAVIA 2, ročník 2005, v netradičnej tmavozelenej metalíze. „Rodičia ju kúpili v roku 2006 a ja som v tom čase mal ešte len 13 rokov. Toto auto som však už vtedy miloval. Na tú dobu mala výbavu, akú mal len málokto. Všetky okná v elektrike, automatická klimatizácia, vcelku kvalitné reproduktory, a hlavne relatívne výkonný motor 1.9 TDI 77kw. Bola to nesmrteľná mašina,“ popisuje svoju osudovú Škodkovku. Ako čas plynul a Tomáš dostal vodičák, začal na nej brázdiť cesty nie len ako spolujazdec, ale už aj za volantom. V roku 2015 sa stala už len jeho a naplno si ju užíval. „Vždy dostala to, čo potrebovala, často aj niečo navyše, a tak sa dožila krásnych 400 000 km. Avšak všetko raz skončí, a tak prišla tá chvíľa, rok 2020, kedy ju už bolo nutné vymeniť za niečo modernejšie a bezpečnejšie,“ spomína Tomáš. Ako inak, zostal verný ŠKODE. Nahradila ju OCTAVIA 3 2016 2.0 TDI. „Pre mňa však práve tento "zelený šíp" bol a navždy aj bude tou pravou automobilovou láskou,“ dodáva.

Tá pravá automobilová láska Zdroj: Škoda

Spomienka na starkého

Petra nádherne spomína na svojho nebohého starkého, ktorý jej rodine daroval prvú OCTAVIU 98. „Ostala mi po ňom táto kráska, s ktorou dospievam už 20 rokov, a pri kto ktorej ma ocino učil ako malú všetko o autách," spomína Petra na prvé skúsenosti za volantom. „Po osemnástich, pre mňa dlhých rokoch, mi ju ocino daroval k narodeninám," dodáva. Teraz si ju už sama pekne upravuje tak, aby sa aj dnes za ňou ľudia otáčali a obdivovali ju. Členom rodiny je totiž už dlhých 22 rokov.

Spomienka na starkého Zdroj: ŠKODA

Valentínsky bonus

Ak ste na Valentína tento rok zabudli alebo si už teraz lámete hlavu nad tým, čo pre svoju polovičku vymyslíme na budúci rok, nechajte sa inšpirovať príbehom pani Zuzany. Tá si s rodinou pred rokom spravila presne na Valentína obrovskú radosť a dopriali si nové autíčko. Keďže ich predchádzajúce Škodovky FABIA Combi a FELICIA v rodine nesklamali, ich voľba bola jasná. V ich garáži si svoje miesto našla novučičká ŠKODA SCALA, vďaka ktorej bude pre Zuzanu každý Valentín vždy o niečo krajší.





Ilustračné foto. Zdroj: Škoda