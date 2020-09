Hoci viaceré vyzerajú na prvý pohľad rovnako, v skutočnosti sa od seba dosť podstatne líšia a to možnosťami ich využitia. Aby ste na konci neostali sklamaní, že nedostanete to, čo ste čakali. „Od konkurencie sa odlišujeme tým, že naše benefity sú férové a bez chytákov – ak preplácame 100 eur na zuby, tak každý dostane tú svoju 100vku. Nemusí byť členom veľkej skupiny, ani tento príspevok nedelíme na viac návštev u zubára, ani ho nevyplácame len dva razy do roka,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union. Ako ďalej dodáva, poistencom poskytujú benefity, ktoré reálne šetria ich peniaze a zlepšujú ich zdravie.

Union pomáha aj mladým rodinám s malými deťmi. Najväčšou výhodou je, že všetkým deťom do 18 rokov prepláca doplatky za lieky a dietické potraviny v neobmedzenej výške.

Zaujímavosťou, ktorá nemá konkurenciu je, že hradí služby pôrodných asistentiek. Poskytuje príspevok vo výške 30 eur na nákup novorodeneckých potrieb, prispieva aj na kurz plávania s bábätkami a zapožičiava monitor dychu s bezplatnou inštaláciou priamo doma. „Keď sa páru nedarí a potrebuje pomoc asistovanej reprodukcie, má možnosť získať príspevky na tieto špecializované vyšetrenia až do sumy 1300 eur,“ radí ako ušetriť Dupaľová Ksenzsighová.

Pri zmene poisťovne si treba všímať aj sieť lekárov - Union má zmluvnú sieť lekárov po celom Slovensku, má najkratšie čakacie doby na operácie a na vyšetrenia magnetickej rezonancie a CT. Prepláca 95 percent žiadostí o lieky na výnimky a hradí napríklad inovatívnu rádionuklidovú liečbu rakoviny. Prispieva aj na rôzne nepovinné očkovania. Ponúka príspevok na test potravinovej intolerancie a poistencom nad 50 rokov možnosť bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia.

Rovnako v rámci spojenia zdravotnej a komerčnej poisťovne poskytuje poistencom zľavy na rôzne produkty (cestovné poistenie, poistenie domácnosti, automobilu...) od 20-60%.

Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu?

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžu poistenci len raz ročne, a to vždy do konca septembra. Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu z pohodlia vášho domova, stačí vyplniť online prihlášku. Vyplnenie vám zaberie iba pár minút a prihlášku na podpis k vám doručíme bezplatne kuriérom. Zavolajte nám na Zákaznícku linku 0850 003 333 a naši vyškolení operátori vyplnia prihlášku za vás. No vždy je tu možnosť prísť osobne na niektorú z našich kamenných pobočiek. Ich zoznam nájdete tu.

Zoznam benefitov Union zdravotnej poisťovne

100 eur na ošetrenia u zubára

deťom do 18 rokov hradíme doplatky za lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške

zadarmo doplnkové vyšetrenie na protilátky na nový koronavírus SARS-CoV-2

Vyšetrenie CRP u všeobecného lekára pre dospelých

Vyšetrenia v rámci umelého oplodnenia (cca 1300 eur príspevky)

návšteva pôrodnej asistentky – 7x

monitor dychu novorodenca (na 6 mesiacov)

EKG u všeobecného lekára

test mentálneho zdravia u všeobecného lekára

test potravinovej intolerancie (70 eur príspevok)

rôzne nepovinné očkovania s príspevkami až do výšky 50%

Test na cholesterol pri každej preventívnej prehliadke

Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov zadarmo

Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC zadarmo

Test na okultné krvácanie v stolici nad rámec zákona už od 40 rokov

Marker p2PSA v indikovaných prípadoch

ABI index (Ankle-Brachial) - ide o vyšetrenie, ktoré dokáže včas odhaliť ochorenie periférnych ciev, ktoré predchádza ochoreniu srdcovo–cievneho systému

Vyšetrenie OCT oka

Vitamíny pre darcov krvi

Zľavy pre poistencov na očnej klinike Neovízia

Zadarmo výmena kolenného a bedrového kĺbu Clinica orthopedica

Zľava na rehabilitačný pobyt v SpineClinic

Extra ordinačná hodina u vybraných lekárov pre poistencov Union