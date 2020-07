Najrozšírenejšia sieť elektropredajní PLANEO Elektro trhá toto leto rekordy v zľavách a akciách. Každý deň si môžete za extra výhodnú cenu kúpiť iný produkt, popritom neustále bežia akcie na rôzne druhy tovaru, využiť môžete výhodný splátkový kalendár a ako čerešnička na torte je k tomu celému v stredu 29. júla 2020 navyše zľava 10 %. Tú môžete využiť aj na už zľavnený tovar. Čo také sa oplatí kúpiť? Počítajte s nami!

LED televízor SENCOR SLE-3226TC stál pôvodne 129 eur. V akcii je zlacnený o 23 %, takže stojí iba 99 eur. A na to všetko ešte pridajte zľavu 10 % - voilá, televízor s uhlopriečkou 81 cm máte doma za 89,10 €!

Na chaty alebo pre tých, ktorí žijú sami, sa hodí jednodverová chladnička PHILCO PTB 911 W. S bezplatným servisom 36 mesiacov by ste ju dostali za 119 €. Lenže so 16 % zľavou vás vyjde iba na 99 €. V stredu 29.7. vám na chladničku s mraziacim boxom bude stačiť iba 89,10 €! A ak nechcete prísť o žiadnu ďalšiu šikovnú akciu, sledujte Facebook PLANEO Elektro. Možno práve dnes tam majú niečo užitočné práve do vašej domácnosti.

Jednodverová chladnička PHILCO PTB 911 W Zdroj: SENCOR

Ak ste si doteraz odkladali peniaze na sušičku ovocia, pretože máte radi svoje zdravie, na veľkokapacitnú sušičku SENCOR SFD 7000BK už nebudete potrebovať 149 eur. Zájdite si po ňu v stredu 29.7. a ušetríte až 59,90 €! To je celkom slušný peniaz, za ktorý si môžete v PLANEO Elektro kúpiť niečo ďalšie.

Veľkokapacitná sušička SENCOR Zdroj: SENCOR

Nebudeme zdržiavať ďalšími prepočtami – za 89,10 si z niektorej z 51 predajní PLANEO Elektro alebo z webu planeo.sk odnesiete takú praktickú vecičku, akou je bezkáblový tyčový vysávač 2 v 1 SENCOR SVC 8825TI. Za 55 minút prevádzky na jedno nabitie s ním povysávate akúkoľvek podlahu bez namotaných vlasov na kefe a pohodlne sa dostanete aj pod nábytok a postele.

Bezkáblový tyčový vysávač 2 v 1 SENCOR Zdroj: SENCOR