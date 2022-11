Kvalita so slovenským srdcom. Všetko sa to začína precíznou starostlivosťou

Prečo muži už celé generácie tak milujú Karpatské brandy? Ako by mnohí povedali, pre jeho vyváženú a lahodnú chuť a pre jeho „slovenskosť“. Naši starí otcovia boli prví, ktorí ho ochutnali a zostali mu roky verní, naši tatkovia mu nepovedali inak ako Kábeeško či Kábéčko. Súčasní trendoví muži ho vyhľadávajú, lebo je to domáca kvalita. A to sa dnes cení! Hovorí sa, že „muži nestarnú, ale dozrievajú“ a presne to isté to platí aj o brandy.

Karpatské brandy dnes pokojne môžeme nazvať legendou, ktorú nikomu netreba dvakrát predstavovať. Jeho výnimočná chuť dokáže ulahodiť všetkým, či už si pohárik doprajú po dobre odvedenej práci, či doma pri pohodovej chvíli, od podnikateľov na biznisových stretnutiach až po umelcov. Najnovšie ho ochutnal aj obľúbený slovenský herec Vladimír Kobielsky. A napokon, jeho slovenský základ neoceňujú len našinci, ktorí si ho vychutnávajú v kruhu blízkych priateľov, ale aj svetoví odborníci, ktorí jeho prednosti pravidelne oceňujú na medzinárodných súťažiach, kde sa naše „Kábeeško“ umiestňuje na popredných priečkach. Je to skrátka legenda.

Legendárne Karpatské brandy Špeciál

Čo však robí legendu legendou? Určite to nie je len vek, hoci v prípade Karpatského brandy je jeho receptúra overená aj 54-ročnými skúsenosťami; ale zároveň aj časom dozrievania. Jeho základom je kvalitné víno zo suchých odrôd viniča, ktoré následne prejde dvojitou destiláciou a potom dozrieva v dubových sudoch. Na základe toho, ako dlho a akým spôsobom brandy dozrieva, rozlišujeme niekoľko druhov.

Kvalitné brandy z burgundskej odrody vína ulahodí všetkým zmyslom

Karpatské brandy teraz ponúka aj novinku z limitovanej edície, Karpatské brandy Špeciál Chardonnay. Ide o odrodové brandy vytvorené z vínneho destilátu tej najznámejšej burgundskej odrody vína. Tak, ako to už pri výrobe Karpatského brandy býva zvykom, jeho výroba je poctivou a trpezlivou záležitosťou.

Vysokokvalitný vínny destilát sýtej hnedo-jantárovej farby dozrieval v dubových sudoch minimálne 5 rokov, vďaka čomu získal mimoriadne extraktívnu drevitú chuť s tónmi vyzretého vínneho destilátu. Zážitok z chuti dotvára aj jeho aróma, v ktorej sa vo vyváženom pomere miešajú tóny sušeného ananásu, kakaových bôbov a orieškov.

Limitovanú novinku ochutnal aj legendárny slovenský herec

Nové unikátne Karpatské brandy Špeciál Chardonnay vychádza v limitovanej edícii a jeho jedinečnú chuť už medzi prvými ochutnal aj obľúbený slovenský herec Vladimír Kobielsky. Ten sa na dozrievanie sudov a výrobu Karpatského brandy prišiel pozrieť aj osobne a Karpatské brandy si vychutnal za výkladu Master Blendera Petra Ďuriša. Ten mu predstavil celý proces výroby, od pestovania hrozna až po jantárový výsledok v pohári.

Obľúbený seriálový, divadelný a dabingový herec priznal, že Karpatské brandy, ktoré je na Slovensku od roku 1975, čo je presne aj jeho rok narodenia, vníma už dlhé roky ako súčasť rodinných osláv a výročí, zaspomínal však aj na to, že práve Karpatské brandy bolo najobľúbenejším nápojom jeho niekdajšieho pedagóga a riaditeľa činohry, Juraja Slezáčka. „Vždy, keď som ho stretol medzi školou a divadlom v kaviarni, mal svoje obľúbené kábeeško,“ hovorí Vlado. Pri každom dúšku KBŠ tak dodnes spomína práve na tohto legendárneho herca, ktorého rovnako ako Karpatské Brandy Špeciál vystihovala veta „Kvalita so slovenským srdcom“...

Vychutnávanie

Kedy je najlepšie vychutnávať pravé slovenské brandy? Predsa kedykoľvek v kruhu rodiny či priateľov. Skutočný pocit pohody totiž zažívame v kruhu najlepších priateľov. Vychutnávame si každú spoločnú chvíľu. Lebo všetko sa začína precíznou starostlivosťou, vytvoríme kvalitný základ a kvapku po kvapke vyťažíme krásny klenot, ktorý rokmi zreje a dozrieva do krásy a kvality. A to platí o priateľstve i o brandy 😊

