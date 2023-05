Ten scenár sa opakuje každé jedno leto. Prázdniny ešte ani nezačali a vy sa snažíte prežiť v rozpálenom byte horúce dni. Otvárate okná, aby dnu prešiel závan chladnejšieho vzduchu. Zaťahujete žalúzie, aby do miestnosti neprenikli žiadne slnečné lúče, ktoré by ju ešte viac vyhriali. Kúpili ste ventilátor a snažíte sa ochladiť studenou sprchou. Nič nepomáha? V takom prípade je na čase použiť jediné efektívne riešenie. Pouvažujte nad kúpou klimatizácie.

Už dávno nie je pravda, že klimatizácie sú určené len do kancelárskych priestorov alebo rodinných domov. Práve naopak. Za posledné roky si ju zaobstarali aj mnohí obyvatelia bytov a rodinných domov. Vy ju ešte nemáte? Dobrá správa je, že tento rok to ešte stíhate. V ZSE navyše získate aj 300 kWh elektriny pre klímu zadarmo. Znamená to až 450 hodín fungovania klimatizácie bez zvýšenia poplatkov za elektrinu. Pripravte sa na najlepšie leto a vychlaďte si svoj domov s klímami od ZSE.



Klíma do domu alebo bytu je investícia, ktorú treba dobre zvážiť. Model, ktorý si vyberiete by vám mal bezproblémovo slúžiť niekoľko rokov. Každý zákazník má iné preferencii funkcií, ktoré by mala jeho klimatizácia zvládnuť. No existujú aj všeobecné parametre a odporúčania, ktorými je vhodné sa pri výbere zariadenia riadiť. Vyvarujete sa tak problémom, ktoré by mohli nastať pri samotnom používaní klimatizácie. Vedeli ste napríklad, že neodbornou inštaláciou môžete prísť o záruku na klimatizáciu? Spoľahlivý dodávateľ je len jedným z hlavných kritérií pri výbere klimatizácie. Aké sú ďalšie veci, ktoré treba zvážiť?

Kúpu klimatizácie neriešte na vlastnú päsť. Obráťte sa na odborníka

Základné kritérium pri výbere novej klimatizácie do vášho domu alebo bytu znie: Vždy sa pri výbere poraďte s odborníkom. Urobiť si prieskum trhu na internete alebo sa spýtať známych na ich skúsenosti je v poriadku. Avšak model, ktorý vyhovuje susedovi z trojizbáku na štvrtom poschodí, nemusí nutne vyhovovať aj vašim potrebám.



„S výberom klimatizácie sa odporúčame obrátiť na odborníkov. Špecializovaná firma vám po konzultácii na obhliadke priestoru poradí, aké zariadenie je pre váš priestor najlepšie. Odporučí i najvhodnejšie umiestnenie klimatizačnej jednotky z pohľadu dispozičného riešenia klimatizovaného priestoru. Zároveň zabezpečí kvalitnú montáž, ktorá je veľmi dôležitá z pohľadu funkčnosti, efektivity zariadenia a vašej spokojnosti,“ potvrdzuje odborník na klimatizácie zo ZSE.



Kupovať klimatizáciu v hypermarketoch nie je dobrý nápad. Personál väčšinou nie je školený na to, aby vám odborne poradil. Zároveň nedokážu poskytnúť následný servis v podobe montáže, pravidelného čistenia či opráv porúch na vašej klimatizačnej jednotke. Odborníci zo ZSE sú vám k dispozícií a pomôžu vám vyriešiť vaše problémy.



V rámci riešenia Klima Bezstarosti získate záruku na klimatizáciu počas celého obdobia platnosti zmluvy aj pravidelnú ročnú servisnú prehliadku. Ak si nemôžete dovoliť jednorazovo zaťažiť váš rodinný rozpočet, riešením sú klimatizácie na splátky . Na začiatku zložíte zálohu vo výške 500 EUR a zvyšnú sumu doplatíte v prijateľných mesačných splátkach.

Na počte miestností záleží. Vyberte klimatizáciu s optimálnym výkonom

Ešte predtým, ako začnete uvažovať o tom, aké inteligentné funkcie klimatizácie si vyberiete a či neuprednostníte dizajnový model pred bielou klasikou, zamyslite sa nad tou najdôležitejšou vecou. Koľko miestností vo vašej domácnosti potrebujete vychladiť? Od odpovede na túto otázku sa bude odvíjať aj výber výkonu konkrétneho modelu.



Závisí od neho efektivita a úspornosť následnej prevádzky zariadenia. Ak výkon klimatizácie vzhľadom k jednotlivým parametrom miestnosti podceníte alebo naopak nadhodnotíte, môže sa to odzrkadliť na fungovaní klimatizačného systému.



Na vychladenie obývačky panelákovom byte bežne postačí monosplit s výkonom 2,5 kW. Ak však potrebujete vychladiť v byte viac miestností alebo hľadáte klimatizáciu do rodinného domu, ktorý má dve poschodia v hre môže byť aj multisplitová klíma do domu.



Riadiť sa pri výbere klimatizácie jej výkonom je dobré rozhodnutie. Správne však nie je posudzovať tento parameter na základe hesla „čím väčší výkon, tým lepšia klimatizácia“. Na výkon klimatizačnej jednotky totiž vplýva mnoho činiteľov, ktoré je v súvislosti s efektívnym a bezpečným fungovaním klimatizácie potrebné zohľadniť.



„Plocha miestnosti nie je jediným faktorom pri výbere správneho výkonu klimatizácie. Zamerajte sa predovšetkým na objem vzduchu, ktorý je v miestnosti. Je potrebné zohľadniť napríklad aj orientáciu miestnosti vzhľadom k svetovým stranám či veľkosť a typ okien. Obývacia izba, ktorá je síce menšej rozlohy, no okná ma orientované na juhozápad bude potrebovať pravdepodobnejšie výkonnejšiu klimatizáciu ako spálňa orientovaná na sever,“ vysvetľuje odborník zo ZSE.



Dôležité pri výbere výkonu klimatizácie je i zateplenie bytového domu, počet osôb žijúcich v jednej domácnosti a napríklad i elektrické spotrebiče, ktoré v danej miestnosti pravidelne využívate. Každý z týchto parametrov je pre návrh správneho výkonu klimatizácie veľmi dôležitý. Ak nebudú zohľadnené správne, môže to znížiť funkciu klimatizačnej jednotky a zároveň navýšiť prevádzkové náklady. Nesprávnym nadimenzovaním výkonu klimatizácie sa navyše výrazne skracuje životnosť celého zariadenia a prevádzkové a servisné náklady sa zvyšujú.

Koľko vás to bude stáť? Závisí od energetickej triedy klimatizácie

Dôležitým kritériom pri kúpe klimatizácie je aj jej spotreba. Určite vás bude zaujímať koľko zaplatíte za to, že sa v doma v horúcich dňoch príjemne ochladíte. Čím menej elektrickej energie klimatizácia spotrebuje, tým má menší dopad na životné prostredie a rovnako aj na výšku vašich účtov za elektrinu. Výkon klimatizácie je uvedený na energetickom štítku. Zariadenie s výkonom 3,5 kilowattov zaradené do energetickej triedy A++ spotrebuje za hodinu chladenia približne 0,3 až 0,8 kilowatthodín elektriny. Prevádzka klimatizácie vás tak bude stáť približne 10 eur na mesiac.



Energeticky úspornejšie modely sú síce cenovo náročnejšie, avšak z dlhodobého hľadiska výhodnejšie. Cenový rozdiel medzi lacnejšou a drahšou klimatizáciou sa vám môže za dva až tri roky vrátiť, pretože prevádzkové náklady sú nižšie ako pri menej úspornej klíme.



„Rozhodne sa oplatí vybrať si zariadenie, ktoré má energetickú triedu A++ až A+++. Tieto úspornejšie klimatizácie fungujú perfektne a nespotrebujú počas prevádzky toľko elektriny,“ hovorí odborník zo ZSE.



Ak chcete chladiť efektívne, vyberte si klimatizáciu s invertorom. Dnes ho už má prevažná väčšina zariadení. Reguluje počet otáčok kompresora a tak vplýva na výkon, spotrebu a hlučnosť prevádzky klimatizácie. Zariadenie vybavené invertorovou technológiou dosiahne požadovanú teplotu za polovičný čas a je úspornejšie a tichšie ako jednotka, ktorá invertor nemá.



Invertor dokáže udržiavať v miestnosti stálu požadovanú teplotu bez toho, aby sa klimatizácia neustále zapínala a vypínala. Použitím rovnomerne nižšieho výkonu na udržanie teploty v miestnosti taktiež znižuje spotrebu elektrickej energie. Investícia do cenovo náročnejšej, ale úspornejšej jednotky sa vám rozhodne vyplatí. Odzrkadlí sa to na vašich účtoch za elektrinu.

Nepodceňujte hlučnosť klimatizácie. Kvalitný spánok je dôležitý

Hlučnosť je jedným z parametrov, ktorý by ste pri výbere klimatizácie nemali podceňovať. Nie je nič horšie, ako keď vás klimatizácia vyrušuje napríklad pri sledovaní televízie či práci na počítači alebo dokonca spánku.



„Za posledné roky sa v tomto smere vývoj klimatizácií veľmi posunul. Kedysi to boli veľmi hlučné zariadenia. V súčasnosti sú na trhu klimatizácie, ktoré pracujú tak potichu, že sa to dá prirovnať k šumu padajúceho lístia, takže o nej ani nebudete vedieť. Stačí si len vybrať tú správnu,“ hovorí odborník zo ZSE.



Ak si necháte nainštalovať klimatizáciu do spálne, doprajete si pokojný spánok aj počas horúcich letných nocí. Nemusíte sa obávať, že by vás klimatizácia rušila svojim hlukom. Výrobcovia klimatizačných zariadení mysleli i na používateľov, ktorí potrebujú, aby bola ich klimatizácia v prevádzke aj počas noci.



Vyberte si model, ktorý disponuje funkciou nočného režimu. Najvhodnejšia je vnútorná jednotka, ktorá pracuje pri hlučnosti 16 decibelov. To možno prirovnať ku zvuku pohybujúceho sa lístia vo vánku. V režime nočného nastavenia klimatizácia automaticky upraví teplotu s cieľom zabrániť nadmernému chladeniu. Vytvoríte si tak ideálnu klímu pre príjemný nočný spánok.



Funkcia Good’sleep, ktorou disponujú klimatizácie od Samsungu zabezpečuje okrem minimálnej hlučnosti aj nastavenie teploty, rýchlosť ventilátora a smer prietoku vzduchu, aby ste mali nerušený hlboký spánok. V porovnaní so štandardným režimom chladenia zároveň znižuje spotrebu elektrickej energie až o 36 percent.



Mimoriadne tiché sú aj klimatizácie Hisense. Vďaka tichému režimu QUIET a funkcii SLEEP sú ideálne najmä do spální či detských izieb. Majú až štyri spánkové režimy, ktoré sú optimalizované pre rôzne vekové kategórie používateľov.



Hlučnosť sa nezohľadňuje len pri vnútorných jednotkách, ale i pri vonkajších umiestnených na stene bytového domu. Môže sa stať, že by prevádzkou rušili susedov.

Chcete ovládať klimatizáciu na diaľku? Smart funkcie vám pomôžu

Pri výbere rôznych doplnkových funkcií klimatizácie sa snažte byť objektívni a vyberajte triezvo vzhľadom k vašim aktuálnym potrebám. Množstvo funkcií, ktoré nakoniec ani nevyužijete môžu cenu klimatizácie navýšiť.



„V prvom rade by ste sa pri výbere klimatizácie mali zamyslieť nad tým, čo od nej očakávate. To znamená, či vám postačia základné nastavenia, ako sú chladenie, kúrenie, odvlhčovanie alebo máte radi sofistikovanejšie zariadenia s prémiovými funkciami,“ upresňuje voľbu doplnkových funkcií odborník zo ZSE.



Ak klimatizačná jednotka zvláda okrem požadovaného vychladenia miestnosti aj ďalšie úlohy, stáva sa zaujímavejšou investíciou. K týmto funkciám patrí napríklad vykurovanie. Môžete si tak spríjemniť chladné jesenné dni, kedy vykurovacia sezóna ešte nezačala. Alergici, astmatici a milovníci psíkov či mačiek ocenia kvalitný filtračný systém, ktorý funguje podobne ako čistička vzduchu a dokáže z miestnosti odstrániť prach, peľ, hrubé nečistoty, vírusy i baktérie.



„Obľúbené sú tiež modely s Wind-Free™ technológiou, ktoré dokážu zabezpečiť príjemnú osviežujúcu atmosféru bez pocitu chladného prievanu v miestnosti. Chladný vzduch neprechádza priamo lamelami, ale sa jemne a rovnomerne šíri cez tisíce mikrootvorov v prednom paneli klimatizácie. Zariadenie automaticky reguluje teplotu a rýchlosť ventilátora, takže vám nebude príliš horúco ani zima,“ dopĺňa odborník zo ZSE.



Dnes sú už skoro samozrejmosťou modely, ktoré majú nainštalovaný wifi modul. Vďaka tomu si ich môžete prostredníctvom aplikácie prepojiť so smartfónom alebo tabletom. Príslušná aplikácia potom umožňuje ovládanie klimatizácie prakticky odkiaľkoľvek. Postačí, ak máte pripojenie na internet. Optimálnu teplotu v domácnosti si tak môžete nastaviť už pred svojím príchodom.