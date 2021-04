Potešte sa príchodom jari hneď dvakrát. Pri kúpe Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G alebo S21 Ultra 5G teraz získate exkluzívnu tlačenú grafiku limitovanej edície, ktorá vznikla v spolupráci so značkou Bratiska.

Pútavá grafika z dielne obľúbených tvorcov zachytáva výnimočné stavby i pamiatky nielen hlavného mesta. Je originálnou prehliadkou nevšedných lokácií všetkých 8 krajov a zobrazuje 16 známych i menej známych miest z celého Slovenska. Exkluzívnu grafiku, zachytávajúcu celú krajinu, vytvorila Bratiska prvýkrát, a práve v spolupráci s inovatívnym výrobcom smartfónov. Je dostupná v 3 farebných verziách, inšpirovaná farebnými tónmi mobilných telefónov Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G a S21 Ultra 5G. Môžete ju získať exkluzívne len pri ich kúpe cez e-shop samsung.sk.

Objavte zaujímavé miesta Slovenska vďaka grafike

Dve úspešné značky – Samsung a Bratiska – sa spojili, aby svojim nadšencom priniesli originálne umelecké dielo, ktoré poteší nielen svojím grafickým prevedením, ale aj miestami, ktoré zachytáva. Výsledkom je tak obraz Slovenka prostredníctvom stavieb a objektov, ako ho možno nepoznáme. Pri výbere stavieb sa tvorcovia primárne zamerali na tie menej známe. Tým chcú ľuďom priblížiť čaro a krásu miest, ktoré možno ešte na Slovensku nepoznajú, no oplatí sa ich určite navštíviť. Krásy niektorých z miest sa snažili zachytiť aj na videu, ktoré bolo profesionálne spracované na Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Zdroj: Samsung

Na originálnej grafike tak nájdete pamätníky i historické stavby, zámky, ale aj vyhliadkové veže, drevenicu, galériu či múzeum. Oku tak ponúka pestrý mix architektonických štýlov, ktoré symbolizujú nemalý kus našej histórie i súčasnosti. Grafika prináša unikátnu kresbu stavieb, ktoré svojou architektúrou obohacujú a neodmysliteľne dopĺňajú celkový obraz krajiny. Nájdete tak na nej, mimo iné: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Kúpalisko Zelená Žaba, vyhliadkovú vežu Tokaj, Lekáreň u Salvátora v Bratislave či Rotunda sv. Juraja v Skalici, alebo Elektráreň Piešťany. Viac informácií o spolupráci i grafike nájdete na stránke samsung.sk/bratiska alebo si zákulisné informácie o vzniku grafiky môžete vypočuť aj v najnovšej epizóde podcastu ON/OFF by Samsung.

Zdroj: Samsung

Akcia Samsung | Bratiska platí od 1. 4. 2021 do vyčerpania zásob. Exkluzívna kolekcia je pre zákazníkov dostupná v limitovanom počte 450 kusov a farba grafiky je k objednávke pridelená náhodne podľa aktuálneho stavu zásob. Grafika bude zákazníkom doručená spoločne s novým smartfónom. Rám nie je súčasťou balenia grafiky.

„Sme nesmierne radi, že sme sa spoločne so značkou Bratiska mohli pustiť do tohto výnimočného projektu, vďaka ktorému majitelia nových mobilných telefónov série Samsung Galaxy S21 5G získajú od nás grafiku z limitovanej edície. Táto jedinečná grafika je určená všetkým, ktorí majú radi umenie, sú zberatelia, alebo jednoducho majú radi originálne veci. Sme radi, že k výberu netradičných miest zo všetkých kútov Slovenska priložili ruku aj samotní Slováci a napísali nám svoje vlastné tipy na zaujímavé slovenské stavby. Práve aj nimi sa inšpirovali tvorcovia grafiky a zakladatelia značky Bratiska - Pavol Bartoš a Viktor Blaha,“ uviedla Petra Bačková, Brand Marketing spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Unikát, ktorý vznikol aj vďaka Samsung Galaxy S21

Príprava spolupráce i návrh grafiky trvala niekoľko mesiacov a pristupovalo sa k nej naozaj svedomito. Umelecké dielo v podobe tlačenej grafiky je pritom svetový unikát. Nielenže zachytáva krásy Slovenska vyrobené ľudskou rukou z každého kraja, ale je výnimočný aj tým, že je tlačený risografom. „Tlač risografom je svetový a už aj slovensky fenomén, ktorý si zamilovali davy ľudí z umeleckej branže, ale i fanúšikovia umenia po celom svete. Tento japonsky stroj má svoje špecifiká a určuje vo veľkej miere štýl a farbu výsledného diela. Tlač si vyžaduje veľkú zručnosť tlačiara a dokonalé poznanie fungovania risografu. O profesionálnu tlač limitovaných grafík sa postarali skúsení tlačiari zo štúdia Trafograf. Celý postup sa snaží byť aj šetrný k prírode. Master tlačiarne je z banánových šupiek a farby, ktoré boli pôvodne zo sójového oleja, sa začali vyrábať z ryžových otrúb, aby znížili uhlíkovú stopu,“ približuje Pavol Bartoš, ktorý je zároveň autor grafiky.

Zdroj: Samsung

Získajte originálnu grafiku od tvorcov značky Bratiska, ktorých tvorba dnes predstavuje vychytené zberateľské kúsky. Objednajte si Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G alebo S21 Ultra 5G a potešte sa hneď dvakrát. Objavujte aj vy krásy Slovenska s novým smartfónom, ktorý je ideálnym spoločníkom nielen na cesty. Dokonalé uchová všetky vaše spomienky a zážitky. Navyše, okrem špičkového fotoaparátu profesionálnych kvalít pre pokročilých aj začiatočníkov, novinka očarí i zaujme na prvý pohľad rozpoznateľným dizajnom, ako aj najvýkonnejším obrazovým procesorom, aký bol kedy v sérii Galaxy.

Foťte, natáčajte, zabávajte sa v spoločnosti atraktívneho smartfónu s výnimočným dizajnom. Novinky v podobe Samsung Galaxy S21 5G, ako aj S21+ 5G či S21 Ultra 5G sú navyše dostupné hneď v niekoľkých atraktívnych farebných variantoch, vrátane fialovej novinky Phantom Violet.

