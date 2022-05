Počuli ste už o tom, že špeciálne Mňäm! komändo počas mája rozdáva každý deň Slovákom až 500 eur? Šťastena sa usmiala aj na Luciu, milovníčku exotických chutí. Vďaka výhre si ich pôjde vychutnať priamo do sveta.

Z kuchyne až do exotiky. Súťaž Mňäm! má ďalšiu výherkyňu!

Máj sa bude v slovenských domácnostiach niesť v znamení Mňäm! Nejde len o zvolanie pri vychutnávaní si dobrého jedla, ktoré podčiarknu práve všetky tie drobné detaily v podobe správne zvolených korenín, ale aj o názov súťaže, ktorú si pre Slovákov prichystala značka Mäspoma. Tá bude počas mája hľadať v rôznych končinách Slovenska fanúšikov korenín Mäspoma. Túži ich spoznať aj osobne, porozprávať sa s nimi o ich skúsenostiach s produktmi a poďakovať im za ich priazeň a dôveru – slovne, ale aj peknou čiastkou 500 eur. Tú môžu získať, pokiaľ budú mať na poštovej schránke nálepku Mňäm! a doma aspoň 5 korenín značky Mäspoma.

Ilustračné foto Zdroj: archív Mäspoma

Vďaka exotickým koreniam do exotiky

Koreniny dokážu jedlám dodať tradičnú, ale aj exotickú príchuť. Práve nevšedné zahraničné jedlá si doma rada pripravuje aj Lucia Bušfyová, jedna z prvých výherkýň súťaže Mňäm!. „Rada skúšam exotické chute, a to nielen v zahraničí, ale pripravujem si ich aj doma v kuchyni. Tzatziky, chilli či karí sa nezaobídu bez kvalitných korenín od Mäspoma, ktoré mám doma stále poruke. Pri varení rada experimentujem, často aj improvizujem a práve koreniny dokážu správne vyladiť výslednú chuť jedla,“ vysvetľuje Lucia. Okrem základných korenín preto u nej doma nesmie chýbať kurkuma, drvené chilli papričky, červené floky či drvené jalapeño chilli. Tieto koreniny u nej našlo aj Mňäm! komändo, po tom, čo uvidelo nálepku Mňäm! na jej poštovej schránke. Výhra 500 eur Luciu veľmi potešila a s peniazmi má hneď jasné plány. „Výhru určite použijem na nejaký zaujímavý výlet. Konkrétna destinácia ešte nie je istá, určite to však bude nejaká exotika, kde nezabudnem ochutnať ani miestnu kuchyňu,“ teší sa Lucia.

Ilustračné foto Zdroj: archív Mäspoma

Vyhrajte až 1000 eur aj vy

Ste fanúšikom korenín Mäspoma a chcete sa do súťaže zapojiť aj vy? Vo svojich poštových schránkach by ste mali nájsť balíček od Mäspoma obsahujúci vzorku korenín, leták s pravidlami súťaže a nálepku Mňäm!, ktorú je potrebné nalepiť na svoju poštovú schránku. Každý pracovný deň od 1. 5. do 5. 6. bude Mňäm! komändo cestovať po slovenských mestách a hľadať práve toto označenie. Ak zavíta aj k vám a nájde u vás doma aspoň 5 rôznych druhov korenín od značky Mäspoma, poteší vás výhrou 500 €.

Pre hrdých fanúšikov, ktorí neváhajú pridať si k svojej profilovej fotke na Facebooku fotorámik Mňäm!, je tu dokonca šanca túto sumu zdvojnásobiť. Ukážte Mňäm! komändu svoju profilovú fotku s rámikom Mňäm! a získate dohromady okrúhlych 1000 eur! Viac informácií o Mňäm! súťaži a výhrach nájdete na www.maspoma.sk

Ilustračné foto Zdroj: archív Mäspoma