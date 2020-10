Vo všetkom zlom sa však dá nájsť niečo dobré, a tak som tento rok mal aspoň čas na lepšie spoznanie Slovenska. Po mnohých kilometroch v aute mi napadol revolučný nápad: čo ak by som sa rozhodol zabrúsiť do neprebádaných vôd a vyskúšať kávy, ktoré denne pijú desaťtisíce motoristov? Na najbližšej čerpacej stanici som teda odhodil predsudky a objednal si espresso...

Shell (Deli by Shell) - križovatka Trenčianskej a Bajkalskej

Na červeno-žltej čerpacej stanici som dostal pohárik espressa, ktorý na prvý pohľad prezradil svetlú, riedku crému. Nadýchnutie mi zaplnilo čuchové bunky výraznou arómoutmavéhopraženia. Na jazyku som nezacítil žiadnu aciditu, káva však mala jemný náznak sladkosti. Prevládajúcou chuťou však bola horkosť, k čomu sa pridala pomerne silnávodnatosť a nevýrazné telo. Celkovo bolo toto espresso nevyvážené, príliš horké a v chuti bolo cítiť praženie viac, ako by bolo vhodné.

Bodovanie, kde 1 * je najhoršie, 5 * najlepšie (poznámka: hodnotenie v rámci testovaných káv):

Créma: **

Aróma: *

Chuť: *

Celkový dojem: **

Ilustračné foto. Zdroj: KUBUS

OMV - Trnavská cesta

Jedna z mojich testovacích ciest ma zaviala aj na čerpaciu stanicu značky OMV v Bratislave. Tu ma zaujala možnosť kúpiť si kávu do porcelánového hrnčeka, no pre objektivitu testu som podobne ako na ostatných čerpacích staniciach uprednostnil papierový pohárik. Créma VIVA kávy bola svetlá a jemná, bohatá aróma ponúkala výrazné vône tmavej čokolády. Oproti ostatným ochutnaným kávam bola aróma a vo výsledku aj chuť najmenej poznačená tmavým štýlom praženia. V chuti espressa bola opäť potlačená acidita, čo je ale žiadúce pre väčšinovú klientelu. Dominanciu tmavej čokolády zjemňovalo slabšie, menej výrazné telo. V tomto prípade bolo espresso lepšie vyvážené, chuť čokolády mu dodávala zaujímavý rozmer, podčiarknutý jemnou horkosťou v dochuti. Káva má tak svoj osobitý charakter.

Créma: ***

Aróma: ****

Chuť: ****

Celkový dojem: ****

Ilustračné foto. Zdroj: KUBUS

Slovnaft - Prístavná ulica

Káva z čerpacej stanice Slovnaftu ma privítala svetlou, no hustejšou crémou. Na čuchové vnemy útočila aróma veľmi tmavej čokolády, až tmavého praženia. Chýbajúcu aciditu kávy nenahradila ani sladkosť. Telo bolo celkovo nevýrazné a káva tak bola prázdna, plochá a s prevládajúcou horkosťou.

Créma: ***

Aróma: **

Chuť: *

Celkový dojem: **

Ilustračné foto. Zdroj: KUBUS

Ak človek cestuje a nemá času nazvyš, zrejme si nenájde dostatok času na návštevu kaviarne, v ktorej by mu naservírovali hrnček obľúbeného nápoja presne podľa jeho chuti. Najčastejšou voľbou sú v takom prípade čerpacie stanice. Žiaľ, epidemiologická situácia a následné opatrenia zasiahli aj tento zdanlivo nesúvisiaci aspekt života, a tak z hygienických dôvodov dostanete na väčšine čerpacích staníc svoje espresso len do papiera. To nie je dôstojný spôsob pitia kávy, no povedzme, že v tejto situácii je to prijateľné.

Uznávam, že predsa len mám asi na kávu vyššie nároky než bežný spotrebiteľ. Ak by som si však mal vybrať a počas dlhšej cesty autom by naozaj nebol čas či možnosť zbehnúť z diaľnice do ozajstnej kaviarne, vybral by som si OMV. Tamojšia VIVA káva sa mi zdá ako prijateľná alternatíva, ktorá neurazí ani moje rozmaznané chuťové poháriky.

Jakub Jandík

• úradujúci majster SR v kategórii Cup Tasters (ochutnávanie káv)

• káve sa profesionálne venuje 7 rokov

• vedie senzorické kurzy, zamerané na rozpoznávanie chutí v káve

• sám absolvoval množstvo kurzov, vrátane svetovo prestížneho Q Processing od Coffee Quality Institute, ktorý je zameraný na spracovanie zelených káv.

• majiteľ jedinej metalovej kaviarne na Slovensku – Mad Drop.