Ktorá zelenina by nemala chýbať vo vašom jarnom menu?

Chlad mu nevadí, horúčavy áno

Pestovanie šalátu nie je jednoduché, pretože si vyžaduje množstvo ručnej práce pri sadení aj pri zbere. Možno ho pestovať v skleníku, pod fóliou i na poli. Je to vhodná zelenina na podnikanie aj pre menšie, rodinné firmy, ktoré môžu úrodu dodávať do odbytových organizácií – tie spolupracujú s obchodnými reťazcami, takže odber majú zaručený. Takto funguje dlhoročná spolupráca spoločnosti Zelonax, ktorá okrem inej zeleniny dodáva do Kauflandu rôzne druhy šalátu aj kaleráb. Svieže listy plné vitamínov od ich pestovateľov nájdeme na pultoch už začiatkom jari.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

„Prvú úrodu hlávkového šalátu, dodávame zvyčajne v priebehu marca – záleží to od počasia. Vysádzame ho v decembri. Je odolný, takže zvláda aj studené počasie a pred mrazom ho chránime dvojitou fóliou, v ktorej prúdi voda,“ vysvetľuje zásady pestovania tejto zeleniny Alexander Nagy zo spoločnosti Zelonax. Prvá úroda šalátov je spod fólie a druhá priamo z poľa. Pretože táto krehká listová zelenina veľké horúčavy nevydrží, zberajú ho od skorej jari a potom až na jeseň a najodolnejší hlávkový šalát niekedy ešte aj v novembri. Zelonaxu ho dodávajú pestovatelia z okolia Galanty, Dunajskej Stredy, Komárna a Nových Zámkov. „Pestujú vyskúšané, chutné a odolné odrody, s ktorými majú tie najlepšie skúsenosti,“ dodáva A Nagy.

Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR vidí v pestovaní šalátu na našom území stále veľký potenciál: „Priestor na rozšírenie pestovania ešte je, pretože napríklad šalát hlávkový sa na Slovensku pestuje len na 10 hektároch s produkciou približne 170 ton. Keď vezmeme do úvahy dovoz 3 600 ton šalátu ročne, potrebovali by sme rozšíriť pestovateľskú plochu na 200 – 250 hektárov.“

Kto by na jar neochutnal kaleráb

Najmä keď si pripomenieme, že obsahuje kopu cenných vitamínov a minerálov, medzi inými vitamíny skupiny B a tiež kyselinu listovú. Posilňuje imunitu, čo teraz naozaj všetci potrebujeme, zlepšuje trávenie, pomáha redukovať hmotnosť a má kopu ďalších priaznivých účinkov.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Z ponuky v reťazci máme na výber dva druhy, zelený a modrý. „Skoré odrody z fóliovníkov sa do predaja dostanú v apríli, neskoršie sú v sortimente až do konca novembra,“ hovorí A. Nagy. Možno ste si pri nákupe všimli, že kaleráby sú približne rovnaké, čo je veľmi praktické aj pri ich príprave v kuchyni. Podľa normy musia mať v priemere 8 – 12 cm, teda také akurát do ruky. Zelonax ich dodáva na voľno v debničkách. Zaujímalo nás, ako si vybrať kaleráb, aby bol chutný a nebol, ako sa hovorí, „drevený“?

„Tie naše nemôžu byť drevnaté, dodávame ich mladé a čerstvé. Na to, aby získali drevnatosť, museli by rásť na poli oveľa dlhšie,“ vysvetľuje manažér s istotou a úsmevom.

Šťavnatý a chrumkavý kaleráb výborne chutí s hummusom alebo aj s rôznymi inými dipmi. Uvaríte z neho chutnú jarnú zeleninovú polievku, kalerábový krém, môžete ho zapiecť, pripraviť šalát či výbornú nátierku. Receptov je veľa a niekedy stojí zato popustiť uzdu fantázii a vymyslieť si niečo nové, originálne. Stačí zabehnúť do najbližšieho Kauflandu, v sortimente čerstvého ovocia a zeleniny nájdete všetko, čo potrebujete.