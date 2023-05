Víťazné pokriky, emócie a radosť z hry. To všetko prinieslo stredajšie úvodné krajské kolo populárneho McDonald's Cupu. Legendárneho turnaja, ktorý takmer štvrťstoročie spája malých futbalistov a futbalistky z celého Slovenska.

Do aktuálneho 24. ročníka sa prihlásilo 1 010 základných škôl, čo je nový rekord. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom je Slovenský futbalový zväz.

„Ak by sme to jednoduchou matematikou vyrátali, do pohybu sme dali vyše desaťtisíc detí. Veľmi sa z toho tešíme. Že chlapci a dievčatá môžu súťažiť a zmerať si sily,“ uviedla Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s s tým, že všetky góly, ktoré v jednotlivých kolách padnú, budú spočítané a výslednú sumu venuje organizátor na charitu pre rodiny s chorými deťmi v nemociach.

Tréner víťazov: Perfektné

Na krajskom kole v Bratislave sa stretlo osem najlepších, ktorí vzišli z 95 hrajúcich škôl v kraji. Na štadióne NŠK 1922 Bratislava si víťazstvo vybojoval tím ZŠ Mlynská Senec. Druhé miesto obsadila ZŠ s MŠ Dubová Bratislava, bronz patrí MŠ Kalinčiakova Bratislava.

„Prežívame veľké emócie. Perfektné. S Dubovou sme na turnaji dvakrát prehrávali, no vždy sme stav otočili. Vďaka skvelej bojovnosti. Klobúk dole pred všetkými chlapcami a dievčatami,“ povedal tréner víťazného tímu ZŠ Mlynská Senec Matej Šmálik.

Vďaka triumfu si futbalisti Senca vybojovali postup do celoslovenského finále. V ňom budú hrať po druhýkrát, pred šiestimi rokmi skončili druhí. „Ambície máme veľké. Nejdeme sa len zúčastniť, ale chceme vyhrať,“ dodal tréner.

Spoznajte futbalové talenty

Okrem trofeje za víťazstvo bral Senec aj individuálne ocenenia. Najlepším strelcom turnaja sa stal Adam Dzielava, najlepšou strelkyňou Tamia Tlachová, ktorá bola zároveň najmladším dievčaťom na turnaji. „Nečakal som, že budem najlepší strelec. Je to zásluha spoluhráčov a veľmi im za to ďakujem. Pretože mi výborne prihrávali. Ráno som dúfal, že budem najlepší, no bez nich by som to nedal,“ povedal strelec Adam Dzielava, na ktorého slová nadviazala Tamia Tlachová.

„Strelila som dva góly, ten prvý si cením viac. Už raz som bola najlepšia strelkyňa. Futbal ma baví a chcem ho hrávať aj naďalej.“

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Michal Krpelan zo ZŠ s MŠ Dubová Bratislava, cenu pre najlepšiu hráčku získala Zoja Karasová zo ZŠ Sokolíkova Bratislava.

Ceny najlepším brankárom odovzdával Martin Trnovský

Zo všetkých gólmanov medzi troma žrďami dominovala brankárka. Najlepšou brankárkou krajského kola v Bratislave sa stala Sofia Zimová zo ZŠ s MŠ Kalinčiakova Bratislava. Najmladším hráčom bol Oliver Hruboš zo ZŠ Láb.

Ceny najlepším odovzdával brankár ŠK Slovan Bratislava. „Pamätám si, keď som hral McDonald’s Cup. Je to výborná možnosť, ako si nájsť cestu k futbalu. Ja som odmalička chcel byť brankárom. Začal som, keď som mal šesť rokov a v siedmich som prestúpil do Slovana,“ zaspomínal Martin Trnovský, ktorý cez víkend vychytal Bratislavčanom dôležitú výhru vo Fortuna lige proti Dunajskej Strede (3:2).

„Prehrali sme finále pohára, no prišiel extrémne dôležitý zápas, ktorý sme vyhrali. Úspechy aj neúspechy patria k futbalu. Treba len na sebe makať, trénovať, dobre sa stravovať a výsledky prídu,“ odkázal mladým futbalistom a futbalistkám ligový brankár, ktorého k futbalu priviedol otec a chytanie odkukal od brata.

Turnaj naberá na obrátkach a sile

Krajské kolo v Bratislave otváral bývalý reprezentant a majster Slovenska vo volejbale. „Skvelé, že sa organizujú takéto turnaje. Pretože deti potrebujú športovať, hýbať sa. Hlavne po dobe pandémie. Je super, keď vznikajú nové športové podujatia. Je však úžasné, keď majú takúto dlhú tradíciu.

Vidíme, že McDonald's Cup naberá na obrátkach a sile. V tomto zmysle som veľký fanúšik takýchto akcií. Pretože podujatie je koncepčne podchytené. A to potrebujeme aj v telesnej výchove. Som bývalý hráč a tréner, takže vždy budem zastávať deti, športovcov a trénerov,“ uviedol Richard Nemec, tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zodpovedný za šport.

Niektoré tímy mali na krajskom kole silné individuality v podobe strelcov či brankárov, ďalšie sa prezentovali kolektívnymi výkonmi. Na ihrisku muselo byť tradične v každom tíme jedno dievča.

„Slovenský futbalový zväz podporuje aktivity, akou je McDonald's Cup. Žijeme v dobe, v ktorej počúvame z každej strany, že majú deti málo pohybu. Podobné turnaje sú preto nesmierne vítané. Futbal je v prvom rade hra a hra je o zábave. Deti si môžu zahrať s kamarátmi zo škôl, s ktorými možno v klube nehrajú. A porovnať sa v rámci okresov, krajov či dokonca celého Slovenska. Pre SFZ je to nesmierne dôležité. Pretože máme dobrý obraz, v ktorých častiach Slovenska je futbal na akej úrovni,“ povedal Krajský Grassroots koordinátor Slovenského futbalového zväzu Patrik Szabo.

Kto sa stretne s Ronaldom?

Víťaz z Bratislavského kraja postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční 6. a 7. júna v Národnom tréningovom centre (NTC) SFZ v Poprade. Ďalšie krajské kolá pokračujú v Banskej Bystrici, Košiciach, Sabinove, Martine, Trenčíne, Nitre a futbalový maratón končí v Trnave.

Chlapci a dievčatá budú súťažiť o cenné trofeje, medaily, množstvo darčekových predmetov, ale najmä o hlavnú cenu, ktorou je finančný dar 5 000 eur. Noví šampióni získajú vstupenky na kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy 2024 Slovensko – Portugalsko, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2023 v Bratislave.

„Víťaz dostane finančný dar na podporu športu v danej škole. Deti sa môžu tešiť na jedinečné stretnutie s legendárnym futbalistom Ronaldom,“ lákavou cenou uzavrela Lucia Poláčeková z McDonald’s Slovakia.

CELKOVÉ VÝLEDKY 24. ročník McDonald’s Cupu 2023 – krajské kolo, Bratislava