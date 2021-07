Kto nebol v Piešťanoch, nevie, čo je láska

Dobré sa chváli samé – a presne to piešťanský Kúpeľný ostrov, hotely a služby so cťou robia už viac, ako storočie. Tradičný liečebný pobyt s ubytovaním v piešťanskom hoteli Esplanade by sa preto mal dostať na „to do“ list každého Slováka.