Lidl získal všetky hlavné medaile Best Buy a Qudal, viacero prvenstiev má aj jeho eshop

Zo všetkých strán počúvame o vysokej kvalite a pritom výhodnej cene. Obzvlášť v súčasných náročných časoch mnohí tvrdia, že ich ceny sú tie najlepšie a kvalita špičková. Ako sa zorientovať v spleti rôznych sloganov? Jednoducho, stačí sa spýtať tých najpovolanejších – zákazníkov. A tí sa vyjadrili jednoznačne: symbolom najvyššej kvality a zároveň najlepšieho pomeru ceny a kvality je pre nich Lidl. Diskont je aktuálnym držiteľom všetkých štyroch najhodnotnejších medailí Best Buy a Qudal na Slovensku. Získal ich sortiment Lidla ako taký a navyše aj jeho privátne značky.

„Robíme všetko pre to, aby sa na nás zákazníci mohli bez obáv spoľahnúť. Podarilo sa nám to počas pandémie koronavírusu a správnou voľbou pre zákazníkov sme aj v týchto náročných časoch. Či ide o značkové výrobky, alebo produkty našich vlastných značiek, je pre nás kľúčová kvalita, cena a dostupnosť – v tomto nerobíme žiadne kompromisy,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.

Prieskumy Best Buy a Qudal realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – International Certification Association GmbH, ktorá sa špecializuje na skúmanie spokojnosti spotrebiteľov vo viac ako dvoch desiatkach krajín na štyroch kontinentoch. O zisku ocenení rozhodujú v prieskume verejnej mienky zákazníci, pričom sa oslovuje reprezentatívna vzorka 1200 spotrebiteľov. Lidl je historicky najúspešnejšou značkou na slovenskom trhu čo do počtu získaných medailí Best Buy a Qudal, ktorých má na konte mnoho desiatok.

Ilustračné foto Zdroj: Lidl

Lidl je lídrom aj medzi slovenskými eshopmi

Kvalitu a popularitu si zákazníci spájajú s Lidlom aj v online prostredí. Eshop diskontného reťazca ponúkajúci spotrebný tovar obhájil absolútnu Cenu popularity v prestížnej súťaži ShopRoku. V ankete organizovanej portálom Heureka získal Lidl, rovnako ako pred rokom, prvenstvá aj v kategóriách Cena kvality obchodné domy a Cena popularity obchodné domy.

„Tento rok prišlo viac ako 75 000 hlasov. Výsledky Ceny kvality a Ceny popularity sa do značnej miery prekrývajú, čo svedčí, že zákazníci skutočne dostávajú kvalitu od svojich obľúbených e-shopov,“ hodnotí Tomáš Braverman, CEO Heureka Group. O víťazoch rozhodli vo verejnom internetovom hlasovaní samotní zákazníci. „Popri širokej ponuke, rôznych tematických akciách, výhodnej cene a vysokej kvalite, si dávame záležať aj na zákazníckom servise a rýchlosti vybavenia. Získané ocenenia sú pre nás dôležitým signálom, že sme na správnej ceste,“ povedala Erika Bojtošová, vedúca úseku Lidl Onlineshop. Eshop dostupný na Lidl.sk disponuje na Heureke priemernou známkou 4,7 a tisíckami pozitívnych recenzií, podľa dotazníka spokojnosti ho odporúča až 95% zákazníkov.