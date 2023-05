Uznania sa dostalo jednotlivcom, kolektívom v troch kategóriách a jednej historickej osobnosti regiónu. Pomáhajú zraniteľným, tvoria, skúmajú, reprezentujú a hlavne, ukazujú, že mnohé veľké projekty či diela majú pôvod v Košickom kraji. Po ocenenia župy si prišli do Košíc inšpiratívni východniari zo všetkých regiónov. Kraj im týmto spôsobom vzdal úctu a vďaku za to, že svojou prácou výrazne prispeli k pokrom v rôznych oblastiach celospoločenského života.

Pôvodne to mal byť len dočasný hudobný projekt skupiny kamarátov, ktorí chceli hrať pre kluby bez komerčného úspechu. Ich najznámejšia skladba Hey now sa však stala hitom nielen doma, ale aj v zahraničí. Košická skupina PETER BIČ PROJECT (PBP) pôsobí na hudobnej scéne od roku 2010. Sformoval ju Košičan PETER BIČ, ku ktorému sa od roku 2016 pridala na miesto speváčky VIKTÓRIA VARGOVÁ a kapela zároveň prešla personálnou a hudobnou transformáciou. Na svojom konte majú päť albumov a množstvo hitov, ako Skúšame sa nájsť, Where Did You Go či Nedívaj sa tak. Koncom apríla získali v rámci odovzdávania cien Osobnosti KSK Čestnú cenu predsedu KSK za rok 2022.

Mali ste pred založením skupiny Peter Bič Project nejakú „detskú“ kapelu?

PB: Ešte na konzervatóriu som založil skupinu, volala sa Orphan. Bolo to zaujímavé obdobie, pretože sa tam zoskupilo veľa dobrých muzikantov na škole a boli to zvučné mená, ako herec Alexander Bárta, Tomi Okres, Miro Tásler, na chvíľu sa pridal aj Ivan Tásler a spevák Rasťo Kopina z Nocadeň. Neskôr sa to rozpadlo a každý začal riešiť vlastné hudobné projekty.

VV: Nemala som žiadne skúsenosti so spievaním pred publikom. Napríklad do mojich 18 rokov nikto nevedel, že rada spievam a že trošku mi to aj ide (smiech). Na mojej stužkovej som sa rozhodla zaspievať v rámci programu. Niektorí ostali z môjho spevu prekvapení, iné spolužiačky začali plakať, že to bolo krásne. Tiež som bola dva týždne súčasťou kapely s mojim spolužiakom a bratrancom. Hrali sme len dve pesničky – jednu od Nirvany, druhú od Oasis. Potom ma vyhodili, lebo som žena. Toľko moja hudobná kariéra pred Peter Bič Project (smiech).

Čo bolo za úspechom skladby Hey now?

PB: Hey now bolo iné ako všetko, čo sa dovtedy dialo na slovenskom trhu. Zneli sme zahranične, moderne, bola to tanečná hudba a ľudia si doteraz myslia, že je to zahraničná pesnička od zahraničnej kapely. S tým sme potom častokrát bojovali, že sme prišli hrať na koncert a ľudia si mysleli, že sme zahraničná kapela, čo mi začalo vadiť, preto som sa rozhodol uviesť PBP do slovenčiny.

Ako sa posunul PBP do skladby Hey Now po aktuálne skladby Máj či Sekera z albumu Hlava?

PB: Posunul sa hlavne v tom, že sme začali spievať v slovenčine. Z pôvodnej zostavy kapely tam už nie je nikto okrem mňa, do kapely prišla speváčka Viktória, ktorá tomu dala iný nádych a šmrnc. Začal som spievať aj ja, čiže sa to úplne odklonilo od pôvodnej tvorby, ktorú sme robili a začalo to byť také slovenské, také naše. Teraz Peter Bič Project znie tak, ako som si to vždy predstavoval. Keď som predtým hral v kapelách, tak som sa vždy trochu musel prispôsobovať. Ivo Bič a Dáša Kostovčík chceli spievať po anglicky, no ja som vždy chcel ísť tou slovenskou cestou. Byť bližšie našim fanúšikom a spievať o tom, čo tu žijeme a myslím, že sa to podarilo. Kapela rastie každým dňom a toto presmerovanie nám prinieslo oveľa viac fanúšikov ako sme mali predtým.

A kam sa posunula speváčka Viktória Vargová od skladby Where did you go po posledný album Hlava?

VV: Pre mňa sú to míľové kroky. Cítim na sebe, že nielen hudobne, ale aj osobnostne som sa veľmi posunula – v zmýšľaní, v tom, aký som človek a mám pocit, že je to k lepšiemu. Som spokojnejšia, vyrovnanejšia, pokojnejšia a som hlavne šťastná, vďaka kapele PBP a Petrovi Bičovi, že ma naučil všetkému, čo sa týka hudby, ale aj mimo hudby. Pripravoval ma na to, aké to bude, keď budem robiť rozhovory, že budú ľudia, ktorým sa budem, ale aj nebudem páčiť a pomohol mi tieto situácie chápať. No najmä ma naučil byť pozitívnym človekom, pretože predtým, ako som Petra spoznala, som bola hundroš a také malé depresívne klbko, večne naštvaná, smutná a chorá. No začala som s tým pracovať, pretože som nechcela, aby ma kvôli tomu ľudia obchádzali.

Ako fanúšikovia vnímali zmenu speváčky v kapele? Museli ste si na koncertoch svoje miesto obhájiť?

VV: Ľudia boli zvyknutí na hlas Dášky Kostovčík, ktorý bol špecifický pre PBP. Zrazu keď prišli fanúšikovia na koncert a videli tam inú speváčku, počuli iný hlas, tak možno skrz toho to bolo náročné, pretože ľudia majú sklon porovnávať. Myslím si, že to celkom rýchlo prijali, hlavne keď sa skupina transformovala a začali sme spievať po slovensky.

Je prirodzené, že známe osobnosti ľudia spoznávajú na ulici a oslovujú ich. Ako to máte vy, je vám to nepríjemné alebo to beriete ako neoddeliteľnú súčasť muzikantskej kariéry?

PB: Nerobí nám problém dať podpis či spraviť si spoločnú fotku, je to prirodzená súčasť toho celého, čo k tomu patrí. Každý z nás by sa chcel odfotiť s nejakým svojím idolom. Je to niekedy veľmi príjemné stretnúť sa po koncerte s fanúšikmi a porozprávať sa s nimi o tom, aký mali zážitok z koncertu a čo im naša hudba dáva v živote. Je mnoho rôznych príbehov, ktoré nám ľudia píšu, aké ťažké chvíle zažívajú a naša hudba im pomáha sa dostať z toho.

Zarezonoval vo vás nejaký konkrétny príbeh?

PB: Takých príbehov je viacero a veľmi si ich vážime, že naša hudba dokáže liečiť alebo pomáhať ľuďom preklenúť ťažké obdobia. Pani zomrel syn a pesnička Stoj jej veľmi pomáhala, aby sa z toho dostala. Alebo pani, ktorá ležala v nemocnici s ťažkou chorobou a jediné, čo jej pomáhalo, bola naša muzika.

Aktuálne ste po úspešnom jarnom turné v poslednému albumu Hlava, ako sa cítite? Ste vyčerpaní alebo nabití energiou od fanúšikov?

PB: Cítime sa veľmi šťastne, pretože koncerty boli vypredané a ľudia sa prišli zabaviť. Vystúpenia mali dve hodiny, na čo sme neboli zvyknutí, ale bolo to fantastické. Boli sme aj vyčerpaní , no hlavne šťastní, že sme si to mohli užiť. Turné dopadlo nad naše očakávania. Teším sa, že nás ľudia podporujú, chodia na koncerty a majú radi našu muziku.

VV: Bolo to náročné, čo sa týka presunov z mesta do mesta a príprav na koncerty, avšak fanúšikovia nás vždy nabijú energiou. Už to mám časom overené, že ak mi bolo niečo pred koncertom, napríklad bolesť hlavy alebo zle od žalúdka, všetko počas koncertu zmizne – hudba lieči, ľudia liečia.

Zoznam Ocenených osobností Košického samosprávneho kraja za rok 2022:

Cena predsedu KSK

Prof. Ján Dusza

Herba Drug, s.r.o.

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Slavomír Lindvai

doc. Ing. Jaroslav Majerník

Čestná cena predsedu

PhDr. Dárius Gašaj

Grafické štúdio Brut.to

Veronika Hudzíková

Gabriel Kocák

Peter Bič Project

U. S. Steel Košice: kolektív zamestnancov - dobrovoľníkov

Historická osobnosť regiónu

JUDr. Josef Polák

