Hoci máme 21. Storočie, Slovensko sa stále trápi s integráciou a inklúziou ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tereza Sejková a Zuzana Kutašová sa preto pustili do unikátneho projektu s vierou, že tento proces urýchlia. Aj vďaka posilneniu tvorivého tímu o Veroniku Kurcinovú štúdio vytvára originálne grafiky a dizajnové detaily, za ktoré v roku 2020 získali špeciálne uznanie za spoločenský prínos v Národnej cene za dizajn 2020 a najnovšie aj Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2022. „Ilustrácie, kresby a ďalšia tvorba vytvorená ľuďmi so zdravotným znevýhodnením prináša celkom iné perspektívy a pohľad na realitu,” zhodujú sa autorky z BRUT.TO.

Grafické štúdio BRUT.TO Zdroj: KSK

Pôvodne študentský projekt prerástol do trvalej spolupráce a jeho misia je jasná - stať sa profesionálnym grafickým štúdiom: „Je jedno, či máte znevýhodnenie, alebo nie, pocit užitočnosti je dôležitý pre každého človeka. Nechceme, aby to zostalo pri súcite, inklúziu posúvame na vyššiu úroveň a prinášame plnohodnotný grafický výstup.“ Suveníry s výtvormi grafického štúdia BRUT.TO zaradili do svojej ponuky informačné kancelárie Košice Región Turizmus a Visit Košice.

Portfólio grafického štúdia BRUT.TO Zdroj: KSK

Grafické štúdio aj naďalej pracuje na tom, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami. „Tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Tak, aby bola vážená hmotnosť obsahu aj s obalom.“

Zoznam Ocenených osobností Košického samosprávneho kraja za rok 2022:

Cena predsedu KSK

Prof. Ján Dusza

Herba Drug, s.r.o.

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Slavomír Lindvai

doc. Ing. Jaroslav Majerník

Čestná cena predsedu

PhDr. Dárius Gašaj

Grafické štúdio Brut.to

Veronika Hudzíková

Gabriel Kocák

Peter Bič Project

U. S. Steel Košice: kolektív zamestnancov - dobrovoľníkov

Historická osobnosť regiónu

JUDr. Josef Polák

