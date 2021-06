Krytie liečebných nákladov pri ochorení na COVID-19 aj pri ceste do rizikových krajín

Klienti budú mať zároveň kryté aj náklady na ubytovanie v prípade uviaznutia v karanténe. Keďže pandémia priniesla vzhľadom na meniace sa opatrenia do cestovného poistenia veľké zmeny, ponúkame odpovede na všetky otázky, ktoré súvisia s aktuálne nastavenými podmienkami.

Rozšírením krytia pre krátkodobé cestovné poistenie poisťovňa reaguje na rozbiehajúci sa cestovný ruch, ktorý súvisí s uvoľňovaním opatrení a postupujúcou vakcináciou obyvateľov. Znamená to, že ak aktuálne vycestujete kdekoľvek a poistite sa, poistenie Vám platí v plnom rozsahu v súlade s poistnými podmienkami.

„Ak si klienti aktuálne uzatvoria krátkodobé cestovné poistenie, majú už kryté liečebné náklady na ambulantné ošetrenie, lieky a prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu súvisiacu s nákazou COVID-19 bez ohľadu na farebné označenie krajiny,“ vysvetľuje produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubomíra Hricová.

Rozšírené krytie platí aj pre klientov, ktorí si pri kúpe zájazdov v cestovnej kancelárii uzatvoria cestovné poistenie a toto krytie sa týka aj firemných klientov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov na služobné alebo pracovné cesty do zahraničia.

V prípade ročného cestovného poistenia sa však krytie nákladov na liečbu Covid-19 stále riadi cestovateľským semaforom. Znamená to, že ak vycestujete do tzv. zelenej krajiny, cestovné poistenie je platné v plnom rozsahu, vrátane prípadnej nákazy koronavírusom.

Ak máte uzatvorené ročné cestovné poistenie a musíte vycestovať do krajiny označenej červenou alebo čiernou farbou, budete mať z cestovného poistenia vylúčené krytie poistných udalostí súvisiacich s koronavírusom - či už ide o samotné ochorenie alebo iné komplikácie spojené napríklad s karanténou, výlukou dopravy alebo uzavretím krajiny a pod.

Pozor! Môže nastať situácia, že klient ročného cestovného poistenia vycestuje do zelenej krajiny a tá sa počas pobytu zmení na červenú alebo čiernu. V takom prípade bude poistná ochrana z cestovného poistenia UNIQA poskytnutá v plnom rozsahu.

„V tejto situácii kryjeme poistenie liečebných nákladov spojené aj s ochorením Covid-19 a to prípadnú hospitalizáciu, ošetrenie, lieky či repatriáciu späť do SR. Pokiaľ pritom klient uviazne v miestnej karanténe, predlžuje sa mu platnosť cestovného poistenia počas doby karantény v plnom rozsahu a bezplatne,“ vysvetľuje Ľubomíra Hricová z UNIQA. V prípade komplikácií odporúčame vždy kontaktovať asistenčnú službu a riadiť sa jej pokynmi.

Uviaznutie v karanténe

Pripomíname, že pre všetkých klientov sa cestovné poistenie automaticky zdarma predĺži, pokiaľ poistený vycestoval v súlade s opatreniami a uviazol v zahraničí v preventívnej karanténe. Poistenie mu bude predĺžené až do doby, kedy bude môcť krajinu opustiť za predpokladu, že nemal inú možnosť návratu.

V aktuálne platnom krátkodobom cestovnom poistení už majú klienti kryté aj náklady na ubytovanie v prípade umiestnenia do karantény v zahraničí po potvrdenom pozitívnom teste na COVID-19, a to do limitu 1500 Eur.

Poistenie storno poplatkov kryje aj ochorenie na Covid 19

Ochorenie na Covid-19 nie je vylúčené z poistenia Storno poplatkov. Znamená to, že poistený si môže uplatniť náhradu storno poplatkov aj v prípade nákazy koronavírusom a následnej hospitalizácii, domácej liečby alebo povinnej karantény – a to v prípade ak bol pred vycestovaním do zahraničia pozitívne testovaný PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pozor! Poistenie storna sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali v dôsledku epidemiologickej situácie v cieľovej krajine alebo na Slovensku (napr. nemožnosť vycestovať kvôli zatváraniu hraníc, zrušeniu letov atď.).