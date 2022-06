Po dlhej ceste do vnútrozemia sa blížite k pobrežiu. Ešte nie... ešte nie... ešte nie..už! Medzi bielymi skalami sa otvára až k obzoru modré more.

Vždy je to úžasné, vždy je to ako po prvýkrát. Každý rok sa tešíme na nekonečnú hru vĺn, šum príboja, fantastické botanické a zoologické záhrady pod vodou (aj keď ježkovia, že...), slanú chuť vody, morský vzduch, skvelé jedlo, slnko, nezabudnuteľné dni a noci s blízkymi. A viete, prečo je náš milovaný Jadran taký nádherne modrý? Je to spôsobené určitým zmiernením miestneho mikroskopického života v dôsledku prevažne vápencového pobrežia a dna - čím menej planktónu pláva vo vode, tým je more modrejšie.

Punta Skala – rodinná dovolenka Zdroj: Falkensteiner

Jadranské more je nielen modré, ale aj mimoriadne čisté, čo potvrdil aj nedávny prieskum známeho oceánológa J. Y. Cousteau a správa Európskej environmentálnej agentúry. Čistota vody a vysoký obsah soli (38 gramov v každom litri) navyše spôsobujú, že more je veľmi čisté. Zhora možno vo vode vidieť jasné objekty až do hĺbky 56 metrov.

Hotel Diadora Zdroj: Falkensteiner

Punta Skala pri Zadare

Pobyt pri mori je spojený s dôležitým pozemným aspektom: kde sa ubytovať? Jedným z najlepších riešení je Falkensteiner Resort Punta Skala na polostrove Petrčana neďaleko Zadaru, malebného mesta s trojtisícovou históriou. V stredisku Punta Skala sa nachádzajú apartmány Senia, päťhviezdičkový Falkensteiner Hotel & SPA Iadera pre najnáročnejších a jasný favorit v kategórii rodinných hotelov a uchádzač o titul najzábavnejší hotel v Chorvátsku: novo zrekonštruovaný Falkensteiner Family Hotel Diadora (mimochodom,

Diadora je starý latinský názov Zadaru). Už v samotnej izbe majú malí hostia k dispozícii vlastný detský kútik, lezeckú stenu a hojdaciu sieť. Za dverami vás pozývajú zábavné detské svety, herne, multimediálna sála a kino, nové Acquapura SPA, množstvo športovísk a veľký bazén so šmykľavkami! Aby sa aj rodičia mohli zabaviť, kvalifikovaný personál pomáha pri starostlivosti o deti a zabáva ich prostredníctvom programov s tvorivými a vzdelávacími prvkami, od športových aktivít až po kurzy varenia. Všetci hostia hotela Diadora môžu využívať aj klub Fortis. K dispozícii je fitnescentrum, biliard, šípky, bowling a pre hráčov aj herňa s konzolami PlayStation 5.

Hotel Diadora Zdroj: Falkensteiner

More žije

Nezabúdajme však, že sme prišli k moru! Už v hoteli majú deti možnosť hravou formou objavovať fascinujúci vodný svet s maskotom Falkym. Zároveň si nenútenou formou uvedomujú dôležitosť ochrany morského prostredia a udržiavania jeho čistoty a rovnováhy. Práve to sa Chorvátsku darí: Jadranské more je domovom nespočetného množstva živočíšnych druhov vrátane vzácnych. V Jadranskom mori plávajú morské korytnačky (vrátane obrovskej morskej sviňuchy), delfíny obyčajné a delfíny skákavé a tuleň stredomorský, ktorý je pre svoju podobnosť s človekom známy pod miestnym názvom morski čovik. A ak chcete získať titul "znalec Jadranu" a ohromiť svojich priateľov svojimi vedomosťami, potom si môžete zapamätať tri dôležité (a chránené) jadranské ulitníky: slimáka pruhovaného, sírovca (ktorý vylučuje kyselinu sírovú!) a tritóna seguenza. Z obyvateľov morského dna nepochybne poznáte čierne valcovité tvory pod istým ľudovým názvom: sú to sumofish, chorvátsky trpovi. Pohybujú sa veľmi pomaly, jeden meter prejdú za 10 minút, preto sa kedysi tak ľahko lovili (a jedli). Od roku 1998 sú však chránené. O starostlivosti Chorvátska o životné prostredie svedčí okrem iného aj úspešný projekt umelého útesu pri Zadare na ostrove Osljak, kde sa čoskoro usídlili mnohé morské organizmy vrátane rýb.

Camping Zadar Zdroj: Falkensteiner

Ďalšie prímorské základne

Pre rodinnú dovolenku pri Jadrane ponúka Falkensteiner ešte viac triumfov: prvým je all inclusive hotel Falkensteiner Club Funimation Borik. Nachádza sa priamo na pláži, ktorá sa tiahne 1,7 km okolo pokojného parku, a ponúka množstvo aktivít, centrum Thalasso & SPA, rozsiahly vodný svet a kúpanie v nádhernej zátoke. Jeho výhodou je aj to, že sa nachádza v blízkosti centra Zadaru, kam sa môžete ľahko dostať pešo alebo na bicykli. Najbližšie k stredomorskej atmosfére a hviezdnej oblohe je päťhviezdičkový Falkensteiner Premium Camping Zadar.

Poskytuje všetok luxus prírody a zároveň je len kúsok od centra mesta. Tento kemp je jediný v Zadare a je otvorený po celý rok. Hostia kempu môžu využívať centrum Acquapura Thalasso & SPA hotela Borik, využívať tamojšie aktivity a prípadne si dopriať raňajky, polpenziu alebo plnú penziu.

Falkensteiner Club Funimation Borik Zdroj: Falkensteiner

Kľud a pohyb na ostrove

Alebo... čo taký ostrov. Pri chorvátskom pobreží ich napočítate celkom 718. Máte chuť na vôňu mora zmiešanú s vôňou borovíc a byliniek, upokojujúci zvuk vĺn na skalách, pohľad na more i lode v prístave a dobré jedlo a víno? Vyberte si Falkensteiner hotel Park Punat na najväčšom chorvátskom ostrove Krk. Toto miesto ponúka ideálne podmienky pre rôznorodú dovolenku, či už chcete byť v kľude a relaxovať, alebo vás láka dobrodružstvo i šport. Na ostrove zistíte, že hodiny tu tikajú o niečo pomalšie ako v bežnom svete. V hoteli Falkensteiner Park Punat môžete relaxovať úplne bez zábran. Po celý deň si môžete užívať miestne pláže, samozrejme, s prestávkami na chutné jedlo a víno alebo na masáže, thalassoterapiu či hodiny jogy a mindfulness. Ak ste pri pomyslení na takúto relaxačnú dovolenku trochu nepokojní a lákavá vás akčnosť, tak na ostrove Krk sa naskýtá mnoho príležitostí. Môžete sa vydať na expedíciu pešo, na horskom bicykli, po vode alebo pod vodou. Okrem toho si môžete vybrať hodnotné kultúrne a gastronomické destinácie, ako sú miestne vinice a slávne olivové háje. Počujete to šumenie? To vás už volá more, stačí sa rozhodnúť, kde sa tento rok vyberiete…