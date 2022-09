Krásna iniciatíva znova spojí ľudí v ružovom šate pre zdravšiu budúcnosť

Odhodlať sa a spraviť prvý krok je niekedy ťažké. No nezabúdajte, že sme v tom spolu! Dlho očakávaný 12. ročník Avon Pochodu za zdravé prsia je už za rohom a tento rok sa bude niesť v znamení ZNOVA NA ŠTART. A prečo práve znova na štart? Pretože bariéru, ktorú nám posledné obdobie prinieslo do cesty, je potrebné prelomiť a nevyhnutnú prevenciu, ktorá ustúpila do pozadia, opäť naštartovať. Samovyšetrenie a včasná diagnostika totiž dokážu častokrát zachrániť nejeden život.