Mliečne, mäsové aj sezónne výrobky od lokálnych chovateľov a pestovateľov, s dohľadateľným pôvodom na niektorej zo slovenských fariem či u lokálnych producentov, nájdu zákazníci už koncom apríla vo všetkých predajniach KRAJ. Cieľom vytvorenia spoločnej značky je jednoduchšia a väčšia podpora malých regionálnych producentov, ktorých produkty sa tak ľahšie dostanú k zákazníkom. Okrem toho, že pôjde o unikátne lokálne výrobky, ktoré budú dostupné len v predajniach KRAJ, chce sieť potravín tiež oprášiť zabudnuté remeselné výrobky typické pre určitý región a priblížiť ich tak širokej verejnosti. Hneď na úvod je pod touto značkou pripravených 6 produktov v obsluhovaných pultoch a v mliečnom sortimente. V priebehu roka bude ponuka tejto privátnej značky rýchlo rásť.





„Prísť s privátnou značkou sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. Na jednej strane nám šlo o podporu malých výrobcov, ktorí by zrejme pod svojimi vlastnými značkami nemali taký dosah na kupujúcich. Zároveň by ich kvalitné produkty poznali len miestni obyvatelia, prípadne z okolitých obcí a miest, čo by bola škoda, keďže v mnohých prípadoch ide o jedinečnú receptúru či spôsob výroby. Na druhej strane chceme týmto krokom zlepšiť situáciu slovenskej ekonomiky, ktorá bola v poslednom roku výrazne zasiahnutá a skúšaná pandémiou koronavírusu. V neposlednom rade budeme naše privátne značky podporovať aj marketingovo, čo by malo ešte viac pomôcť výrobcom. Veríme, že si naši zákazníci obľúbia značku Z nášho KRAJa,“ povedal Marek Koštrna, marketingový manažér reťazca KRAJ.





Logo v sebe ukrýva Slovákom dobre známu rastlinu, ktorú používali už naši predkovia ako ľudovú medicínu proti brušným bolestiam a problémom dýchacích ciest. Ide o Plesnivec alpínsky. Na Slovensku sa prirodzene vyskytuje vo Vysokých Tatrách, Veľkej a Malej Fatre i v Slovenskom raji.



Obchodný reťazec KRAJ už niekoľko rokov podporuje miestnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov.

Na svojich pultoch aj v súčasnosti ponúka niekoľko stoviek výrobkov z takmer všetkých druhov potravín. Potrebu vytvorenia vlastnej značky lokálnych produktov možno považovať za priame vyústenie dlhoročných spoluprác s desiatkami malých, a v mnohých prípadoch neznámych, dodávateľov. V týchto spoluprácach plánuje aj naďalej pokračovať – i v súčasnosti hľadá viacerých dodávateľov. Tí sa môžu prihlásiť na webe krajpotravin.sk/partneri.