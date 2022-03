Do košického Centra pre utečencov pricestuje denne viac ako 1000 Ukrajincov

ECO-INVESTMENT a.s. a TAURIS a.s. okrem pravidelnej pomoci priamo na hranici pomáhajú so zásobovaním aj Centru pre utečencov na košickom kúpalisku Červená hviezda, kde každý deň pricestuje vyše 1000 utečencov z Ukrajiny.