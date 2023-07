Predstavte si, slnko, zalesnené kopce, malých aj veľkých bežcov s úsmevmi na tvárach. Skvelá atmosféra, miestne dobroty a hlavne - tie pravé trailové bežecké preteky. To všetko bola sobotná Veľká Fatra, ktorá privítala 1320 pretekárov. Tí sa vyviezli na vrchol lyžiarskeho strediska Malinô Brdo a všetky svoje sily nechali na lesných cestách. Ako odmenu dostali neuveriteľné výhľady na okolité hory, prebehnutie dedinkou Vlkolínec, ktorá patrí do svetového dedičstva UNESCO a skutočne trailové trasy.

Kopce Veľkej Fatry zdolalo viac ako 1300 bežcov a preteky Behaj lesmi smerujú do Topoľčianok

Slnečné počasie privítalo už hneď ráno v dedinke Hrabovo prvých pretekárov na treťom ročníku bežeckého seriálu Behaj lesmi Veľká Fatra. Dopoludňajší program patril najmenším bežcom. Tí si dobehli pre krásne a zaslúžené medaile na 100, 500 aj 1000 metrovej trati detských pretekov, ktoré zastrešujú lekárne Dr. Max. Štartérom pretekov bol prevádzkový riaditeľ lekární Dr. Max Jaroslav Kypr a trasy Veľkej Fatry zdolalo 237 detí.

Na pravé poludnie odštartoval už tradične charitatívny beh JOJ Šport Run s dĺžkou 5 kilometrov, ktorý zvládne celá rodina. Bežci tohto behu prispievajú na neziskovú organizáciu Ipčko.sk, bezplatnú internetovú linku dôvery pre mladých ľudí, ktorú môže využiť ktokoľvek, kto sa cití zmätený, slabý alebo sám. Vďaka pretekárom JOJ Šport Run sme vybrali presne 2560 eur! Z toho 500 eur prispieva partner Behaj lesmi ZATOPEK CONSULTING. Ďakujeme!

Po obede odštartovali dve trasy. Lesnícka 10 a 18 kilometrová trasa. Bežci opäť štartovali spoločne na výstrel pri dolnej stanici lanovky a potom sa v skupinách vyviezli lanovkou. Pri výstupe z lanovky ich už čakala čipová štartovacia čiara a nezabudnuteľné výhľady.

Na 18 kilometrovej trase, ktorú odštartovala s prianím dobrých výkonov PR špecialistka Českej mincovne Lenka Klimentová a celkom sa však na štart postavilo celkom 287 odvážlivcov. Ďalším štartom bežeckého dňa bola krátka trasa Lesníckej 10, ktorú zastrešuje zakladajúci partner Lesy Slovenskej republiky. Tieto preteky si zabehlo neuveriteľných 550 pretekárov. Počas čakanie na víťazov mohli bežci a ich fanúšikovia zájsť na dobré jedlo alebo kávu, osviežiť sa a užiť si program v stanovom mestečku.

V stánku lekární Dr. Max V stánku lekární Dr.Max si mohli nechali vyšetriť pľúca spirometrom či im personál urobil taping, prípadne k dispozícií boli aj vitamíny. Mohli si otestovať bežeckú obuv švajčiarskej značky On alebo strieľať na bránku v stánku Orlen či sa odfotiť vo fotokútiku AAA AUTO. Ako bonus našli všetci bežci vo svojom štartovnom balíčku pamätnú medailu od Českej mincovne.

Aj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom Lesmi Slovenskej republiky za každého jedného bežca strom.

Hlavným partnerom ekológie sú aj tento rok lekárne Dr.Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka lekárňam Dr. Max zadarmo. Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovačkách do nich dostanú nápoj. Jednou z ďalších aktivít je ekologické značenie trás, ktoré je 100% rozložiteľné v prírode.

Na konci dňa, ešte pred vyhlasovaním víťazov, prišlo prekvapenie v podobe odovzdania veľkého šeku pre veľkú vec. Seriál Behaj lesmi a partner pretekov lekárne Dr.Max po úspešnom projekte, kde spoločne rozsvietili Čičmany pridávajú ďalšiu spoločensky zodpovednú aktivitu. Tento rok spoločne realizujú projekt výsadby zelene v jednom z najviac znečistených miest na Slovensku - v Ružomberku.

Symbolický šek v hodnote 13 000 EUR určených na realizáciu projektu Zelený ostrov prevzal od zástupcu lekární Dr. Max Jaroslava Kypra a zástupcu organizátora Behaj Lesmi Pavla Krupičku Róbert Kolár, zástupca primátora mesta Ružomberok.

Štvrtú zastávku vo Veľkej Fatre si všetci bežci náramne užili a už sa spoločne nevieme dočkať tej ďalšej - 5.8. čaká na všetkých milovníkov behu vinárska oblasť Topoľčianky. Bežci prebehnú zámockým parkom, ale aj pomedzi vinice a beh to bude skutočne romantický!

Svoje štartovné ešte stále zoženiete pohodlne online