Do konca mesiaca nájdete najvýhodnejšie ponuky exotických pobytov. Toto sú tie najvychytenejšie

Nechajte sa zlákať najširšou ponukou First Minute pobytov v exotike s odletmi z Bratislavy alebo Košíc. K dispozícii sú pre vás ľubovoľné termíny počas celého roka a rôzne dĺžky pobytov. Taktiež máte možnosť využiť asistenciu delegáta alebo slovenského sprievodcu. Kúpou zájazdu do 30. júna vám cestovná kancelária Satur garantuje lákavé ULTRA FIRST MOMENT ZĽAVY do 30% a balík výhod „SATUR FLEXI EXOTIKA“ zadarmo.