Väčšina z nás nestrávi výberom položky, ktorú kladieme v obchode do svojho nákupného košíka, viac než 10 sekúnd. To je oveľa menej času, ako by sme venovali nákupu oblečenia alebo fitness hodiniek.

Odborníci na zdravú výživu sa dlhodobo zhodujú v názore, že etikety na potravinách zohrávajú oveľa dôležitejšiu úlohu, než si uvedomujeme, pretože nám pomáhajú vybrať si vhodnejšie varianty potravín pre naše zdravie.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

„Zistenia rôznych štúdií jasne naznačujú, že orientácia v zložení potravín, ktoré si spotrebitelia vyberajú, vedie k výraznému zlepšeniu zdravej výživy,“ hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a dodáva: „Adekvátna výživa je kľúčovou podmienkou pri prevencii a liečbe chorôb, ako aj pilierom nášho zdravého vývoja a vývinu.“

Odhaľte nutričnú hodnotu výrobku jediným pohľadom

Predstavte si, že si v obchode vyberáte z viacerých druhov ochutených jogurtov, rastlinných mliek či vašich obľúbených keksov. Pokiaľ by ste vedeli jedným rýchlym pohľadom na etiketu zistiť, ktorý výrobok je pre vás z nutričného hľadiska najvýhodnejší, je veľmi pravdepodobné, že by ste siahli práve po ňom.

Spoznať takýto, z výživového hľadiska hodnotnejší výrobok, pritom nemusí byť vôbec zložité. Ako jeden z prvých na Slovensku s tým zákazníkom pomáha Kaufland, ktorý na prednú stranu obalov výrobkov svojich privátnych značiek umiestňuje označenie Nutri-Score.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

„Chceme byť nápomocní pri zorientovaní sa na trhu s potravinami. Nutri-Score je správna voľba pre všetkých, ktorým záleží na nutrične vyváženom stravovaní,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland .

Toto by ste o Nutri-Score mali vedieť

· Označenie Nutri-Score , ktoré je viditeľne umiestnené na prednej strane obalu výrobku, uľahčí vaše nákupy v súlade so zásadami zdravej výživy a stravovania.



· Funguje na základe presného algoritmu, ktorý potravinám prideľuje bodové skóre na základe obsahu nutričných zložiek na 100 g produktu či 100 ml nápoja.



· Podľa výsledku zaraďuje potraviny do celkovo piatich hodnotových tried, označených od zeleného A po tmavooranžové E, pričom A označuje nutrične najhodnotnejšie potraviny.



· Ak v ruke držíte výrobok s logom Nutri-Score v kategórii A alebo B, mali by ste vedieť, že ide o potravinu s vysokou výživou hodnotou, ktorú si do jedálnička môžete zaraďovať prakticky bez obmedzenia.



· Céčko hovorí o spĺňaní výživových hodnôt a možnosti pravidelnej konzumácie, kategória D je priradená potravinám, ktoré obsahujú niektoré menej priaznivé zložky.



· Označenie písmenom E patrí výrobkom, ktoré majú viac nepriaznivých zložiek vo vyššom pásme, a preto by ste ich mali prijímať menej často.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Hoci potraviny nakupujeme skoro každý deň, niekedy môže byť náročné vybrať si zo širokého sortimentu taký výrobok, ktorý najviac pristane nášmu zdraviu. Dobrou správou je, že vďaka Nutri-Score dokážete vašu dilemu vyriešiť jediným pohľadom. Podľa odborníkov je toto značenie prehľadné, jednoduché a presné, preto spoľahlivo šetrí váš čas i energiu.