Dávajte si pozor na to, čo si prajete

Irena Kopáčová (Anna Polívková) sa živí ako vzťahový poradca, ale pritom sama má partnera, ktorý ju podvádza. Irenu jej prax profesionálne deformuje a nevera jej priateľa ju posilní v presvedčení, že muži sú primitívne bytosti, ktoré len smrdia, pijú pivo a prdia. Jedného dňa sa jej averzia voči mužom vystupňuje a ona po dvoch fľašiach vína vyhlási, že chce byť muž, aby sa tiež mohla správať ako tupec a mať všetko na svete jednoduchšie. Druhého rána sa Irena prebudí s hlavou ako zvon a s hrôzou v očiach zistí, že sa jej nočné prianie vyplnilo. Avšak iba fyzicky. Z Ireny je Iren (Jiří Langmajer). Má podobu päťdesiatnika Karla Kráľa z prvého dielu. Cez počiatočnú nechuť k sebe samotnému sa musí Irena o seba postarať. To nie je jednoduché, pretože prišla o prácu a ani nie je nikto, kto by jej spočiatku uveril, že je to stále Irena. Nakoniec jej podá pomocnú ruku jej sused Radim (Marek Taclík). Je odjakživa do Ireny zamilovaný. Ešte ako Irenu ju mnohokrát pozýval na rande, ale tá jeho lásku nikdy neopätovala, ba čo viac, bol jej priam odporný. Radim jej verí a dúfa, že niekde tam vo vnútri toho postaršieho chlapíka je jeho milovaná susedka Irena a on ju len musí, ako správny princ, vyslobodiť.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Pozrite si trailer komédie tu: https://bit.ly/3E7Ul3B

Muž, ktorý rozumie ženám

Urobiť zo ženy muža nie je ľahká úloha, a tak má Radim s Irenom vo výcviku poriadne ťažkosti. Iren je totiž stále hlavne žena v mužskom tele a podľa toho sa tiež správa. Radim mu ponúkne prácu v stavebnej firme a vezme ho do futbalového oddielu, ktorý hrá najnižšiu súťaž a, samozrejme, tiež do krčmy. Irena sa tak dostane prvýkrát do čisto mužského kolektívu a nestačí sa čudovať, ako sa muži medzi sebou bavia a ako sa správajú. Sprvu je to ešte horšie, než čakala, ale postupom času do ich myslenia dokáže lepšie a lepšie preniknúť a ak treba, tak im aj pomôcť s ich partnerskými a sexuálnymi problémami, pretože im ponúkne ženský protipohľad, ktorý sú muži schopní akceptovať, pretože ho počujú od muža. Irena začne mať Radima rada, páči sa jej, že je na ňu dobrý a pozorný a so všetkým jej pomáha a hlavne ju dokáže počúvať. Problém ale je, že nastávajú situácie, kedy by si obaja chceli byť akosi bližšie, ale stále tam pre Radima pretrváva tá Irenina mužská podoba, a tak Irena musí zabojovať o svoje pôvodné ja a zmeniť sa do svojej ženskej podoby, aby o Radima neprišla.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Zuzana Kronerová vo filme náhodne

Nakrúcanie filmu, v ktorom muž stvárňuje ženu, si vyžiadalo viacero netradičných prístupov. Tak napríklad, keď sa z Ireny stane muž, nemá pánsky šatník, a tak si musel obliecť kúsky, ktoré nosil, kým bol ženou. Preto bolo potrebné vytvoriť 6 identických kostýmov v zodpovedajúcich veľkostiach pre Annu Polívkovú a pre Jiřího Langmajera zvlášť.

Ireninho neverného priateľa si zahral Daniel Krejbich, bývalý hráč amerického futbalu a jedna z legiend Prague Black Panthers, ktorý je historicky najúspešnejším tímom tohto športu v Čechách.

Všetky futbalové scény - tréningy mužstva aj zápas - sa nakrúcali na ihrisku klubu FK Zlíchov. Dresy, ktoré majú hráči oblečené, sú pôvodnými dresmi tohto klubu. Slovenská herečka sa v malej roli ocitla veľkou zhodou okolností, že práve bola v Prahe a mala chvíľu voľna. Pôvodne totiž mala vedmu Zoltánu stvárniť Pavla Tomicová, ktorá však nečakane ochorela a v deň nakrúcania ráno zavolala tvrocom, že je tak chorá, že jednoducho nemôže prísť. Tvorcovia zavolali pani Kronerovej, ktorá úplnou náhodou bola v Prahe a mohla si pár obrazov prísť zahrať. A zahrala ich geniálne!

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Komédia Po čom muži túžia 2 prichádza do kín v distribúcii spoločnosti CinemArt SK už tento štvrtok, 21. apríla.