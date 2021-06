Milovníci napätia, rýchlych áut a akcie si prídu na svoje!

Do kín prichádza už 9. séria benzínom voňajúcej ságy Rýchlo a zbesilo. Nadupaný diel posúva hra-nice možného - napriek platným fyzikálnym zákonom - ešte ďalej.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Zásadnou zmenou je, že Dominik (Vin Diesel) sa stal otcom. Svoj adrenalínový život presunul na farmu, kde s Letty (Michelle Rodriguez) vychovávajú svojho syna Briana. Nové rozpoloženie predstavuje nielen nové povinnosti, ale aj skúšku vzťahu, v ktorom cítiť napätie a trenice. Ozýva sa však minulosť a v tíme lumpov, ktorí chcú ovládnuť tento svet, sa ocitá človek rovnako nebezpečný a dobre šoférujúci ako Dominik - jeho brat Jakob (John Cena). Po smrti otca sa rozišli v zlom a je jasné, že ak sa ich cesty opäť spoja, bude to bolestivé stretnutie. Jakobovi navyše v realizácii jeho plánov pomáha geniálna hackerka Cipher (Charlize Theron), s ktorou sa diváci zoznámili v Rýchlo a zbesilo 8. “Keď máme deti, stávky sú vyššie,” hovorí Diesel, “Dominik teraz už musí brať do úvahy svoju najzraniteľnejšiu čiastočku - svoje dieťa.”

Pozrite si trailer očakávanej novinky tu:

Londýn, Edinburgh, Thajsko, Tbilisi a Los Angeles

V týchto všetkých miestach sa film nakrúcal, a to dokonca niekedy aj v rovnakom čase! Kým Justin Lin nakrúcal hlavné scény s hercami vo Veľkej Británii, šéf druhého tímu nakrúcal kaskadérske kúsky v Thajsku. “Vždy sme boli v čele vývoja priekopníckych akcií, čo je pre mňa veľmi doležité,” hovorí Lin, “Technológie sa vyvinuli natoľko, že som videl, že môžem tlačiť ešte viac a ešte viac. Bolo to veľmi inšpirujúce.”

Producent Jeffrey Kirschenbaum zároveň dodáva, že každé Rýchlo a zbesilo vznikalo tak, akoby malo byť posledné: “Nikdy neváhame, čo sa týka nových a invenčných spôsobov integrácie áut do deja. V prípade Rýchlo a zbesilo neexistuje nič, čo by bolo príliš veľké alebo príliš šialené.”

Chcete ísť do kina s rodinou?

Ak nie ste práve na filmy plné napätia, ale chcete do kina zobrať aj svoje deti, poteší vás animák Luca z dielne štúdií Disney a Pixar, ktorý do našich kín prichádza tiež už dnes.

V krásnom romantickom prostredí talianskej riviéry sa odohráva nepravdepodobné, ale o to silnejšie priateľstvo medzi chlapcom a morskými príšerkami prezlečenými za človeka.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Pôvodný celovečerný animovaný film od štúdií Disney a Pixar s názvom “Luca” je zábavný a do-jemný príbeh o priateľstve, vystúpení z našej komfortnej zóny a o dvoch dospievajúcich morských príšerkách, ktoré zažívajú leto, ktoré zmení ich život. “Tento film je o priateľstvách, ktoré nás menia,” hovorí režisér Enrico Casarosa.

Animovaný film vytvorili tvorcovia filmov V hlave, Toy Story či Coco.

„Luca je plachý, zdvorilý introvert, ktorý dodržiava pravidlá, ale má tajnú túžbu vidieť svet a dozvedieť sa o ňom čo najviac,“ hovorí scenárista Jesse Andrews. „No celý život ho učia, že mor-ské príšery nesmú vychádzať nad hladinu, kde sa však očividne dejú práve tie zaujímavé veci.“

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Keď sa zoznámi s Albertom, zážitky sa ešte len začínajú. Albert už totiž o ľudskom svete čo-to vie a Luca je jeho poznatkami fascinovaný. “Alberto ho doslovne vytiahne z vody a zisťujeme, že keď morské príšery uschnú, menia sa na ľudí,” hovorí Casarosa a dodáva, že inšpirácia išla od chobot-níc, ktoré sa dokážu maskovať, meniť svoj tvar a vzhľad. Alberto s Lucom tak môžu chodiť medzi ľudí a spoznávať ich a ich svet, musia si dať pozor iba na jednu vec - nesmú sa namočiť. Ak zmok-nú alebo ich niekto čo i len ofŕka, menia sa totiž opäť na morské príšerky.

Trailer si pozrite tu: