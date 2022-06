Každý pozná Grua ako hlavného majstra zločinu. Teraz sa však vraciame do 70. rokov kedy sa stretávame so zakomplexovaným 12-ročným chlapcom, ktorý o tejto kariére sníva zatiaľ len vo svojej izbe. Šťastnou náhodou jedného pekného dňa narazí na štvoricu Mimoňov (starí známi Kevin, Stuart, Bob a nováčik Otto - Mimoň so zubným strojčekom a akútnou potrebou objatia ). Hoci je to ťažko uveriteľné, rýchlo s nimi nájde spoločnú reč a s ich pomocou postaví svoj prvý zloduchovský brloh, skonštruuje prvú zbraň a naplánuje prvú tajnú misiu.

Cieľom tejto akcie je stať sa členom Besnej šestky, absolútnej elity medzi zloduchmi. Jej členovia sú pre Grua dokonalými ikonami a vzormi. V momente keď ich opustí súčasný vodca, legendárny majster bojových umení Willy Kanón, Gru vycíti šancu zaplniť uvoľnené miesto. Pohovor o členstvo v Besnej šestke však vôbec nedopadne dobre a namiesto toho, aby sa Gru stal ich členom, získa päť nebezpečných nepriateľov na celý život. Kevin, Stuart a Bob robia možné aj nemožné, aby si svojho "mini-bossa" udržali. Putujú púšťou, letia lietadlom a svojrázna majsterka Chow ich dokonca zasvätí do tajov kung fu.

Keď sa Gru zoznámi so svojím najobľúbenejším zloduchom, Willym Kanónom, pochopí, že vernosť a priateľstvo dodáva zloduchom silu, a že spolu s Mimoňmi môže vytvoriť ten najzlodušskejší tím.

Pozrite si trailer tu:

Legendárna animovaná séria

Počas štyroch filmov, počnúc filmom Ja, zloduch z roku 2010, sa Mimoni od spoločnosti Illumination stali medzinárodnými ikonami neplechy, chaosu a radosti. Z Mimoňov sa stal najväčší animovaný film v histórii, ktorý celosvetovo zarobil viac ako 3,7 miliardy dolárov.

"Filmy Ja, zloduch a Mimoni fungujú, pretože na jednej strane sú vtipné a zábavné... zároveň je v nich prítomná emocionálna rezonancia," hovorí zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Illumination, Chris Meledandri, "Rezonujú vďaka postavám. Mimoni očarujú a tešia divákov, a hoci je Gru zloduch, stále je pre nás veľmi príťažlivý a chceme, aby uspel v každej situácii.”

Mimoni 2: Zloduch prichádza posúva sériu filmov na nové územie na viacerých úrovniach, a najmä do novej doby: do 70. rokov minulého storočia. "V prvom filme o Mimoňoch ste sa dozvedeli, kto sú Mimoni, čo chcú a aké sú ich ciele, a ich hlavným cieľom bolo slúžiť veľkému šéfovi," povedal režisér Kyle Balda. "Keď sa stretnú s Gruom, ich hlavným šéfom, dozvieme sa trochu viac o tom, kde sa Gru nachádza vo svojom živote ako 12-ročný ambiciózny zloduch. Vidíme, ako Mimoni podporujú jeho nápady a to, čím sa chce stať. Gru sa na začiatku voči Mimoňom trochu bráni, takže majú čo robiť, aby si ho získali."

Mimoňovské slovenské hlasy

Tvorcovia získali pre nahovorenie žltých a ďalších postavičiek filmu veľmi známe hlasy, napríklad Steva Carella, Jean-Clauda Van Dammea či hudobníka RZA. Diváci slovenskej verzie si vypočujú rovnako kvalitné výkony našich známych hereckých osobností, napr. Zuzany Fialovej, Tomáša Maštalíra, Jozefa Vajdu, Iva Gogála, Gabriely Dzuríkovej a ďalších. Silným prvkom filmu je okrem skvelej animácie a napínavého príbehu aj výborná hudba. Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Illumination Chris Meledandri verí, že hudba je jedným zo základných prvkov v kostre pútavého rozprávania príbehov. "Som presvedčený, že filmovú tvorbu definuje kombinácia slova, výkonu a hudby," hovorí Meledandri, "Ak obsiahnete všetky tri, potom môžete vytvoriť zážitok, ktorý je výnimočný v tom, že vás obklopí a nesie vás celým filmom.” Soundtrack snímky Mimoni 2: Zloduch prichádza je oslavou radu osnivých, funkových, disco a soulových klasík s úplne novými verziami niektorých z najväčších hitov 70. rokov.

Žlté šialenstvo v podobe animovaného filmu Mimoni 2: Zloduch prichádza prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 30. júna.