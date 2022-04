Výchova k empatii k starším ľuďom

Aj pochopenie staršej generácie, starých rodičov a ich kamarátov a známych, prináša rozprávka Údolie lampášikov. Hlavnou hrdinkou je babička Ollistene, ktorá vyrába papierové lampášiky pre celú dedinku v údolí tak, ako ju to kedysi naučil jej starý otec. Vzhľadom na jej vek je to jediná vec, ktorou sa ešte cíti byť užitočná. Dcéra však Ollistene presviedča, aby začala tomuto dedičnému remeslu vyúčať aj jej vnuka Portera. Babička sa ale obáva, že ak by ho zasvätila do výroby slávnostných lampášikov, stala by sa už úplne zbytočnou a neužitočnou. Rozhodne sa preto vyskúšať, či tajomstvo Kamennej brány, ktorá so sebou nesie starodávnu legendu, je skutočné. Mohlo by sa totiž stať jej jedinečnou šancou, ktorá jej užitočnosť pre spoločnosť predĺži.

Keď Ollistene zistí, že starodávna legenda je pravdivá a podarí sa jej končiaci sa rok vrátiť na jeho začiatok, stane sa jej aj využívanie tohto tajomstva tradíciou, tak, ako každoročná slávnostná výroba lampášov. Na základe jej rozhodnutia je však aj celé údolie nútené prežívať jeden a ten istý rok stále odznova a Ollistene cíti, že sa už musí rozhodnúť pre správnu vec. Prijme zmenu alebo sa ostane sebecky držať toho, čo chce len ona sama, a to i za cenu životov ľudí v jej okolí?

Režisér a scenárista Caleb Hystad ako hlavný motív rozprávky vníma vyváženie pocitov nostalgie a prijatia zmien: “Túžba po návrate do “lepších dní” spojená so strachom z nového je večným pocitom, ktorý, verím, udrží posolstvo nášho príbehu ako dôležité ešte dlho pre budúce generácie.”

Hystad svojím poňatím a celkovou ideou rozprávky dal poriadne zabrať animačnému štúdiu New Machine Studio, pretože “myšlienku a príbeh bolo potrebné zachytiť a vizualizovať na plátne vytvorením postáv a rekvizít v 3D prostredí a zároveň návrhom štylizovaných a rôznorodých pozadí v 2D priestore.”

Pozrite si trailer rozprávky tu:

Skvelý slovenský dabing

V slovenskom znení sa predstavia Daniel Fischer, Kamila Magálová, Alexander Bárta či Henrieta Mičkovicová v réžii producenta a režiséra Rudolfa Biermanna.

“Ja milujem kreslené filmy,” povedala Kamila Magálová, ktorá dabuje babičku Ollistene, “Ešte aj v tomto mojom veku, takže s dabovaním rozprávok nemám vôbec problém, naopak, niekedy ma to viac poteší ako dabovať nejakú herečku. Milujem krásne rozprávky a aj v Údolí lampášikov som mala šťastie na krásnu rozprávku.”

Jej dcéru nadabovala herečka Henrieta Mičkovicová, ktorú v dabingu často počuť nie je. Podľa vlastných slov si svoje dabingové príležitosti vyberá najmä podľa deja a príbehu, ktorý ju v prípade Údolia lampášikov zaujal. Dabovanie rozprávky ju potešilo zrejme o to viac, že jej manželovi požičal hlas jej životný partner Alexander Bárta.

Udolie lampášikov prichádza do kín už 14. apríla v distribúcii spoločnosti GarfieldFilm.

