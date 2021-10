Pozrite si trailer filmu:

Posledný súboj je film, pri vzniku ktorého sa spojilo množstvo kinematigrafických osobností, azda jedny z najlepších, akých súčasná filmová tvorba ponúka. Fascinácia príbehom starým storočia je zjavná minimálne z faktu, že Matt Damon a Ben Affleck si vo filme nielen zahrali, ale sú aj spoluautormi scenáru a tiež spoluproducentmi. Okrem nich vo filme uvidíte skvelé výkony Adama Drivera, dvakrát nominovaného na Cenu akadémie i držiteľku Emmy, Jodie Corner. Režíroval ho Ridley Scott, štyrikrát nominovaný na Cenu akadémie.

Príbeh posledného súboja

Francúzsko, píše sa rok 1386. Násilie a zničujúca sila storočnej vojny s Anglickom pohltili krajinu. Jean de Carrouges (Matt Damon) je uznávaný rytier z Normandie, potomok šľachtického rodu, známy svojou chrabrosťou a obratnosťou na bojovom poli. Jeho priateľ Jacques Le Gris (Adam Driver), syn normandského panoša a dvoran, sa vďaka svojej inteligencii a výrečnosti stáva obdivovaným členom dvora. Keď sa gróf Pierre d’Alençon (Ben Affleck), kráľov bratranec a barón na dvore v Argentane, postaví na stranu Jacquesa Le Gris v spore o pozemok, Le Gris začne spoločenský stúpať, z čoho je Carrouges zhrozený. Ich vzťah sa ešte väčšmi pokazí, keď Pierre poverí Jacquesa vedením svojho účtovníctva a Jeana pre jeho narcizmus a neuváženosť vylúčia z dvora.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Carrouges ide ďalej napriek nespravodlivosti, ožení sa s Marguerite (Jodie Comer), krásnou, múdrou a svojhlavou dcérou sira Roberta de Thibouville (Nathaniel Parker), ktorá mu prinesie celkom slušné veno. O rok nato predstaví svoju manželku Jacquesovi, ešte očarujúcejšiemu a arogantnejšiemu než kedysi, a rivali sa pomeria. Carrouges naďalej bojuje za svoju vlasť, a keď sa vráti po veľmi bolestivej porážke, zistí, že Marguerite medzitým brutálne napadol Le Gris, ktorý toto obvinenie popiera. Marguerite odmieta mlčať, obviní násilníka, čo bol v tých časoch veľmi odvážny prejav vzdoru, a ohrozí tak vlastný život. Carrouges chce zmierniť hanbu, ktorú tým uvrhla na ich rodinu, a prednesie prípad pred dvorom v Argentane, no keď si Pierre vypočuje obe strany, postaví sa opäť na stranu Jacquesa Le Gris. Carrouges sa vyberie do Palais de Justice v Paríži, kde žiada o vypočutie a kráľ Karol VI. (Alex Lawther) súhlasí so súdom v súboji na život a na smrť, čím odovzdáva osud všetkých troch aktérov do rúk božích.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Skutočný príbeh, knižný námet

Historický epos bol inšpirovaný knihou Erica Jagera Posledný súboj. Skutočný príbeh zločinu, škandálu a súdu v súboji v stredovekom Francúzsku. Autor v knihe vychádza z historických materiálov o legendárnom súboji na život a na smrť, a to poslednom zaznamenanom súboji tohto druhu. Napísaniu a publikácii knihy predchádzal 10-ročný výskum, počas ktorého Jager vyhľadával, prekladal a skúmal stáročia staré záznamy, v ktorých dokonca našiel viacero chýb a nejasností. “Prvé veľké prekvapenie pre mňa bolo, že to, čo historici a právni znalci tvrdia už storočia - že Marguerite sa mýlila či dokonca klamala - zjavne nie je pravda,” povedal autor knihy, ktorá zaujala Matta Damona. Bol to práve on, kto v nej videl veľký filmový potenciál a predstavil si ho pod taktovkou Ridleyho Scotta. “Títo muži sa narodili uprostred storočnej vojny, poznali iba život plný neuveriteľného násilia, znásilňovanie a plienenie tvorili jeho neoddeliteľnú súčasť. Boli to - a dodnes sú - nástroje vojny, takže pri čítaní knihy som mal pocit, že iba príbeh tej ženy stojí za prerozprávanie. Jej neuveriteľná odvaha pod takým obrovským tlakom, keď ju vypočúvali, ako ju vypočúvali, zahanbili ju a ponížili, no neustúpila a aj v takom svete dokázala povedať pravdu o tom, čo sa jej stalo,” povedal Matt Damon a dodal, že zrejme aj preto si pri výbere scenáristov vybrali k sebe s Benom Affleckom aj ženu, Nicole Holofcenerovú.

Film prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 14. októbra.