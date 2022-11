“Vždy som miloval veľké dobrodružné príbehy - špecifický druh dobrodružných príbehov, v ktorých objavitelia nájdu skrytý svet, ktorý doposiaľ nepoznali ani oni, ani nikto iný,” povedal Don Hall, režisér filmu Neobyčajný svet, ktorým si vlastne splnil sen o tom, že raz takýto príbeh sám vytvorí.

Rodina ako každá iná - spojená aj v rozdieloch

V jadre je Neobyčajný svet príbehom o rodine, konkrétne o troch generáciách, z ktorých každá hľadá svoje miesto vo svete. Searcher Clade je geniálny otec rodiny, ktorý ako tínedžer objavil rastlinný zdroj energie, ktorý zmenil svet. Spolu so svojou ženou a synom vybudoval úspešný podnik na pestovanie, zber a distribúciu tejto plodiny. Jeho otec Jaeger sa už v mladom veku rozhodol stať objaviteľom, o akom kolujú legendy. Socha v meste potvrdzuje, že svoj cieľ dosiahol, ale stratil sa počas expedície a desaťročia o ňom nikto nepočul. Searcherov syn Ethan je šťastný šestnásťročný chlapec s veľkým zmyslom pre humor a slušnou pracovnou morálkou (na tínedžera). Ethan pomáha na farme, ale nie je si istý, či chce ísť v otcových šľapajach. Medzi tromi Clademi sú obrovské rozdiely, ktoré sa ukážu ako rozdeľujúce - a zároveň majú viac spoločného, než si je ktokoľvek z nich ochotný pripustiť.

Záhadná krajina, v ktorej postavy spoznajú samých seba

Originálne akčné dobrodružstvo Neobyčajný svet od Walt Disney Animation Studios predstavuje legendárnu rodinu prieskumníkov, Cladovcov, ktorí sa pokúšajú prekonať nezmapovanú, zradnú krajinu spolu s pestrou posádkou, v ktorej nechýba trojnohý pes a množstvo dravých tvorov.

"Tento veľmi zvláštny svet je vlastne alegóriou na planétu Zem,” hovorí režisér Don Hall. "Všetko sa začalo tým, že som premýšľal o svojich synoch a o svete, ktorý zdedia. Ako sa líši od toho, čo som zdedil po svojom otcovi?" Hall sa oprel do myšlienky otcov a synov - ako nie vždy vidia svet rovnako. "S mojím otcom máme skvelý vzťah," hovorí, ”On je farmár a ja som mu ako malý vždy pomáhal. Ale keď som mal 14 rokov, všetko sa zmenilo. Zrazu som napríklad sadil a uvedomil som si, že to už jednoducho nechcem robiť. Nebol som to ja. Pri mojom otcovi s tým nevznikol problém, ale často na tento okamih myslím a napadlo mi, že by bolo zaujímavé preskúmať vzťahy medzi otcom a synom a to, aké očakávania kladieme na svoje deti - či už úmyselne, alebo neúmyselne.”

Vydajte sa na cestu hlboko do Neobyčajného sveta, ktorý sa odohráva v obrovskom, skrytom, podzemnom svete, kde na vás čakajú bizarné stvorenia, hroziace nebezpečenstvá a úžasné dobrodružstvá. Cesta nás zavedie do sveta, o ktorom nikto netušil, že existuje, kde sa stretneme s množstvom neznámych tvorov - niektorých zvláštnych, niektorých podivuhodných a niektorých vyslovene nebezpečných. Najväčší objav, ktorý na hlavných hrdinov-rodinu Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúcnosti.

Naozaj Neobčajný svet

Tvorbu, akú ponúkol Neobyčajný svet, musia umelci doslovne milovať. Ponúka im voľnú ruku, absolútnu slobodu ich fantázii. Vzhľadom na názov Neobyčajný svet nemohol byť filmom nijakým iným ako mimoriadnym. Umelci zo štúdia Walt Disney Animation Studios boli odhodlaní vytvoriť pre divákov niečo neočakávané a vzbudzujúce rešpekt. Začali s pulpovou fantastikou - časopismi, ktoré vychádzali od roku 1896 do konca 50. rokov 20. storočia a boli tak pomenované kvôli lacnému papieru z drevenej hmoty, na ktorom boli časopisy vytlačené.

Pridružený produkčný dizajnér Justin Cram hovorí: "Všetci sme sa bavili pri navrhovaní rôznych častí nášho neobyčajného sveta, pričom sme sa inšpirovali obálkami týchto starých kníh. Je na nich vidieť, ako by podľa nich mohla vyzerať budúcnosť v tej dobe, či už išlo o vesmírne lode, alebo mimozemšťanov. Bol to skvelý odrazový mostík."

Neobyčajný svet prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 24. novembra.