Zaobstarám si kefku aj ostatné pomôcky presne pre môj typ chrupu, dám pozor na správny sklon aj tlak a venovať sa budem každému zubu zvlášť. A o týždeň? Už dávno ste späť v starých koľajach.

Je pravda, že hoci sa osveta a návyky v dentálnej hygiene u Slovákov postupne zlepšujú , iba málokto pristupuje k starostlivosti o ústnu dutinu naozaj poctivo. Zvyk je železná košeľa a patrí to aj pre zlozvyky v čistení zubov. Kúpa správnych pomôcok je spravidla to najjednoduchšie. Naučiť sa ich pravidelne a najmä správne používať je druhá vec. Je to presne ako s návštevou fit štúdia. Kúpiť si permanentku je oveľa pohodlnejšie, ako ju minúť.

Inteligentný pomocník

Existujú dve riešenia. Môžete pokrčiť plecami a povedať si, hakuna matata, s vedomím, že sa nič nezmení. Tou druhou možnosťou je Philips Sonicare Prestige. Elektrická zubná kefka, ktorá však ďaleko presahuje hranice možností svojich kolegýň na trhu. Je to kefka, ktorá sa zároveň postará o to, aby ste si zuby čistili naozaj správne. Akoby vám pri čistení asistoval váš osobný dentálny hygienik.

Sonická technológia je na našom trhu udomácnená už niekoľko rokov. Je založená na princípe vysokofrekvenčného stierania až 62-tisíc pohybov vlákien za minútu, čím vytvára efekt dynamickej vlny. Philips Sonicare Prestige navyše využíva technológiu SenseIQ s personalizovanými funkciami. A práve to z nej robí vnímavého a inteligentného pomocníka v starostlivosti o ústnu dutinu.

Ilustračné foto Zdroj: Philips

Neprispôsobujte sa. Nechajte to na kefku

Počas čistenia je SenseIQ celý čas v pohotovosti a až stokrát za sekundu sníma pohyb a tlak, ktorý vyvíjate na zubnú kefku. Ak na kefku príliš tlačíte, automaticky upraví intenzitu. Adaptuje sa teda na váš spôsob čistenia v reálnom čase.

S Philips Sonicare Prestige si nemusíte lámať hlavu nad výberom správnej hlavice. Kefka ponúka jedinú – a rovno tú najlepšiu od Philipsu. Hlavica A3 Sonicare Prestige má šikmo zastrihnuté vlákna, ktoré odstránia až dvadsaťkrát viac povlaku v porovnaní s bežnou zubnou kefkou. Končeky vlákien sú zastrihnuté do tvaru trojuholníka, takže dokážu účinnejšie odstraňovať pigmentové škvrny od kávy, čaju alebo vína. Dlhšie vlákna na okrajoch kefky sú zase skvelé na starostlivosť o ďasná. V testoch si Philips Sonicare Prestige dokázala poradiť s povlakom na okrajoch ďasien až pätnásťkrát účinnejšie za dva týždne v porovnaní s manuálnou kefkou.

Ilustračné foto Zdroj: Philips

Ostaňte motivovaný

Zubná kefka spolupracuje s aplikáciou Philips Sonicare. Ak chcete, môžete ju sledovať počas čistenia a zistiť, ako ste na tom napríklad s pokrytím vyčistených zubných plôch, s trvaním alebo frekvenciou čistenia. Získate tak individuálne odporúčania aj pochvaly za pokroky, ku ktorým budete motivovaný každý deň.

Život s inteligentnou zubnou kefkou môže byť rovnako pohodlný ako čistenie zubov spôsobom, na ktorý ste rokmi zvyknutý. Rozdiel je však vo výsledku. V tom, aký zdravý je váš chrup a ústna dutina.

Spoznajte ten rozdiel s Philips Sonicare Prestige.

Ilustračné foto Zdroj: Philips