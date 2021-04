Všeobecne platí, že ľudia by sa mali zadlžovať zodpovedne. Preto sa neodporúča požičiavať si na veci, ktoré majú kratšiu životnosť, než je doba splácania samotného úveru. Príklad? Napríklad dovolenka na Maldivách alebo jazda luxusným autom. V prípade, že vám ale prestane fungovať chladnička alebo práčka a nemáte potrebnú hotovosť, ako riešenie sa ponúka pôžička.

Postrážte si zdravú mieru zadlženia

Je jasné, že nemusíte mať mobil za tisíc eur, ak tomu nezodpovedajú vaše súčasné finančné možnosti ani schopnosť splácať. Všeobecne platí, že takzvaná zdravá miera zadlženia je do 25 % z peňazí, ktoré vám po zaplatení nutného zostanú z výplaty. Ekonomicky únosná miera je potom 50 %. Vždy však záleží na konkrétnej situácii.

Už viete, kedy nie je dobré sa zadlžiť. Kedy to ale zmysel má? Spísali sme pre vás 4 najčastejšie prípady.

Pôžička na auto

Auto môže pôsobiť rozporuplným dojmom. Na jednu stranu vám môže výrazne zlepšiť život, na druhú stranu sa nezmyselnými splátkami na auto môžete zaťažiť na niekoľko rokov dopredu. A to všetko len kvôli túžbe ohromiť svoje okolie a ukázať, že na to proste máte. Vždy myslite na to, že vám pri splácaní auta musia zostať peniaze na benzín a prípadné opravy.

Ale späť k tomu, prečo si auto na splátky zaobstarať. Ak vám pokryje všetky potreby, zvýši sa vaša životná úroveň a zároveň budete môcť možno zarábať viac peňazí alebo tráviť väčšiu časť svojho času s rodinou, potom nie je nad čím premýšľať.

Ako príklad môžeme uviesť dochádzanie do práce s lepším finančným ohodnotením alebo pokrytie väčšieho dopytu po službách vďaka vlastnej dodávke v prípade živnostníka či menšej firmy.

Pôžička na vlastné bývanie

Ak bývate v nájme a každý mesiac platíte sumu, ktorú by ste radšej investovali do vlastného, potom je pôžička jasnou voľbou.

Možno budete mesačne splácať podobnú sumu ako v nájme, ale s rozumným úrokom, a nikto vás z bytu alebo domu nevyhodí. Keď úver splatíte, bude hodnota nehnuteľnosti pravdepodobne ešte vyššia, než aká bola pôvodná výška pôžičky. Nie nadarmo sa hovorí, že investícia do nehnuteľnosti je jedným z najlepších variantov.

Pôžička na vzdelanie

Jednou z najlepších vecí, ktorú môžete v živote urobiť, je investovať do svojho vzdelania. Pri rozhodovaní, či si na váš vysnívaný kurz alebo napríklad letnú školu požičať, je ale potrebné si všetko dôkladne spočítať.

Prinesie vám absolvovanie kurzu a získanie certifikátu zvýšenie mzdy alebo možnosť lepšieho uplatnenia na trhu? Sľúbil vám šéf kariérny postup? Potom nemusíte ďalej rozmýšľať a rovno sa vrhnite na výber ideálnej pôžičky. Je dosť možné, že investícia sa vám už o rok vráti a zo správneho rozhodnutia budete po finančnej stránke profitovať celý život.

Pôžička pri neopakovateľnej ponuke

Dlho ste si priali kúpiť nejaký zberateľský kúsok alebo elektroniku, ktorá sa vám ale zdala predražená? Občas sa môže stať, že sa objaví neopakovateľná možnosť zaobstarať si nejakú vec za sumu, ktorá je výrazne pod jej trhovou cenou. Hodnota samotného produktu je pritom dlhodobo nad výškou úveru, ktorý by ste si na nákup museli vziať.

Ak sa vám toto pošťastí, môžete využiť pôžičku. Nie nevyhnutnú vec takejto hodnoty väčšinou nie je problém neskôr predať aspoň za cenu, ktorú ste do nákupu pôvodne investovali.