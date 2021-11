Kde to iskrí? Predsa tam, kde sa spojí krása, bublinky a tradícia. Chémia medzi tohtoročnými víťazkami súťaže Miss Slovensko a prémiovými sektmi HUBERT bola na návšteve vinárstva v Seredi neprehliadnuteľná!

Sú súťaže, kde výhrou celý príbeh končí. Prestížna súťaž Miss Slovensko je však iná. Umiestnením na stupienkoch víťazov sa pre krásne, mladé, šikovné a talentované finalistky všetko iba začína! Začína sa pre nich príjemný kolotoč prehliadok, fotení, rozhovorov a exkluzívnych pozvaní. Vďaka výhre sa ďalej vzdelávajú, rastú, spoznávajú množstvo nových miest a ľudí a reklamní partneri súťaže im radi sprostredkujú zážitky, ktoré ich obohatia.

Tu sa víno mení na hviezdy

Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu, Miss Slovensko 2021 Sophia Hrivňáková, prvá Vicemiss Slovensko 2021 Janka Vozárová a Miss Hubert Gréta Sobeková mali možnosť z blízka vidieť a zažiť proces, ktorého produktom je nápoj opantávajúci zmysly pri tých najvýznamnejších príležitostiach. Nápoj, ktorého tradícia siaha za studené múry benediktínskeho kláštora vo francúzskej oblasti Champagne a datuje sa zhruba na tri storočia. Dámy mali unikátnu možnosť zažiť atmosféru miesta, kde sa vyrába nápoj plným právom vyhlasovaný aj za ôsmy div sveta.

Ako to vonia pri výrobe sektu? Ako pomáha hudba pri jeho vyzrievaní? Odpovede na všetky tieto otázky sa výherkyne dozvedeli vo vinárstve HUBERT J. E. v Seredi. Mali možnosť vidieť, ako zreje víno či ako vznikajú bublinky ale aj to, ako prémiové sekty Hubert doslova fľaška po fľaške prejdú rukami skúsených odborníkov.

Dozvedeli sa, aký dlhý a náročný proces stojí za každou fľašou sektu. Určte budú na základe tejto skúsenosti pristupovať ku každému poháriku „hviezd“ úplne inak, ako doteraz. Kto totiž raz vstúpi do kráľovstvo milovníkov bubliniek, pochopí ich v celej ich nádhere. Aby toho nebolo málo, prehliadka vygradovala atraktívnou sabrážou – otváraním fľaše pomocou meča. Na upokojenie po chvíľach napätia krásne hostky prehliadky ochutnali rôzne druhy obľúbených slovenských sektov.

Krása a tradície sa priťahujú

Vinársky podnik HUBERT J. E. je unikátom, ktorý stojí za spoznávanie. Ani nie sto rokov po zistení, že bublinky nie sú skazou vína sa začal na Slovensku vyrábať sekt metódou, aká sa používa v Champagne. Pýtate sa, ako sa sem recept na „hviezdy vo fľaši“ dostal?

Legenda vraví, že vďaka vojne a láske. Teda, vďaka vojne sa sem recept na sekt dostal – no vďaka láske tu aj zostal. Z rodnej zeme si know – how priniesol ranený francúzsky vojak, ktorý si poležal v prešporskom lazarete. Tam ho opatrovala ošetrovateľka Paulína...a ďalej si legendu určite domyslíte aj sami. Jedno však zostáva faktom – sekty HUBERT, ktoré poznáme aj ako „slovenské šampanské“ sa na Slovensku vyrábajú už 196 rokov a široké portfólio produktov len podčiarkuje jeho pozíciu skutočnej legendy.

Preto nie je náhoda, že jedna z najstarších a najprestížnejších spoločností na Slovensku – HUBERT J. E. je hrdým, dlhoročným partnerom súťaže Miss Slovensko. Spoločnosti preto bolo veľkou cťou uvítať na svojej pôde výherkyne tejto prestížnej súťaže. K tohtoročným finalistkám sa pridala i minuloročná výherkyňa, ktorej zážitok zo spoznávania výroby sektu v minulom roku prekazila pandémia. Zástup krásnych a elegantných dám doplnila i fashionbloggerka @fashionspy, ktorá Missky ešte pred samotným finále školila v téme prezentácie na sociálnych sieťach. Mirka je známa tým, že má rada slovenské značky a podporuje slovenské produkty. Preto nie je prekvapením, že spolupracuje so značkou HUBERT a sprevádzala finalistky súťaže aj prehliadkou.

Návštevu kráľovstva bubliniek zavŕšili veľkolepo. Zúčastnili sa krstu exkluzívnej novinky Hubert Grand, ktorú mali medzi prvými možnosť ochutnať. Okrem zážitkov a nových skúseností si každá z nich odniesla zo seredského vinárstva krásny personifikovaný darček – fľašu exkluzívneho sektu Hubert L’Original s vlastným menom.

