V aktuálnych ťažkých časoch má mnoho Slovákov doslova prievan v peňaženke. No za finančnými suchotami nebýva len prudké zdražovanie a nižší zárobok. Dôvodom sú tiež nesprávne finančné návyky a skryté plytvanie. To prebieha aj na bežných sporiacich účtoch. „Iba sporenie v časoch vysokej inflácie nestačí,“ upozorňuje Igor Neštepný, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

Vedeli ste, že peniaze, ktoré vám aktuálne ležia v banke alebo doma v ponožke, dramaticky strácajú na hodnote? Bez ohľadu na to, kde máme peniaze odložené, vždy na ne pôsobí aktuálna inflácia. Tá dnes dosahuje úroveň 15 %. Čo to znamená? Za tú istú sumu peňazí si v budúcnosti kúpite menej tovaru a služieb. Alebo inak. Vašich 100 eur bude mať pri inflácii 15 % v priebehu roka o 15 eur nižšiu hodnotu.

BEŽNÉ SPORENIE NESTAČÍ

Podľa odborníkov by ste si mali každý mesiac z výplaty odložiť 10 %. Poistíte si tak krátkodobý výpadok príjmu a máte zdroje, z ktorých čerpáte pri neočakávaných výdavkoch. Aj keď by optimálna výška rezervy je vo výške šiestich mesačných príjmov, držať ju však celú na bežnom alebo sporiacom účte, pri zhodnotení blízkom nule, odborníci neodporúčajú. „Stačí mať na dosah sumu, ktorá pokryje trojmesačné výdavky. Zvyšok majetku je potrebné pred infláciou ochrániť. Pre mnohých ľudí je investovanie do fondov ideálnou možnosťou,“ upozorňuje Igor Neštepný.

PRI INVESTOVANÍ NEEXISTUJE NEVHODNÉ OBDOBIE

Poznáte najväčšiu chybu pri investovaní? Je ňou neinvestovať. Neexistuje pritom nevhodné obdobie, práve naopak, malo by byť pevnou súčasťou každého finančného plánu. Mnohých ale odrádzajú predsudky, že na investovanie musia byť bohatí. „Existujú investičné plány už aj od 30 eur mesačne. Hlavné slovo má vždy čas a dĺžka investičného horizontu. Dlhodobé investovanie do akcií prináša priemerné zhodnotenie 7 až 9 % p.a. Napríklad priemerné zhodnotenie indexu S&P 500 za posledných 20 rokov je 7,7 %. Pri investovanej sume 10 000 eur, na dobu 15 rokov a pri očakávanom zhodnotení 8 % p.a. sme získali 25 600 eur a to už aj po odpočítaní nákladov,“ vysvetľuje odborník. Pri 10 rokoch bude predpokladaná hodnota investície okolo 17 900 eur a pri 5 rokoch 12 500 eur.

Ilustračné foto Zdroj: PARTNERS GROUP SK

AKO Z INVESTÍCIE VYŤAŽIŤ MAXIMUM

Igor Neštepný, odborník na osobné financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK

1. Dĺžka investovania

Dlhoročná prax ukazuje, že pri dostatočne dlhom investičnom horizonte investícia bude s vysokou pravdepodobnosťou zisková. Dôkazom je história Wall Street, kde niet 20-ročného obdobia, na konci ktorého by bol akciový index S&P 500 nižšie ako na jeho začiatku. Neznamená to však, že investíciu musí klient držať minimálne 20 rokov, aby dosiahol požadovaný zisk.



2. Rozloženie rizika

Diverzifikácia, alebo rozloženie investície, znižuje investičné riziko. To znamená, že nekupujem akcie jednej spoločnosti alebo desiatok spoločností, ale niekoľko stoviek, dokonca až niekoľko tisíc spoločností, ktoré pôsobia na rôznych kontinentoch, ekonomikách sveta a v rôznych sektoroch podnikania.



3. Emócie pod kontrolou

Investície rastú a aj klesajú. Treba sa na to pripraviť a nechať čas, nech pracuje vo váš prospech. Mimochodom, každý pokles investície je príležitosť k nákupu, keďže cena akcií je nižšia.



Tip pre začiatočníka: Nechajte si poradiť od odborníka. Emócie začiatočníkov bývajú silné a na poklesy sa nepozerá dobre. Poradca vás pri krátkodobom poklese upokojí a udrží vaše emócie na uzde.