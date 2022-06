Slováci majú v porovnaní s okolitými krajinami jednu výhodu. Práve v týchto dňoch prišla na slovenský trh bezplatná aplikácia, ktorá hľadá predražené platby. Stačí si ju stiahnuť do mobilu a v priebehu pár minút viete, či neplatíte priveľa za hypotéku, úver alebo poistenia.

Appka Patron GO pochádza z Česka, kde sa jej za rok fungovania podarilo získať 35-tisíc používateľov, ktorým analyzovala 3,5 milióna platobných transakcií a našla viac ako 70-tisíc predražených platieb.

Predtým, než si povieme, ako funguje, pozrime sa, ako táto užitočná aplikácia vznikla. Pred viac než rokom sa stretla dvojica podnikateľov, môžeme povedať aj technologických inovátorov, pretože majú za sebou viacero úspešných projektov, ktorými ľuďom zjednodušujú život. Jiří Paták a Lukáš Vršecký sa rozprávali pri káve a prišli na to, že téma financií je veľmi nudná.

„Bavili sme sa o tom, že by bolo super vymyslieť niečo, čo vyrieši ľuďom problém s financiami a ešte ich to bude baviť. Pretože nám bolo jasné, že bežný človek financiám veľmi nerozumie a vôbec sa mu netreba diviť – je to zložité, neprehľadné a zaberá to veľa času, ak chcete zistiť, či nejaká banka alebo poisťovňa neponúka niečo lacnejšie,“ vysvetľuje Lukáš Vršecký.

Sadli si, kreslili, rozprávali sa a vymysleli Patróna – aplikáciu, ktorá vie z výpisu z účtu zistiť, či za niečo neplatíte priveľa. V Česku sa Patron GO stal hitom, našiel už vyše 70-tisíc predražených platieb a po tom, čo sa dvojici inovátorov podarilo získať miliónovú investíciu na rozvoj, rozhodli sa rozšíriť aj na Slovensko.

„Slovensko sa, samozrejme, ponúka ako prvá voľba na začiatok expanzie do Európy. Finančné transakcie, nástroje a modely správania českých aj slovenských používateľov sú veľmi podobné. Môžeme tak určite stavať na doterajších skúsenostiach z českého trhu,“ dopĺňa Jiří Paták.

Ako funguje Patron GO

Aplikácia Patron GO sa dá bezplatne stiahnuť do smartfónu na Apple Store aj Google Play. Funguje na princípe pasívneho náhľadu na bankový účet, kde pomocou špeciálneho algoritmu identifikuje predražené, ale zároveň nebezpečné transakcie, zvyčajne rýchle pôžičky.

Stráži tak finančné zdravie používateľa. Identifikované platby potom označí ako „finančné vírusy“ a majiteľa účtu na ne upozorní a navrhne riešenie.

Pokiaľ bude užívateľ aplikácie chcieť predražené platby vyriešiť, pri jednoduchších službách mu stačí pár klikov. V prípade zložitejších produktov, ako je napríklad poistenie, majiteľa účtu prepojí so špecialistom priamo v aplikácii a ten mu pomôže s výberom porovnateľnej, ale pritom lacnejšej služby. Zároveň môže pomôcť nájsť takú službu, ktorá bude nielen stáť menej, ale svojím rozsahom bude ešte výhodnejšia.

Je Patron GO bezpečný?

Aplikácia Patron GO funguje na základe európskej bezpečnostnej schémy PSD2 a Patron GO je pod dohľadom Českej národnej banky, takže spĺňa všetky bezpečnostné kritériá. Vie sa len pasívne pripojiť k banke a vidieť pohyby na účte, pričom dáta uchováva v mobile používateľa.

„Bezpečie dát našich používateľov je pre nás úplne zásadné. Bankové výpisy používateľov analyzuje automaticky len náš systém. Tieto dáta ďalej nikam neposúvame. Špecialistom v aplikácii dávame iba súhrnné informácie, ktoré sú potrebné na úspešné riešenie prípadu,“ vysvetľuje Lukáš Vršecký.

Jednoducho povedané, aplikácia Patron GO len zistí, za čo platíte priveľa. A ak chcete nájsť lacnejší produkt, pomôže vám ho nájsť. Ak nie, nechá na vás, aby ste si predražené platby vyriešili samostatne. V každom prípade vám pomôže v drahších časoch ušetriť všade, kde sa dá.