Bolesť kĺbov prekvapí už mladých ľudí - aktívnych športovcov a aj tých, so sedavým životným štýlom. Ako sa správne starať o kĺby, aby ste predišli bolesti, vám povie zabávač Michael Szatmary v sérii videí od Proenzi.

Kĺby sa aktívne zúčastňujú každého pohybu, ktorý vykonávame. Žiaľ, je zložité im zabezpečiť dostatočnú výživu, keďže nemajú žiadne nervové zakončenia, krvné ani lymfatické cievy. Prvé problémy s kĺbmi sa objavujú už u tridsiatnikov a to často dôsledkom nesprávneho športovania a zlých pohybových návykov alebo naopak, nedostatkom pohybu a zdravého životného štýlu.

Stand-up komik Michael Szatmary pripravil v spolupráci s pohybovým terapeutom a trénerom Dominikom Hopjákom sériu videí, v ktorej sa snažia naučiť ľudí, ako športovať a nezraniť sa. Humorné videá plné dôležitých informácii, návodov a odporúčaní nájdete na stránke proenzi.sk. Dominik s Michaelom sa venujú napríklad tomu, ako správne behať, cvičiť v posilňovni, čo robiť pre chrbát bez bolesti alebo ako zmierniť záťaž kĺbov znížením telesnej hmotnosti.

Pre naše zdravie je dôležité mať dostatok pohybu a ideálnym by bolo, keby sme sa mohli hýbať denne jednu celú hodinu. “Ale kde pri tých všetkých povinnostiach zobrať toľko času?” zaujímal sa Michael Szatmary, kým nezačal nad tým rozmýšľať inak. Hodinu denne si môžete počas dňa nazbierať menšími aktivitami. “Je len o našich rozhodnutiach, či sa ráno s dieťaťom prejdeme do škôlky namiesto cesty autom, či do práce vybehneme po schodoch namiesto jazdy výťahom,” vysvetľuje Michael Szatmary. Takýmto spôsobom vieme počas dňa nazbierať aj hodinu aktivít, ktoré podporujú zdravie kĺbov. “Každý pohyb sa ráta,” zdôrazňuje s trénerom Dominikom Hopjákom.

