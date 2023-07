Pridať na plate, pridať pár dní dovolenky naviac, môcť si len tak niečo pridať do nákupného košíka a nemusieť za to platiť. Keď vám niekto len tak niečo pridá, určite vás to poteší. Rozumie tomu aj Orange, a preto do svojich nových Paušálov Plus pridal dáta navyše. Tie vám bude dokonca každý rok automaticky pridávať. Len tak, za vašu vernosť.

Čím jednoduchšie, tým lepšie

Všetci to poznáme – vybrať si ten správny paušál pre seba, zistiť, či obsahuje všetko, čo potrebujeme a za čo v ňom platíme, to dá niekedy naozaj zabrať. Koniec zložitému a zdĺhavému rozhodovaniu o tom, ktorý paušál je pre vás ten najvýhodnejší. Nová ponuka Paušálov Plus je jednoduchá, prehľadná, zrozumiteľná a navyše obsahuje štedré balíky plné dát. Jednoducho a rýchlo si z nej vyberie každý.

Unikátna odmena – každý rok automaticky viac dát

V ponuke Orangeu nájdete štyri veľmi prehľadné a jednoduché Paušály Plus, s ktorými svoj telefón môžete využívať naozaj naplno. Ste zvyknutý viac telefonovať? Alebo ste tiež ukážkovým príkladom generácie digitálnej doby a bez internetu sa už nedokážete zaobísť? Nech je akokoľvek, vďaka Paušálom Plus si určite nájdete to svoje, pričom dobrá správa je, že nedostatok dát vám nikdy hroziť nebude.



Okrem toho, že najväčší operátor sa rozhodol pridať do svojich paušálov dáta navyše, s ich pridávaním zďaleka nekončí. Orange vymyslel unikátny spôsob odmeňovania a rozhodol sa vám dáta v paušáloch každý rok automaticky pridávať. Čím dlhšie budete Paušál Plus využívať, tým viac sa objem voľných dát vo vašom paušále bude každým rokom zväčšovať. Jednoducho, paušál bude rásť s vami. To znamená, čím dlhšie budete s Paušálom Plus v Orangei, tým viac dát bude obsahovať.

Preneste si číslo a 4 mesiace neplatíte