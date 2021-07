Všetkých nás ovplyvnila tak, či onak, skoro sme zabudli na to, aké je to sedieť s priateľmi vo svojom obľúbenom podniku. Skoro sme zabudli na to, ako dokáže ľudskosť našej duše naplniť hoci len jeden večer plný dobrej hudby, literatúry alebo prednáška inšpiratívnej osobnosti.

Prešli mesiace, odkedy mal bežný človek možnosť vydýchnuť si tak, ako práve teraz, v letných mesiacoch, keď počet a úroveň kultúrnych podujatí v našom meste stúpa spolu s teplotami.

Po dusnom dni prišiel uvoľňujúci podvečer. Sedíte na severne orientovanej terase. Ľadový pohár vo vašej ruke predstavuje kontrast s rozpáleným betónovým svetom, ktorého teplota klesá každou minútou. Posledné slnečné lúče dopadajúce na hladinu jazera pretkáva synchronizovaná kapela, ktorá má rovnakú radosť z hrania, ako vy z počúvania.

Viete si vychutnať jazz? Blues? Rock? V kaviarni ADRIANA si prídete na svoje a na mnoho ďalšieho. Kvalitná hudba má obrovskú silu, vychutnajte si ju, alebo darujte Adriane zvuk podľa svojej chuti a zapojte sa do Jam sessions, na ktorých si môže zahrať ktokoľvek, čokoľvek.

Ilustračné foto Zdroj: Adriana

V pondelok 5.7. o 19:00 otvorla kaviareň ADRIANA leto s jedinečným talentom európskeho vokálneho jazzu. Daniel Caccia vyštudoval univerzitu Kunstuniversität Graz, debutoval v prestížnom vydavateľstve Mons Records, pod ktorým v roku 2015 vydal CD „Lifeline“. O tri roky na to podpísal zmluvu s Universal records a nahral CD „Allest ist New York“, ktoré sa stalo jeho najúspešnejším projektom. Okrem perfektného rytmu a vyšperkovanej intonácie je vyučeným klaviristom, čiže je schopný sa nielen sprevádzať, ale aj skladať vlastné kompozície.

Na koncerte v ADRIANA kaviarni ho sprevádzala slovenská rytmika v zložení: Gabriel Jonáš, Juraj Kalász a Jakub Valiček.

V piatok 16.7. o 19:00 vám kaviareň ADRIANA ponúkne stretnutie s muzikou najznámejšieho slovenského hráča na ústnu harmoniku, s muzikou Ericha „Boboša“ Procházku, ktorý je predstaviteľom slovenskej bluesovej scény už viac ako 30 rokov. Venuje sa aj spevu a skladaniu piesní. V roku 2003 získal cenu Aurel za najlepší inštrumentálny výkon.

V pondelok 19.7. o 19:00 sa môžete tešiť na vzácneho hosťa, ktorým je František Kovár. Je uznávaným divadelným, filmovým a dabingovým hercom, recitátorom, učiteľom a spoluzakladateľom divadla Korzo. V Adriane bude čítať prózu podľa vlastného výberu, nechajte sa prekvapiť!

V piatok 23.7. o 19:00 sa v kaviarni ADRIANA ukáže muzikant Tomáš Botló, ktorý kombinuje dušu rómskej muziky s jazzom, latinom, flamengom, funkom a popom. Väčšina Slovenska ho spoznala asi práve vďaka relácii Česko Slovensko má talent, keď ako 22 ročný mladík vyšiel na pódium s gitarou, na ktorej nehrával. Na konzervatóriu študoval klavír, no svojím spevom oslovil celé Slovensko a dnes má na konte spolupráce s najväčšími menami slovenskej populárnej hudby.

Okrem týchto mien sa môžete v kaviarni ADRIANA tešiť na mnoho ďalších umelcov, všetky informácie o podujatiach nájdete na Facebook stránke kaviareň ADRIANA. Tešíme sa na vás!

Ilustračné foto Zdroj: Adriana