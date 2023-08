Viete si predstaviť, že by ste sa ocitli v stredoveku? Vo svete, ktorý bránia udatní rytieri, kde pisár používa pergamen a alchymisti sa snažia vynájsť zázračný elixír? Na výlet do minulosti dnes nepotrebujete stroj času, stačí prísť do Zvolena, kde má letná vandrovka svoju poslednú zastávku. Na Námestí SNP, odkiaľ je krásny výhľad priamo na Zvolenský zámok, si Kaufland Detský festival 3. septembra postaví svoj kráľovský stan. Prenesie vás do čias dávno minulých, čo všetko vás tam čaká?

Čaká vás alchymista, kováč aj rytieri

Začať môžete prehliadkou originálneho jarmoku, kde vás kováč, drotár, kožiar, bylinkár, alchymista či rezbár zasvätia do tajov svojho umenia a stredovekých remesiel. Čo tak naučiť sa písať brkom svoje meno v hlaholike? Stredoveký pisár vám s tým pomôže. Chcete sa pozrieť na svet spoza rytierskeho brnenia? Máte šancu vyskúšať si ho v rytierskom tábore. Ak vás zaujíma, ako chutí stredoveká kuchyňa pripravená z dobrôt privátnej značky K-Z lásky k tradícii, môžete ju ochutnať. Alebo si namlieť obilie na múku či pripraviť si placky, aké sa kedysi jedávali na kráľovských dvoroch. Pre zvedavých maškrtníkov je pripravená aj ochutnávka nových produktov Kaufík z radu K-Z lásky k tradícii alebo Kaufíkov drevený kolotoč.

Kaufland Detský festival sa v lete mení na rozprávkové kráľovstvo Zdroj: Kaufland

Príde aj kráľovská rodina

Rodinné podujatie má, ako vždy pre všetkých zadarmo, bohatý program, z ktorého si vyberú malí aj veľkí návštevníci. Obľúbení hrdinovia Medvedík Kuniboo a Zajko Turbo, tradičné hry, historický pochod mestom, kde sa pridajú umelci a herci, aj to je súčasťou letnej vandrovky s Kaufland Detským festivalom a ak budete mať šťastie, možno tu stretnete aj draka. A čo by to bolo za rozprávku, keby v nej chýbala kráľovská rodina? Moderátori Milan „Junior“ Zimnýkoval v úlohe kráľa a Veronika Hatala ako kráľovná sa na pódiu počas celého dňa postarajú o zábavu, no spoločnosť im budú robiť aj ich večne nespokojné deti, princezná Sára a princ Maroš, a tiež traja radcovia.

Letná vandrovka vás prenesie do stredoveku Zdroj: Kaufland

Zvolen bude plný hviezd, zabaví vás Kali aj Miro Jaroš

Najmenších divákov poteší humorné predstavenie Teátra Komika o tom, ako rytier hľadá svoju princeznú, s Turbom a Turbim zažijú veselý „Šiši deň“ a zabaví ich aj veselý koncert Paci Pac. Tou najväčšou hviezdou pre škôlkarov a školákov však bude Miro Jaroš. Áno, najobľúbenejší detský spevák vo Zvolene všetkých roztancuje aj rozospieva, preto by ste si poslednú zastávku putovania po slovenských hradoch a zámkoch nemali nechať ujsť.

Keď je reč o hviezdach, tie na Kaufland Detskom festivale nesmú chýbať a inak to nebude ani 3. septembra. Keďže obľúbenú letnú vandrovku milujú celé rodiny a všetky generácie, aj tínedžeri a ich rodičia si tu prídu na svoje. Poriadnu šou na javisku rozprúdi Alan Murin a zlatým klincom dňa bude koncert Kaliho a Petra Panna. Veď koniec prázdnin treba prežiť naplno a vo veľkom štýle, no nie? A pokojne príďte v kostýme či na bicykli, užijete si viac zábavy a možno aj sladké prekvapenie.

Vo Zvolene nebude chýbať ani Kali Zdroj: Kaufland

Tretia zastávka letnej vandrovky naživo aj online

Ak to aj na zvolenské Námestie SNP máte ďaleko, nevadí. Originálnu stredovekú atmosféru môžete v prvú septembrovú nedeľu sledovať nielen na káblovej Turbo TV, ale aj online na detskyfest.sk, či kedykoľvek zo záznamu na YouTube kanáli Kaufland Detský festival.

Rodinné podujatie, nad ktorým drží záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a tiež mesto Zvolen, je to najlepšie miesto, kde posledný prázdninový deň premeníte na deň plný zábavy. Zaujímavé hry, atrakcie, koncerty hviezd a najmä skvelé zážitky, o ktoré sa aj tentoraz postará Kaufland, to všetko vás čaká na tretej zastávke letnej vandrovky. S kým sa 3. septembra vidíme?