Od januára sa v obchodoch objavujú fľaše so symbolom zálohovania a od júla, keď skončí prechodné obdobie, budú na pultoch už len tieto. Systém zálohovania dáva šancu znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek a spolu s jeho opätovným využitím šetriť prírodné zdroje. Do roku 2025 by sa tak malo zvýšiť množstvo vyzbieraných nápojových obalov až na 90 %. Podľa Ministerstva životného prostredia sme od 1. januára odovzdali viac než 430-tisíc PET fliaš a plechoviek so symbolom zálohovania.

Nehovorím úplné nie, ale je tu aj iná cesta

Svoju podporu zálohovaniu sa rozhodli vyjadriť aj známe osobnosti ako Adela Banášová, Sajfa, Kristína Tormová a ďalší. Vyhlásenie známeho standupistu preto pôsobí prinajmenšom zvláštne. Žeby žart? „Nežartujem, myslím to vážne. Zálohovanie je jedna z ciest, ako znížiť množstvo odpadu a preto mu nehovorím úplné nie. Ale ak uvažujete, zistíte, že celý proces až taký šetrný k životnému prostrediu nie je. Spotrebúvajú sa pri ňom cenné zdroje, vznikajú emisie. Načo si máme kupovať sýtenú vodu, nosiť ju z obchodu, doma skladovať prázdne fľaše a nosiť ich do automatu, keď nám z kohútika tečie pitná voda, stačí ju nasýtiť bublinkami a máme to isté ako z obchodu?“

Lásku k prírode a úctu k nej vštepuje aj svojim dvom deťom Zdroj: IG durosoko

Podľa Juraja Tabačeka planéte oveľa viac pomôže, ak ľudia začnú uvažovať nad zodpovednejším a omnoho účinnejším riešením, a tým je odpad z PET fliaš a plechoviek vôbec netvoriť. „Vyrastal som obklopený prírodou a dodnes si chodím do lesa čistiť hlavu. Už malé deti sa učia o ekológii, denne na nás táto téma vyskakuje z médií, a napriek tomu sa stále nájdu takí, ktorí tú fľašu v lese jednoducho hodia na zem a idú ďalej,“ sťažuje sa zarytý milovník prírody, skalolezec a chalupár Šoko. „Na našom trhu je pritom už roky alternatíva k baleným sýteným vodám, ktoré vedú v rebríčkoch predajnosti balených nealko nápojov. Jednu fľašu môžete plniť bublinkami až 3 roky, takže ak denne vypijete fľašu balenej vody, za 3 roky ich ušetríte vyše tisícky. Bez skladovania prázdnych PETiek a ich otravného vláčenia k automatu, ktorý je ktovieako ďaleko. Tomuto už môžeme povedať ekologické riešenie,“ upozorňuje Tabaček na alternatívu k zálohovaniu.

Horolezectvo je pre Juraja perfektným relaxom. Zdroj: IG durosoko

Tá ho presvedčila natoľko, že sa stal tvárou kampane Slovensko uvažuje. Za ňou stojí najznámejší výrobca prístrojov na domáce sýtenie vody SodaStream. „Aj keď SodaStream ponúka plastové fľaše, nejde o jednorazovú záležitosť, ale ako som už spomenul, sú určené na 3-ročné sýtenie v prístroji a potom sa dajú ďalej používať. Alebo si môžete vybrať prístroj Crystal so sklenenou fľašou. Je veľa ciest, ako žiť ekologickejšie. Zálohovanie je tá zložitejšia, SodaStream pohodlnejšia a efektívnejšia. Uvažujte – čo si zvolíte?,“ vysvetľuje Juraj Šoko Tabaček.

