Vychutnajte si bohatú ponuku júnových noviniek na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos. Stačí si len vybrať z bohatej filmovej ponuky a od 16. júna do 31. júla hrať o skvelé ceny vo všetkých kinách Cinema City.

Kde je Anna Franková začína zázrakom: Kitty, imaginárna kamarátka, ktorej Anna Franková napísala svoj slávny denník, ožije v dnešnom Amsterdame. Kitty, ktorá si neuvedomuje, že odvtedy uplynulo 75 rokov, je presvedčená, že pokiaľ je nažive, musí byť nažive aj Anna. Sledujeme ju, ako sa vydáva na cestu do čias Anny Frankovej, aby našla svoju milovanú priateľku. Vyzbrojená vzácnym denníkom s pomocou svojho priateľa Petra, ktorý prevádzkuje tajné útočisko pre utečencov bez dokladov, sleduje Annine stopy od úkrytu až po jej tragický koniec v holokauste. Kitty, stratená v súčasnom svete a znechutená nespravodlivosťou, ktorú znášajú detskí utečenci, chce naplniť Annin odkaz. Svojou úprimnosťou podáva posolstvo nádeje a štedrosti adresované budúcim generáciám. Po medzinárodne uznávanom filme Valčík s Bašírom nominovanom na Oscara sa režisér Ari Folman, držiteľ Zlatého glóbusu, vracia s ďalším animovaným filmom Kde je Anna Franková, adaptáciou medzinárodne obľúbenej klasiky Denník Anny Frankovej. Film si budete môcť pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 1. júna.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Česká komédia Pánsky klub je o láske a jej podobách a tiež o tom, že nikdy nie je neskoro pokúsiť sa niečo napraviť. Terapia pre „eroticky závislých“ skĺbi dohromady úplne nesúrodú päticu. Sympatický a nesmelý učiteľ Cyril (Jiří Mádl) sa obáva svojich šteklivých predstáv o študentkách. Drsný erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoju mužnosť. Mladý IT-čkar Martin (Martin Leták) sa prezentuje ako veľký milovník, ale jeho vystupovanie budí skôr rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by sa rád ubránil zvádzaniu svojej dlhoročnej múzy, zatiaľ čo vyhorený rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to najlepšie očividne dávno za sebou... Alebo nie? Sedenia výstredných účastníkov prebiehajú pod taktovkou atraktívnej, ale nie príliš skúsenej psychologičky Lindy (Kristína Hrušínska), ktorej sa terapia čoskoro vymkne z rúk. Opraty preberajú samotní „klienti“, stretnutia naberajú nečakaný spád a rozbieha sa svižná mozaika neuveriteľných príbehov. Ako dopadne príbeh filmu Pánsky klub sa dozviete od 2. júna vo všetkých kinách Cinema City.

Začiatkom júna pôvodná slovenská rozprávka Zakliata jaskyňa prenesie divákov do čias mýtov a legiend. Hlboko v kráľovskom lese bola jaskyňa, ktorá po stáročia ľuďom poskytovala obživu a kráľovstvu prinášala blahobyt. Jedného dňa našiel solivar Buchwald vstup do jaskyne zapečatený. Tam, kde kedysi boli dvere je zrazu holá skala. Režisérka Mariana Čengel Solčanská rozpráva prostredníctvom ústrednej ženskej postavy príbeh o nádeji, ale aj o ľudskej chamtivosti. Odvážna Ada, dcéra Buchwalda, musí nájsť stratenú sestru a vyslobodiť neprávom väzneného otca. Zatiaľ čo Ada bojuje o rodinu, bratia Zach a Cyril súperia o to, kto z nich zasadne na kráľovský trón. No víťazom nie je ani jeden. Kráľovnou sa stáva ich macocha Berta, ktorej jedinou túžbou je nájsť cestu do jaskyne. Hlboko v tmavých chodbách sú ukryté rubíny. A tie musí mať. Za každú cenu. Podarí sa jej ich získať? Nájde Ada stratenú sestru a kto je skutočný kráľ? Dobrodružná rozprávka plná napätia vtiahne diváka od 2. júna do sveta tajuplnej jaskyne až sa mu nebude chcieť drať na povrch.

Animovaný film Haftaňan a traja Mušteriéri rozpráva príbeh Haftaňana, mladého gaskonského šlachtica, ktorý síce nemá veľa peňazí, ale má o to viac ideálov. Jeho jediným životným cieľom je ísť v stopách svojho otca a stať sa jedným z kráľových mušteriérov. Haftaňan so svojím koňom Sandym odchádza za dobrodružstvom do Paríža. Pripojí sa k nemu Pip, ukecaný myšiak, ktorý sa stane jeho sluhom. Spolu so svojimi novými kamarátmi a spolubojovníkmi, mušteriérmi Atosom, Portosom a Aramisom objavujú hodnotu priateľstva a spravodlivosti v nekonečnej bitke s podlým kardinálom Richelieu a jeho nohsledmi, ktorí sa snažia zdiskreditovať kráľovnú a rozpútať vojnu medzi Francúzskom a Anglickom. Podarí sa Haftaňanovi stať sa skutočným mušteriérom a zároveň získať srdce svojej milovanej dámy? To sa dozviete od 9. júna vo všetkých kinách Cinema City.

Dinosaury žijú medzi nami. Veľkolepý záver k filmom Jurský park a Jurský svet hľadá odpoveď na otázku, či by sme prežili medzi dinosaurami. Colin Trevorrow, režisér prvého dielu, pod dohľadom producenta Stevena Spileberga vytvoril sen každého fanúšika o napätí, akcii a prehistorických jašteroch. Príbeh filmu Jurský svet: Nadvláda sa odohráva štyri roky po zániku ostrova Isla Nubar, pôvodného domova oživených jurských tvorov. Medzitým sa začali kontrolovane aj nekontrolovane rozmnožovať, v dôsledku čoho sme si museli zvyknúť na ich prítomnosť v našom ekosystéme a na to, že už pravdepodobne nestojíme na vrchole potravinového reťazca. Na jednej strane sú ľudia, ktorí chcú túto novú obrovskú silu využiť vo svoj prospech, a na druhej strane ľudia, ktorí im v tom chcú zabrániť a snažia sa udržať svet v čo najväčšej rovnováhe. Patrí k nim aj Owen Grady (Chris Pratt) a jeho priateľka Claire (Bryce Dallas Howard), ktorí v prvých dvoch filmoch získali patričné skúsenosti. Doplnia ich hviezdy Jurského parku, paleontológovia Alan Grant (Sam Neill) a Ellie Sattlerová (Laura Dern), a teoretik so zmyslom pre detail Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Všetci sa púšťajú do dychvyrážajúceho boja s časom, ľudskými a jašterími nepriateľmi, aby sa pokúsili o nemožné v situácii, ktorá netrvá päť minút, ale dvanásť. Ako dopadne veľkolepé zakončenie Jurskej éry si môžete pozrieť v predpremiére 7. júna. Predpredaj vstupeniek na film Jurský svet: Nadvláda je už spustený a môžete si ho užiť aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou Jurského sveta vo 4DX v Cinema City Aupark.

Každý filmový fanúšik má rád dobrého hrdinu, niekoho, koho môže obdivovať, komu môže fandiť. Praví filmoví hrdinovia prekonávajú neprekonateľné prekážky, aby neustále zachraňovali alebo ochraňovali. Buzz Lightyear je presne takýmto typom hrdinu a zároveň aj veľkým fenoménom strieborného plátna. A presne takéhoto hrdinu si predstavovali filmári pri vytváraní postavy Buzza pre celovečerný film „Toy Story“ štúdia Pixar Animation z roku 1995. Prešlo 21 rokov a režisér Angus MacLane prichádza s novým príbehom o tomto populárnom neohrozenom hrdinovi. Akčné dobrodružné sci-fi a príbeh o Buzzovi Lightyearovi sleduje legendárneho vesmírneho strážcu na intergalaktickom dobrodružstve. Príbeh filmu začína keď vesmírny strážca Buzz Lightyear a jeho veliteľka Alisha Hawthornová s posádkou viac ako tisíc vedcov a technikov sa vracajú domov zo svojej poslednej misie. Približne 4,2 milióna svetelných rokov od Zeme im senzor signalizuje blízkosť neprebádanej, ale na zdroje potenciálne bohatej planéty. Buzz vydá rozkaz presmerovať ich prieskumnú loď na močaristú planétu s agresívnymi lianami a obrovskými rojacimi sa chrobákmi. Snaha o rýchly odlet sa však náhle nešťastne zvrtne a vyvrcholí haváriou, ktorá zničí palivový článok a Buzz, Alisha a celá ich posádka uviaznu na nie príliš prívetivej planéte. Ako dopadne príbeh vesmírneho strážcu Buzz Lightyear sa dozviete vo všetkých kinách Cinema City od 16. júna.

V júni sa môžete tešiť aj na veľkolepý film Baza Luhrmanna, ktorý sa ponára do života a hudby Elvisa Presleyho (Austin Butler) a jeho vzťahu s jeho záhadným manažérom, plukovníkom Tomom Parkerom (Tom Hanks). Príbeh sa ponára do komplexnej dynamiky medzi Presleym a Parkerom trvajúcej viac ako 20 rokov, od Presleyho vzostupu k sláve až po jeho neslýchaný úspech, na pozadí rozvíjajúcej sa kultúry a straty nevinnosti v Amerike. Stredobodom tejto cesty je jedna z najvýznamnejších a najvplyvnejších osôb v Elvisovom živote, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Film ELVIS si môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 23. júna.

Koncom júna si budú môcť všetky dámy užiť svoj večer na Ladies Movie Night. Tentokrát si budú môcť v predstihu pozrieť českú romantickú komédiu Prezidentka. Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky prvá česká prezidentka, má za sebou rok v úrade. Je zahltená prácou, jej program je každý deň nabitý k prasknutiu. Občas by si chcela odpočinúť bez pozornosti celej republiky. Jedného dňa sa odhodlá k riskantnému kúsku. Vezme si parochňu a v dokonalom preoblečení sa v noci potajme vytratí z hradu. Plán jej výjde dokonale. Kateřině sa nočné dobrodružstvo, inkognito v podhradí medzi ľuďmi, zapáči. Zoznamuje sa so sochárom Petrem (Ondřej Vetchý), kvôli ktorému sa do mesta vydáva každú noc. Petr nemá ani poňatia o tom, kto táto okúzľujúca žena, do ktorej sa zamiloval v skutočnosti je. Situácia sa však vymkne kontrole a prezidentkine nočné výlety vyjdú najavo. Kateřina sa musí veľmi snažiť, aby dokázala vyriešiť tento štátnicky prešľap ustáť vo svojej funkcii a ešte si aj vybojovať právo na lásku, ktorá jej patrí rovnako ako ktorémukoľvek človeku na svete. Nenechajte si ujsť Ladies Movie Night s premietaním filmu Prezidentka, bude to stáť určite za to.

V neutíchajúcej snahe nájsť toho najväčšieho zloducha všetkých čias a verne mu slúžiť, narazia Mimoni na malého nosatého čiernovlasého chlapca, ktorý vyrastá len so svojou nemeckou matkou. Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, toto stretnutie mu zásadne zmení život. Malí, ale aj veľkí fanúšikovia Mimonov sa môžu tešiť, od 30. júna si budú môcť pozrieť Mimoni 2: Zlodúch prichádza vo všetkých kinách Cinema City.

Ak ste ešte nevideli excelentný výkon Toma Cruisa v novom filme TOP GUN: Maverick, určite si to nenechajte ujsť pozrieť na veľkom plátne. Okrem 2D premietania si môžete akčnú drámu pozrieť vo 4DX a ponoriť sa tak do deja a stať sa súčasťou filmu. Ak chcete zažiť viac, práve SUPERSCREEN s ešte väčším plátnom a dokonalým viacrozmerným Dolby Atmos zvukom je tá správna kombinácia pri tomto filme. V júni sa v Cinema City môžete tešiť na veľkú letnú súťaž, kde vyhrá naozaj každý. Od 16. júna do 31. júla dostanete ku každej vstupenke stierací žreb a hneď po zotretí uvidíte svoju výhru.

