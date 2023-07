Na plátnach Cinema City sa začiatkom júla objaví debut Charlotte Wellsovej, ktorý patrí k najpríjemnejším prekvapeniam minuloročného festivalu v Cannes. Niekedy v deväťdesiatych rokoch, kdesi v tureckom prímorskom rezorte trávi dovolenku rozvedený mladý otec Calum (Paul Mescal) spolu s jeho jedenásťročnou dcérou Sophiou (Francesca Corio). Pohodové vystupovanie otca, ktorý nepokazí žiadnu zábavu a baví sa tým, že ho okolie považuje skôr za staršieho brata Sophie, však zastiera znepokojivý závoj melanchólie. Film má nádych spomienky z detstva a nepotrebuje okázalé gestá k vystihnutiu neopísateľných intenzívnych životných pocitov. Ako dopadne dráma AFTERSUN sa dozviete už od 6. júla v kinách Cinema City.

júli prichádza do kín aj česká produkcia s filmom Život pre samoukov. „Nový život, noví muži, tak prečo si pripadám ako stará krava?“ tak znie anotácia knižnej predlohy filmu a večná otázka hlavnej hrdinky Kláry. Jej manžel sa s ňou rozíde počas slávnostnej večere v deň 15. výročia svadby a kúpi si silnú, nablýskanú motorku. Klára si na oplátku kúpi nový bicykel a presťahuje sa k svojej mame. Tá je excentrická, bezprostredná, dalo by sa povedať, že až bláznivá, ale neodpustí si typické rodičovské reči. Navyše, Klára akosi prestáva rozumieť svojej dospievajúcej dcéra, ktorá začne rozprávať takmer výlučne po anglicky. A aby toho nebolo málo, Kláru si vezme „pod svoje krídla“ úspešná influencerka a „trénerka šťastia“, ktorá ju vedie k tomu, aby mala rada samu seba. K tomu patrí aj randenie s novými mužmi, čo zase so sebou prináša katastrofálne zážitky, plné trapasov. Ešte donedávna mala Klára svoj život celkom dobre naplánovaný, ale s tým je teraz koniec. Ako nakoniec dopadne príbeh Kláry sa dozviete v kinách Cinema City už od 6. júla.

Od 6. júla sa na plátnach objaví aj príbeh Abby, ktorá sa pri potápaní spriatelí s nádhernou veľkou divokou rybou - Modráčikom. Keď Abby zistí, že je jej rybí priateľ v nebezpečenstve, inšpiruje sa od svojej matky, aktivistky Dory, a postaví sa na odpor komerčným rybárom a pytliakom, aby neobvyklého priateľa a celý koralový útes zachránila. Film je adaptáciou románu Blueback, ktorý v roku 1997 napísal známy austrálsky spisovateľ Tim Winton. Tajomstvo modrej zátoky je príbehom o dospievaní a zobrazuje mimoriadnu krásu svetových oceánov a divokej prírody.

Na zoznam júlových noviniek sa pridáva aj pokračovanie kultovej hororovej série z dielne Jasona Bluma a Jamesa Wana, film Insidious: Červené dvere. Staré známe tváre vstupujú do záverečnej kapitoly desivej ságy o rodine Lambertovcov, aby sa raz a navždy zbavili svojich démonov. Josh (Patrick Wilson) a čerstvý vysokoškolák Dalton (Ty Simpkins) musia tentokrát vojsť do nadprirodzenej dimenzie omnoho hlbšie než doposiaľ, aby čelili temnej minulosti svojej rodiny a novým hrôzostrašným nástrahám, ktoré na nich číhajú za červenými dverami. Spoločne s Joshom a Daltonom môžete v kinách Cinema City zažiť poriadny strach už od 6. júla.

Do kín prichádza akčný triler v hlavnej úlohe s Tomom Cruisom – Mission Impossible: Odplata – Prvá časť. Tentoraz sa Ethan Hunt a tím Impossible Mission Force vydávajú po stopách nebezpečnej zbrane, ktorá má potenciál zničiť celé ľudstvo, aby ju zaistili skôr, ako sa dostane do rúk šialenca. Počas svojho náročného a nebezpečného pátrania sa však musí neustále obzerať cez plece, pretože z jeho dávnej minulosti sa vynára až príliš živý prízrak. Gabriel (Esai Morales) poznal Ethana ešte v čase, keď nebol elitným agentom, a pozná každú jeho slabinu. Ethan, pre ktorého bolo zdravie a bezpečnosť jeho blízkych a členov tímu vždy viac ako úspešne splnená misia, bude tentoraz možno musieť prehodnotiť svoje priority. Film plný akcie si môžete užiť od 12. júla vo všetkých kinách Cinema City a tiež aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN.

Oppenheimer nie je klasický životopisný film. O jeho výnimočnosti svedčí aj bezprecedentné herecké obsadenie na čele s Cillianom Murphym, pre ktorého je to už šiesta spolupráca s režisérom Christopherom Nolanom. Aj jeho meno je zárukou mimoriadneho zážitku. Jeho filmy majú veľmi odvážnu štruktúru rozprávania, detailne preskúmavajú subjektívne vnímanie reality a plynutie času. Nolan je tiež veľkým priaznivcom tradičných trikov a snaží sa vyhýbať natáčaniu scén pred zeleným plátnom. A v Oppenheimerovi exploduje atómová bomba... V dobe, kedy druhá svetová vojna ešte vyzerala nerozhodne, prebiehal na diaľku dramatickú súboj medzi Spojenými štátmi a Nemeckom o to, komu sa skôr podarí zostaviť atómovú bombu a získať nad nepriateľom rozhodujúcu prevahu. V Amerike sa tajný výskum skrýval pod označením Projekt Manhattan a jedným z jeho kľúčových aktérov bol astrofyzik Robert Oppenheimer. Pod obrovským časovým tlakom sa s tímom ďalších vedcov pokúšal zostrojiť vynález, ktorý má potenciál zničiť celý svet, ale bez jeho včasného dokončenia sa ten istý svet nepodarí zachrániť. Životopisný film americkej produkcie si na plátnach Cinema City môžete pozrieť od 20. júla aj v obľúbenom formáte SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.

V júli sa môžete tešiť na dlho očakávaný film Barbie, v ktorom v hlavných úlohách zahviezdia Margot Robbie a Ryan Gosling. Žiť v krajine Barbie znamená byť dokonalou bytosťou na dokonalom mieste. Pokiaľ nemáte existenčnú krízu alebo nie ste Ken. Barbie a Ken si užívajú bezstarostný život vo farebnom a zdanlivo bezchybnom Barbie Svete. Keď však dostanú príležitosť ísť do skutočného sveta, objavia radosti a úskalia života medzi ľuďmi. Dlho očakávaný ružový film Barbie si môžete pozrieť v predpremiére aj s príjemným sprievodným programom na Ladies Movie Night už 18. júla v Cinema City Aupark a od 20. júla vo všetkých kinách Cinema City, aj v obľúbenom formáte SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.

Hlboké lesy od nepamäti ukrývajú nespočetné tajomstvá a nevyspytateľné záhady. Sú domovom podivuhodných mýtických bytostí, ktoré žijú medzi prastarými stromami a verne strážia svoje posvätné lesné kráľovstvo. A práve víla Mavka je novozvolenou strážkyňou a dušou lesa. Jej hlavným poslaním je chrániť posvätné Srdce lesa, zdroj samotného života, pred všetkým zlom a svetom ľudí. Mnohí obyvatelia lesa však pochybujú, či milá a nežná víla Mavka zvládne svoje nové povinnosti. V dedine neďaleko lesa žije Lucas, dedinský chlapec, ktorý nadovšetko miluje hudbu, najmä hru na flautu. Sníva o tom, že tejto vášni zasvätí celý svoj život. A práve jeho hudba vyvolá niečo skutočne pozoruhodné. Mavka počuje jeho očarujúcu pieseň a jej srdce sa naplní dovtedy nepoznaným citom. Láska medzi človekom a lesnou vílou však od začiatku čelí mnohým ťažkostiam. Navyše sa im do cesty stavajú ďalšie a ďalšie prekážky a do dediny prichádza bezcitná a chamtivá Kylina, ktorá tvrdí, že je dedičkou starej píly na okraji lesa, a všetkým ľuďom sľubuje, že s ich podporou vytrhne z krajiny všetko bohatstvo a prinesie všetkým (a najmä sebe) priemyselný pokrok, ktorý sa naučila v zahraničí. To všetko však slúži len ako lesť, ktorá má zakryť jej skutočný cieľ. Tým je vlastníctvo Srdca lesa, pomocou ktorého by získala večnú mladosť a krásu. Kľúčom k tomu je víla Mavka, ktorá je momentálne veľmi zraniteľná kvôli svojej láske k Lukasovi. Podarí sa Mavke zachrániť les pred ľstivou Kylou? Dokáže hudba robiť zázraky? Podarí sa konečne spojiť magický svet lesa a svet ľudí? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v kinách Cinema City od 20. júla.

V júli sa na plátnach kín objaví aj rodinná komédia Strašidelný dom. Film je inšpirovaný klasickou atrakciou v zábavnom parku Disneyland a rozpráva príbeh o mame a jej synovi, ktorí sa prihlásia do skupiny takzvaných duchovných expertov, aby sa naučili ako sa zbaviť nadprirodzených nájomníkov v ich dome. Už 27. júla v kinách Cinema City zistíte, či sa im to podarí.

