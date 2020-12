Joe Trendy si trúfol kľaknúť pred Simonou a so slovami: „Prijmeš moju výzvu?“ ju požiadal o zápas v šípkach, ktoré na Slovensku podporuje značka Gambrinus. To ešte určite netušil, ako to celé dopadne a že sa to otočí proti nemu.

Po tvrdom tréningu prišiel čas na zhodnotenie schopností

Súťaživosť známych komikov zo Silných rečí naberá na obrátkach. Zo začiatku z nich bol jeden tím, ktorý chcel v rámci projektu Gambrinus šípkari zabojovať o hlavnú výhru 4 000 EUR a spoločne poraziť ďalších prihlásených. Nepriaznivé okolnosti ich však postavili proti sebe. Zavreté podniky pre nich znamenali iba jediné - Simona, Jano Gordulič, Gabo Žifčák a Joe Trendy sa vybrali na sólovú šípkarskú dráhu a rozhodli sa zmerať si svoje sily v sérii výziev. Jano Gordulič vyzval na súboj Joa Trendyho. Po prehre vo vlastnej výzve musel Jano splniť trest - prechádzať sa po bratislavských uliciach a hlasno pri tom spievať. Joe sa zasa na turnaj v šípkach rozhodol vyzvať svoju priateľku a spoluhráčku Simonu. Od Trendyho to bol naozaj odvážny krok, keďže Simona je aj jeho spolubývajúca. Ako to celé dopadlo?

Prijmeš moju výzvu?

Keď si Joe Trendy pokľakol pred Simonou, ich verní fanúšikovia na Instagrame so zatajeným dychom sledovali ako to dopadne. Krabička, ktorú otvoril však neobsahovala to, čo by ste čakali. Namiesto prsteňa tam ležali šípky a Joe sa na Simonu obrátil s jednoduchou otázkou: „Prijmeš moju výzvu?“

Simona odpovedala áno a obaja sa začali pripravovať na zápas. Najprv sa navzájom hecovali a Joe si bol takmer stopercentne istý, že vyhrá. Ľudia mohli v príbehoch na Instagrame celý deň hlasovať za svojho favorita.

Joe Trendy sa pripravoval neozaj zodpovedne Zdroj: Gambrinus

Simona sa nenechala zastrašiť Trendyho silnými rečami a na ďalší deň sa odvážne postavila pred terč. V zápase išlo o veľa. Celý súboj otvorila Simona prvou hodenou šípkou a trafila takmer najvyššie skóre. Joe bol jej výkonom zaskočený a zrejme ho to čiastočne vyhodilo z rovnováhy. Šípkarský zápas bol napínavý do poslednej sekundy.

Simona však nahrala viac bodov ako Trendy, čo nadšene oznámila svojim fanúšikom na Instagrame. Tí medzičasom chystali trest pre Joa Trendyho, ktorý prehru nezvládol a do príbehu, kde Simona oznamovala svoju výhru, vykrikoval: „Ona podvádzala! Dávam to na svetovú komisiu šípok!“

Trendy sa však s tvrdou prehrou nakoniec musel zmieriť a prijal, čo ho čaká. Okrem toho, že fanúšikovia mali možnosť vymyslieť pre Joa trest, mali zároveň možnosť vyhrať od značky Gambrinus originálny šípkarský set, ktorý na zápasy používajú aj Joe so Simonou. Práve ona napokon z mnohých návrhov vybrala trest, ktorý bude musieť Trendy splniť. Joe sa musí dať potetovať! Simona sa však rozhodla, že sa k nemu pridá a nechá sa potetovať spolu s ním. Tomu sa naozaj hovorí solidarita :-)

Simona nenechala nič na náhodu Zdroj: Gambrinus

Aké tetovanie si Joe a Simona vyberú? Sledujte ich na Instagrame a dozviete sa viac.