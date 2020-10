Jeseň nás každoročne vábi nádhernými farbami. Je to jedno z najkrajších období v roku, ktoré vytvára magickú atmosféru všade okolo nás. Využite posledné teplé lúče a zoberte svoju polovičku na jesenný piknik, ktorý bude oslavovať harmóniu s prírodou.

Udržateľnosť nie je luxus a môže si ju dovoliť každý z nás. IKEA prináša rýchle tipy, vďaka ktorým sa premeníte na udržateľného hrdinu aj vy.

V základnej výbave na piknik by nemala chýbať hnedo-červená deka YLVALI, ktorá je vyrobená zo 100 % recyklovaného polyesteru. Pri jej výrobe sa znižuje uhlíková stopa a svojou farbou perfektne zapadne do jesennej atmosféry. Do piknikového košíka si nezabudnite pribaliť aj podložky na sedenie. IKEA vyrába napríklad sériu DUVHOLMEN z recyklovaných fliaš PET.

deka YLVALI Zdroj: IKEA

Hlavnou myšlienkou udržateľného pikniku je zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie. Vedeli ste, že svoju klimatickú stopu môžete znížiť aj pomocou udržateľného stravovania? Skúste si doma pripraviť vegánske verzie vašich obľúbených pochúťok, možno vám zachutia natoľko, že ich budete pridávať do vášho jedálnička pravidelnejšie.

O bezproblémový prenos na miesto sa postarajú nové dózy s priehradkami zo série IKEA 365+ a praktická fľaša FJÄRMA. Fľašu po vypití vody môžete jednoducho zložiť a minimalizovať priestor, ktorý bude v taške zaberať.

Dózy s priehradkami zo série IKEA 365+ a praktická fľaša FJÄRMA. Zdroj: IKEA

Dózy si môžete zbaliť do desiatového vrecka IKEA 365+, do ktorého sa vám zmestia všetky piknikové dobroty. Vrecko si jednoducho prevesíte cez plece a môžete sa vydať na piknik za novými dobrodružstvami.

Zdroj: IKEA

Nebojte sa hrať s dekoráciami! Pripravte si napríklad malé halloweenské tekvičky a po ceste na piknik nazbierajte farebné listy, s ktorými si skrášlite vybrané miesto. Jadierka z tekvice určite nevyhadzujte, na internete nájdete množstvo spôsobov, ako ich využiť v kuchyni. Ako užitočnú dekoráciu môžete využiť aj vankúše v jesenných farbách, ktoré zútulnia priestor na deke a zároveň budú vyzerať veľmi štýlovo.

Zdroj: IKEA

V prípade nepriaznivého počasia nezúfajte a pripravte si piknik doma. Využite priestor, ktorý vám ponúka balkón či vaša terasa. Rovnako ako pri vonkajšom pikniku vám atmosféru spríjemnia rôzne jesenné dekorácie a udržateľné výrobky. Obklopte sa rastlinami a čerpajte pozitívnu energiu.

Zdroj: IKEA

Piknik s partnerom si môžete spraviť aj v obývačke. Položte na zem deku a vankúše a zapnite si dokument o nádherných miestach, ktoré naša Zem ukrýva. Opustite štyri steny vašej izby a vydajte sa na veľké dobrodružstvo napríklad do divočiny Amazonského pralesa.

Pokiaľ sa vám to zdá príliš obyčajné, pripravte piknik tam, kde by ho nikto nečakal - napríklad na schodisku. Rozložte si pohodlné sedenie a atmosféru dolaďte svetelnou reťazou LED zo širokej ponuky IKEA.

Aby ste dotiahli udržateľný prístup do dokonalosti, použite dobíjateľné batérie LADDA. Vďaka pravidelnému a dlhodobému používaniu nabíjateľných batérií ušetríte peniaze a znížite množstvo odpadu v domácnosti.

Dobíjateľné batérie LADDA. Zdroj: IKEA