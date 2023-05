ZAJTRA. A ZAJTRA, A ZAS ĎALŠIE ZAJTRA je knižná novinka od americkej spisovateľky Gabrielly Zevin.

Sam a Sadie sa priatelia už od detstva. Často sú do seba zamilovaní, no nikdy medzi nimi nič viac ako kamarátstvo nebolo. Nadviažu kreatívne partnerstvo v okúzľujúcej, ale komplikovanej oblasti videoherného dizajnu, a úspech im prinesie slávu, radosť, tragédiu, pokrytectvo a hlavne akýsi druh nesmrteľnosti. Je to ako ľúbostný list samotnému životu vrátane jeho ružových záhrad i mínových polí.

