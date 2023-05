Stal sa vegetariánom, neskôr vegánom a uvedomil si, že v regáloch obchodov chýba skupina potravín, ktorá by plnohodnotne nahrádzali mäso. Bývalý tréner Maroš Krivosudský svoje skúsenosti z trénerstva a zdravej výživy vstúpil do segmentu potravinárstva. Dnes je CEO značky FUTU, ktorá na trh prináša aj jedlý hmyz z Francúzska.

Zdravému životnému štýlu a zdravej výžive sa Maroš Krivosudský venuje posledných 15 rokov. Dnes už CEO značky FUTU svoju kariéru začal počas štúdia na vysokej škole ako inštruktor a osobný tréner vo fitness centre. Popri svojej práci ho čoraz viac lákala oblasť zdravej výživy a postupne si otvoril so svojimi kolegami výživovú poradňu, ktorá funguje dodnes.

Ilustračné foto Zdroj: FUTU

S prácou výživového poradcu veľmi úzko súvisí aj nákup a výber kvalitných potravín pre klientov, ktorým sa vždy snažil v obchodoch vyberať tie najkvalitnejšie alternatívy. Nad myšlienkou vyrábať naozaj kvalitné alternatívy rastlinných potravín, ktoré sú bohaté na bielkoviny a zároveň neobsahujú pre človeka zle spracovateľnú sóju, pri práci s klientmi vo výživovej poradni rozmýšľal už dlho. „Na trhu sa už totiž nachádza dosť proteínových produktov na báze sóje, no ak sa snažíte obmedzovať živočíšne výrobky a zároveň hľadáte kvalitné zdroje bielkovín, sója nemôže byť tou základnou zložkou. Nad samotnou realizáciou tejto myšlienky som ale začal skutočne uvažovať až počas mojej ročnej osobnej výzvy, kedy som sa stal na striedačku vegánom a vegetariánom. Počas týchto 12-tich mesiacov som v obchodoch na vlastnej koži pocítil nedostatok kvalitných alternatív, ktoré by spĺňali moje štandardy a predstavu o nutrične hodnotnom produkte, v ktorom sa nenachádza mlieko alebo mäso,“ približuje Krivosudský.



Toto životné obdobie ho nakoplo k spusteniu biznisu. Predstavu o portfóliu produktov mal jasnú a keď „našiel“ kvalitný tím ľudí a správny typ financovania, koncom minulého roka sa mu podarilo uviesť na slovenský trh prvé výrobky.

Ilustračné foto Zdroj: FUTU

Portfólio plné živín

Dnes FUTU ponúka vegánske proteínové tyčinky a opražené cereálne mixy, ktoré ľudia poznajú aj pod názvom granola. „Veľmi obľúbené sú ale tiež naše bezlepkové cestoviny na báze semienok, ktoré sú opäť bohatým zdrojom rastlinných bielkovín a kvalitných tukov. Tieto cestoviny síce nie sú 100% vegánske, keďže obsahujú vajíčka, no tie boli pre chuť a štruktúru cestovín dôležité, tak sme sa ich rozhodli použiť. My vo FUTU totiž dávame na chuť jedla veľký dôraz. Keď nie je iná možnosť a dáva nám to zmysel, nebránime sa ani práci so živočíšnymi surovinami,“ hovorí Krivosudský.



Výnimočným produktom v ponuke FUTU je bezpochyby jedlý hmyz. Ten síce nie je vegánskou alternatívou, no z pohľadu udržateľnosti a tiež z pohľadu jednoduchosti ich nervového systému má k rastlinnej výrobe najbližšie. „Naše červíky, respektíve larvičky sú chované v špeciálnych prepravkách s dobrou vzduchotechnikou. Sú kŕmené mrkvou, zemiakmi a obilným šrotom, pričom niekoľko dní pred spracovaním sa nechá ich tráviace ústrojenstvo prečistiť a z chovu sa prísnou selekciou vyberajú len tie najkvalitnejšie kusy. Následne sa, podobne ako krevety, homáre a iné kôrovce, rýchlo usmrtia v horúcej vode, čo zabezpečí aj finálne dočistenie. Potom sa larvičky sušia horúcim vzduchom v konvektomatoch, aby si zachovali štruktúru, chuť a vzhľad, a dochucujú sa soľou či koreniami podľa našich receptúr,“ vysvetľuje Krivosudský.



Tento jedlý hmyz má pôvod na partnerskej farme vo Francúzsku. Tam larvičky chovajú a FUTU od nich nakupuje dehydrovanú a neochutenú verziu. Následne ich vo svojej výrobe v Nitre spracovávajú a dochucujú podľa svojich potrieb.

Ilustračné foto Zdroj: FUTU

FUTU je pre všetkých

FUTU vyrába produkty pre všetkých vegetariánov, vegánov, ale aj všežravcov, ktorí sa rozhodli rozmýšľať nad množstvom živočíšnych produktov v ich jedálničkoch. Takto stravujúcich sa ľudí podľa Krivosudského vystihuje stravovací režim známy aj pod pojmom flexitariánstvo. Flexitariánstvo alebo reduktariánstvo sú skvelé stravovacie režimy preto, že nespočívajú v úplnom vylučovaní živočíšnych produktov zo stravy, ale len v ich obmedzovaní. Takto si môže človek vyskladať pestrý stravovací režim, v ktorom sa nachádza aj kvalitné mäso, vajíčka či mliečne produkty, no neje ich na dennej báze, ale len príležitostne. Tak ako to robili naši starí rodičia.



Značka FUTU svoju vlastnú výrobu postupne buduje v Nitre, kde sa jej tímu podarilo nadviazať dobrú spoluprácu s odborníkmi zo Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity či z výskumného centra AgroBio Tech. Niektoré z produktov si zatiaľ firma dáva vyrábať u partnerov v Českej Republike, respektíve v Maďarsku. „No ambíciou je investovať do vlastných výrobných liniek a presúvať všetko pod jednu strechu do Nitry. V našom core tíme je momentálne 10 ľudí, no sme ešte naozaj mladá firma a veríme, že bude toto číslo so zväčšovaním výroby postupne rásť,“ uzatvára CEO FUTU Maroš Krivosudský.